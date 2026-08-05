Agosto tem duas cores que pedem atenção à saúde e à proteção das mulheres

Agosto é marcado por duas cores que tratam de cuidados diferentes, mas ligados diretamente à proteção das mulheres e das famílias.
O lilás chama atenção para a violência doméstica e familiar. O dourado amplia a informação sobre aleitamento materno, apoio às mães e saúde dos bebês.
As duas campanhas ocupam o mesmo mês, mas possuem objetivos próprios. Conhecer cada uma ajuda a identificar situações de risco, procurar atendimento e oferecer apoio a quem precisa.
Agosto Lilás amplia a proteção contra a violência
O Agosto Lilás foi criado para divulgar a Lei Maria da Penha e conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência contra a mulher.
A lei foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e criou mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização em casos de violência doméstica e familiar.
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A agressão física é uma das formas mais conhecidas, mas não é a única. A legislação também reconhece as violências:
- psicológica;
- sexual;
- patrimonial;
- moral.
Humilhações constantes, ameaças, controle do dinheiro, destruição de objetos, isolamento de familiares e vigilância excessiva também podem fazer parte de uma relação abusiva.
A mulher não precisa esperar uma agressão física para buscar orientação. Familiares, vizinhos e amigos também podem ajudar, principalmente quando percebem mudanças de comportamento, medo ou afastamento social.
Uma das ferramentas disponíveis em São Paulo é o aplicativo SP Mulher Segura, que reúne recursos voltados à proteção de mulheres em situação de violência doméstica.
Em situação de emergência ou risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. O Ligue 180 recebe denúncias, orienta sobre direitos e informa os serviços disponíveis na rede de atendimento.
Agosto Dourado incentiva a amamentação
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A segunda cor do mês é o dourado, associada ao padrão ouro de qualidade atribuído ao leite materno.
O Agosto Dourado concentra ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento. Entre 1º e 7 de agosto também ocorre a Semana Mundial da Amamentação.
A recomendação das autoridades de saúde é que o bebê receba apenas leite materno até os seis meses, quando isso for possível e seguro. Depois desse período, a alimentação complementar pode começar, com continuidade da amamentação até os dois anos ou mais.
O leite materno oferece nutrientes importantes e ajuda a proteger a criança contra infecções. A amamentação também favorece o vínculo entre mãe e bebê.
Amamentar não deve ser responsabilidade isolada da mãe
A campanha também procura afastar a ideia de que o sucesso da amamentação depende apenas da mulher.
Dor, dificuldade de pega, cansaço, retorno ao trabalho e falta de apoio podem tornar o processo mais difícil. Orientações profissionais ajudam a avaliar cada situação sem culpa ou cobrança.
A rede de apoio pode colaborar ao:
- dividir tarefas da casa;
- ajudar nos cuidados com o bebê;
- respeitar os horários das mamadas;
- evitar comentários que aumentem a insegurança;
- acompanhar a mãe até uma unidade de saúde;
- apoiar a retirada e o armazenamento do leite.
Gestantes, puérperas e crianças pequenas também fazem parte dos públicos prioritários de diferentes ações de saúde. A vacinação contra a gripe protege mães e bebês diante do risco de complicações causadas por infecções respiratórias.
Duas campanhas que dependem de informação e apoio
O Agosto Lilás mostra que a violência pode assumir formas pouco percebidas e que a mulher deve encontrar acolhimento antes que a situação se agrave.
O Agosto Dourado lembra que amamentar exige estrutura, orientação e participação da família, dos profissionais de saúde e do local de trabalho.
As cores são diferentes, mas a mensagem central se aproxima: mulheres precisam ser ouvidas, respeitadas e apoiadas em momentos que podem afetar sua segurança, sua saúde e a vida dos filhos.