Agosto tem duas cores que pedem atenção à saúde e à proteção das mulheres

Agosto é marcado por duas cores que tratam de cuidados diferentes, mas ligados diretamente à proteção das mulheres e das famílias.

O lilás chama atenção para a violência doméstica e familiar. O dourado amplia a informação sobre aleitamento materno, apoio às mães e saúde dos bebês.

As duas campanhas ocupam o mesmo mês, mas possuem objetivos próprios. Conhecer cada uma ajuda a identificar situações de risco, procurar atendimento e oferecer apoio a quem precisa.

Agosto Lilás amplia a proteção contra a violência

O Agosto Lilás foi criado para divulgar a Lei Maria da Penha e conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência contra a mulher.

A lei foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e criou mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização em casos de violência doméstica e familiar.

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A agressão física é uma das formas mais conhecidas, mas não é a única. A legislação também reconhece as violências:

psicológica;

sexual;

patrimonial;

moral.

Humilhações constantes, ameaças, controle do dinheiro, destruição de objetos, isolamento de familiares e vigilância excessiva também podem fazer parte de uma relação abusiva.

A mulher não precisa esperar uma agressão física para buscar orientação. Familiares, vizinhos e amigos também podem ajudar, principalmente quando percebem mudanças de comportamento, medo ou afastamento social.

Uma das ferramentas disponíveis em São Paulo é o aplicativo SP Mulher Segura, que reúne recursos voltados à proteção de mulheres em situação de violência doméstica.

Em situação de emergência ou risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. O Ligue 180 recebe denúncias, orienta sobre direitos e informa os serviços disponíveis na rede de atendimento.

Agosto Dourado incentiva a amamentação

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A segunda cor do mês é o dourado, associada ao padrão ouro de qualidade atribuído ao leite materno.

O Agosto Dourado concentra ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento. Entre 1º e 7 de agosto também ocorre a Semana Mundial da Amamentação.

A recomendação das autoridades de saúde é que o bebê receba apenas leite materno até os seis meses, quando isso for possível e seguro. Depois desse período, a alimentação complementar pode começar, com continuidade da amamentação até os dois anos ou mais.

O leite materno oferece nutrientes importantes e ajuda a proteger a criança contra infecções. A amamentação também favorece o vínculo entre mãe e bebê.

Amamentar não deve ser responsabilidade isolada da mãe

A campanha também procura afastar a ideia de que o sucesso da amamentação depende apenas da mulher.

Dor, dificuldade de pega, cansaço, retorno ao trabalho e falta de apoio podem tornar o processo mais difícil. Orientações profissionais ajudam a avaliar cada situação sem culpa ou cobrança.

A rede de apoio pode colaborar ao:

dividir tarefas da casa;

ajudar nos cuidados com o bebê;

respeitar os horários das mamadas;

evitar comentários que aumentem a insegurança;

acompanhar a mãe até uma unidade de saúde;

apoiar a retirada e o armazenamento do leite.

Gestantes, puérperas e crianças pequenas também fazem parte dos públicos prioritários de diferentes ações de saúde. A vacinação contra a gripe protege mães e bebês diante do risco de complicações causadas por infecções respiratórias.

Duas campanhas que dependem de informação e apoio

Encontro em espaço público reforça acolhimento, apoio e solidariedade entre mulheres.

O Agosto Lilás mostra que a violência pode assumir formas pouco percebidas e que a mulher deve encontrar acolhimento antes que a situação se agrave.

O Agosto Dourado lembra que amamentar exige estrutura, orientação e participação da família, dos profissionais de saúde e do local de trabalho.

As cores são diferentes, mas a mensagem central se aproxima: mulheres precisam ser ouvidas, respeitadas e apoiadas em momentos que podem afetar sua segurança, sua saúde e a vida dos filhos.