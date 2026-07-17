Linha 7-Rubi terá ação gratuita de cultura, saúde e cidadania em Franco e Morato

Passageiros da Linha 7-Rubi terão uma programação gratuita de cultura, saúde e cidadania em duas estações da região. A TIC Trens, em parceria com o SEST SENAT, promove atividades nos dias 17 e 27 de julho, nas estações Franco da Rocha e Francisco Morato.

A ação foi confirmada no site oficial da concessionária e reúne intervenção teatral, exibição de curtas-metragens e atividades de conscientização voltadas aos passageiros que usam o trem na rotina.

A proposta é levar informação e reflexão para dentro do espaço de circulação diária. Para quem passa pelas estações a caminho do trabalho, da escola, de consultas ou de compromissos pessoais, a programação pode transformar parte da espera em contato com temas ligados ao bem-estar, à convivência, à segurança e à cidadania.

A iniciativa também se conecta a outras ações gratuitas realizadas em estações da Linha 7-Rubi. Em julho, passageiros também contam com atendimento gratuito para jovens em busca de estágio e aprendizagem, com orientação profissional, cadastro e apoio para quem procura a primeira oportunidade.

O que acontece em Franco da Rocha

A primeira atividade ocorre nesta sexta-feira, 17 de julho, na estação Franco da Rocha, das 10h às 16h.

A programação marca o Dia da Escuta e terá uma intervenção teatral sobre a importância de ouvir e ser ouvido. O tema se conecta a situações comuns da vida urbana, como pressa, conflitos, ansiedade, dificuldade de diálogo e convivência em espaços compartilhados.

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A escolha da estação como local da atividade aproxima a mensagem de quem vive a rotina do transporte. Todos os dias, milhares de pessoas dividem plataformas, vagões, filas, escadas e acessos. A escuta, nesse ambiente, também tem relação com respeito, empatia e cuidado coletivo.

Francisco Morato terá exibição de curtas sociais

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No dia 27 de julho, a estação Francisco Morato recebe a exibição da trilogia de curtas sociais “Histórias que nascem das estradas para transformar consciências”.

Os filmes foram produzidos pelo SEST SENAT em parceria com a Caradecão Filmes e dirigidos por Santiago Dellape. Segundo a TIC Trens, as obras usam a linguagem audiovisual como ferramenta de conscientização, educação e transformação social.

As histórias são inspiradas em situações reais vividas no universo do transporte. A proposta é estimular reflexão sobre escolhas, comportamentos, responsabilidade, segurança e respeito à vida.

Por que a ação importa para quem usa a Linha 7-Rubi

Ação gratuita da TIC Trens com o SEST SENAT leva orientação, saúde e cidadania a passageiros da Linha 7-Rubi.

A Linha 7-Rubi é parte da rotina de moradores de Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Perus, Pirituba, Lapa e outras áreas conectadas ao eixo ferroviário. Para muita gente, a estação é o primeiro ponto do dia fora de casa e o último antes do retorno.

Levar ações gratuitas para esses espaços amplia o alcance de temas que nem sempre chegam com facilidade ao passageiro.

Entre os públicos que podem ser impactados estão:

• trabalhadores que passam pelas estações em horário comercial

• estudantes que usam o trem para deslocamento diário

• moradores que acessam serviços em outras cidades

• famílias que circulam pela Linha 7-Rubi

• passageiros que acompanham campanhas de saúde e cidadania

A programação não exige inscrição prévia na informação divulgada pela TIC Trens. O acesso ocorre nas estações indicadas, dentro do horário anunciado.

Serviço

Intervenção teatral em celebração ao Dia da Escuta

Data: 17 de julho de 2026, sexta-feira

Horário: das 10h às 16h

Local: Estação Franco da Rocha

Atividade: intervenção teatral sobre escuta, convivência e bem-estar

Exibição da trilogia de curtas sociais “Histórias que nascem das estradas para transformar consciências”

Data: 27 de julho de 2026, segunda-feira

Horário: das 10h às 16h

Local: Estação Francisco Morato

Atividade: exibição de curtas sociais sobre cidadania, segurança, escolhas e responsabilidade

O que o passageiro deve observar

Quem pretende acompanhar a atividade deve verificar o horário de passagem pela estação e considerar alguns cuidados simples.

Vale observar:

• chegar com alguns minutos de antecedência

• acompanhar avisos sonoros e painéis da estação

• manter atenção ao embarque e desembarque

• preservar a circulação de outros passageiros

• consultar os canais oficiais da TIC Trens em caso de mudança operacional

Como as ações ocorrem dentro de estações em funcionamento, a circulação normal de passageiros deve continuar durante a programação.

Estações também podem aproximar serviços da população

A presença de atividades culturais e educativas em estações de trem ajuda a aproximar serviços da população. Em vez de depender apenas de eventos em praças, auditórios ou unidades específicas, a ação encontra o passageiro em um lugar por onde ele já passa.

Para cidades como Franco da Rocha e Francisco Morato, esse tipo de programação pode ampliar o acesso à informação sem exigir deslocamento extra.

A Linha 7-Rubi segue como eixo essencial para a mobilidade regional. Quando as estações recebem ações de saúde, cultura e cidadania, o transporte deixa de ser apenas passagem e passa a funcionar também como ponto de orientação e convivência.