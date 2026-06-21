Inverno começa com frio mais forte e muda rotina de comida, saúde e gastos da casa

Frente fria deve trazer chuva e queda de temperatura a partir de terça, enquanto famílias da região ajustam agasalhos, alimentação e cuidados com crianças e idosos.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 21/06/2026, às 20:22

Atualizado: 21/06/2026, s 20:51

Família reunida em casa durante dia frio, com pais e criança usando roupas de lã, cobertor e bebida quente perto da janela.

O inverno começou oficialmente em 21 de junho e já entrou na rotina das famílias com uma combinação que pesa no corpo e no orçamento: manhãs frias, mudança no cardápio, mais uso de roupas quentes, maior procura por bebidas aquecidas e atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios.

Em São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, Mairiporã, Jundiaí e Perus, a sensação de frio costuma ser maior em bairros com mais umidade, áreas próximas de mata, regiões altas e locais onde a neblina aparece logo cedo, como o caso da cidade de Caieiras que contempla muita área verde.

A pergunta agora é simples: esse frio vai embora rápido? A estação só termina em 22 de setembro, mas a virada desta semana merece atenção especial. A previsão indica começo de semana com alguma elevação de temperatura durante o dia, seguido por mudança a partir de terça-feira, com avanço de frente fria pelo litoral paulista, chuva isolada, vento e queda nas máximas.

Frio muda a rotina antes mesmo de derrubar os termômetros

O frio não aparece apenas no aplicativo de previsão. Ele muda a casa.

Acordar mais cedo fica mais difícil. Crianças demoram mais para se arrumar. Idosos sentem mais desconforto nas articulações. Quem trabalha fora precisa pensar em agasalho, guarda-chuva, transporte e alimentação mais reforçada.

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Essa mudança também chega ao supermercado. Sopas, caldos, legumes, café, leite, chocolate em pó, chá, pão, queijo, macarrão e carnes para cozidos passam a entrar com mais frequência na lista de compras.

O cuidado é fazer escolhas que aqueçam sem transformar a semana em gasto descontrolado.

Bebidas e comidas que ajudam a enfrentar o frio

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Comidas quentes, bebidas aquecidas e peças de inverno ajudam a transformar os dias frios em momentos de conforto dentro de casa.

Quando a temperatura cai, o corpo pede conforto. A cozinha vira um ponto de apoio importante, principalmente para famílias com crianças ou pessoas mais velhas em casa.

Boas opções para dias frios incluem:

  • caldos com legumes, frango, carne ou feijão
  • sopas com batata, mandioquinha, cenoura e verduras
  • chás naturais sem excesso de açúcar
  • leite quente com canela
  • café em quantidade moderada
  • mingau simples para crianças, quando já faz parte da alimentação da família
  • arroz, feijão e proteína bem servidos nas refeições principais

O erro comum é trocar comida por beliscos o dia inteiro. Isso pode aumentar o gasto no mercado e deixar a alimentação menos equilibrada. Uma panela maior de sopa ou caldo, bem armazenada, costuma render mais e ajuda quem chega tarde do trabalho.

O frio parece mais intenso por causa da umidade e do vento

Nem sempre a menor temperatura é a única explicação para o desconforto. Em dias úmidos, com garoa, vento e pouco sol, a sensação térmica pode ficar mais baixa do que o número mostrado no celular.

Na região, isso pesa bastante em locais como Mairiporã, Franco da Rocha, Caieiras e bairros mais altos ou arborizados. O frio da manhã também costuma ser mais sentido por quem sai cedo para trabalhar, estudar ou levar crianças à escola.

A nova frente fria prevista para terça-feira deve trazer justamente essa combinação: chuva, aumento da umidade e vento. Mesmo que a mínima não desabe tanto, a sensação pode incomodar mais.

Saúde precisa entrar na organização da semana

O frio aumenta a permanência em ambientes fechados. Com janelas fechadas, pouca ventilação e mais pessoas próximas, sintomas respiratórios tendem a circular com facilidade.

Os principais cuidados são simples:

  • manter crianças bem agasalhadas, sem excesso que cause suor
  • proteger pescoço, peito e pés nos horários mais frios
  • evitar banho muito quente e saída imediata para vento frio
  • manter hidratação mesmo sem sede
  • ventilar a casa por alguns minutos ao dia
  • trocar roupas úmidas rapidamente
  • procurar a UBS se houver falta de ar, febre persistente ou piora dos sintomas

A atenção à vacinação também ganha força. A queda de temperatura conversa diretamente com a procura por UBSs e campanhas de imunização. A região já vem acompanhando a importância de manter a proteção em dia em conteúdos como vacinação volta a ganhar força na região e exige atenção de famílias nas UBSs, principalmente quando o frio aumenta a circulação de vírus respiratórios.

Agasalhos, cobertores e conta da casa

O inverno também mexe com o orçamento. Comprar agasalho, cobertor, remédio, gás, comida mais encorpada e até pedir delivery em dias de chuva pode elevar o gasto da família.

Antes de comprar, vale revisar o que já existe em casa:

  • separar blusas, meias e cobertores em bom estado
  • lavar peças guardadas antes do uso
  • doar o que não serve mais, se estiver em condição adequada
  • priorizar roupas que protejam bem, não apenas peças bonitas
  • evitar compras por impulso em dias de frio intenso

Para quem pode ajudar, a doação de cobertores, agasalhos e alimentos é uma forma direta de proteger pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade. O frio pesa mais para quem não tem casa aquecida, roupa suficiente ou refeição garantida.

Até quando vai o frio?

O inverno segue até 22 de setembro. A frente fria desta semana deve marcar uma virada mais sentida a partir de terça-feira, com chuva e queda na temperatura durante o dia.

A tendência para a estação indica novos episódios de frio mais forte, especialmente no começo do inverno e em julho. Entre uma frente fria e outra, podem ocorrer dias mais amenos, mas a rotina de cuidado deve continuar.

Para a região, o melhor caminho é simples: acompanhar avisos oficiais, manter agasalhos à mão, organizar a alimentação da semana e proteger quem sente mais o frio dentro de casa.

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Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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