Faltas em consultas levam Cajamar a reforçar confirmação de exames na saúde

Prefeitura intensifica contato com pacientes para reduzir ausências, liberar vagas e evitar que moradores esperem mais tempo por atendimento

Avatar photo

Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 19/06/2026, às 12:37

Atualizado: 19/06/2026, s 12:37

Atendente de unidade de saúde confirma consulta por telefone enquanto paciente entrega documento no balcão e moradores aguardam atendimento na sala de espera.

A Prefeitura de Cajamar reforçou a confirmação de consultas e exames agendados na rede municipal de saúde para tentar reduzir faltas e melhorar o uso das vagas disponíveis. A medida atinge diretamente moradores que aguardam atendimento, retorno médico, exame ou encaminhamento em unidades do município.

Segundo a administração municipal, a ação é feita pela Secretaria de Saúde e busca confirmar previamente a presença dos pacientes. Quando alguém não pode comparecer e avisa com antecedência, a vaga pode ser reorganizada e usada por outra pessoa que também espera atendimento.

O problema não é pequeno. Cada falta representa horário perdido, profissional parado, sala ocupada sem atendimento e paciente na fila por mais tempo. Para quem depende do SUS, uma consulta desperdiçada pode significar semanas a mais de espera.

Como funciona a confirmação em Cajamar

A Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando as ações de confirmação de consultas e exames agendados. O objetivo é reduzir o número de ausências e melhorar o atendimento à população.

Esse tipo de contato costuma ser usado para lembrar o paciente da data, horário e local do atendimento. Também permite identificar quem não poderá comparecer antes que a vaga seja perdida.

Acompanhe mais de Cajamar

Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria.

Ver tudo de Cajamar →

Na rotina da saúde pública, a confirmação ajuda a organizar agendas de médicos, especialistas, exames, retornos e procedimentos. Quando o paciente responde, a unidade consegue planejar melhor o fluxo do dia.

Para o morador, atender ligações, mensagens ou avisos da saúde municipal pode evitar perda de vaga e novo tempo de espera.

Por que uma falta prejudica outras pessoas

📲
Receba notícias da região no WhatsApp

Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região.

Seguir o RNews no WhatsApp
Médico De Braços Cruzados Na Porta De Um Consultório Público, Enquanto Poucos Pacientes Aguardam Sentados Em Cadeiras Espaçadas No Corredor Da Unidade De Saúde.
Médico aguarda atendimento em consultório público enquanto cadeiras vazias na espera reforçam o impacto das faltas em consultas na rede municipal de saúde.

Quando um paciente não comparece e não avisa, a vaga fica vazia. O horário não volta para a fila automaticamente e outro morador deixa de ser chamado.

Isso afeta principalmente quem aguarda:

  • Consulta com especialista
  • Exame de imagem
  • Exame laboratorial
  • Retorno médico
  • Avaliação pré-operatória
  • Encaminhamento pela UBS
  • Atendimento de rotina para acompanhamento

Em alguns casos, a pessoa que faltou também precisa remarcar. Com isso, ela volta para a agenda e pode demorar mais para ser atendida.

Para quem está com dor, sintomas persistentes ou precisa de laudo para trabalho, escola ou benefício, esse atraso pesa muito.

O custo aparece dentro de casa

Faltar a uma consulta marcada também pode gerar gasto. O paciente pode precisar pagar transporte novamente, remarcar horário no trabalho, perder diária, comprar remédio sem avaliação adequada ou buscar atendimento particular quando a espera fica longa.

Para famílias com crianças, idosos ou pessoas com doença crônica, a ausência em um exame pode atrasar diagnóstico e acompanhamento. Isso pode aumentar a preocupação em casa e levar a novas idas à unidade de saúde.

Em uma cidade com bairros espalhados como Cajamar, sair de casa para atendimento exige tempo, condução e organização. Quando a vaga é perdida, todo esse esforço precisa ser repetido.

RNews já mostrou problema parecido em Caieiras

A preocupação não fica restrita a Cajamar. O RNews mostrou que faltas em consultas e exames viraram alvo de campanha em Caieiras, com orientação para pacientes cancelarem ou remarcarem o atendimento quando não puderem comparecer.

A comparação mostra que o absenteísmo virou uma dificuldade regional. Caieiras e Cajamar enfrentam o mesmo desafio: fazer a agenda pública render mais, reduzir horários perdidos e garantir que as vagas cheguem a quem realmente está esperando.

O que o paciente deve fazer

Quem tem consulta ou exame marcado precisa acompanhar os canais informados pela unidade de saúde. Também é importante manter telefone e dados atualizados no cadastro municipal.

Antes da data marcada, o paciente deve conferir:

  • Dia do atendimento
  • Horário exato
  • Endereço da unidade
  • Documentos exigidos
  • Pedido médico ou guia
  • Necessidade de jejum
  • Exames anteriores, se houver

Se não puder ir, o ideal é avisar com antecedência. A vaga pode ser reaproveitada e outra pessoa pode ser chamada.

Quem precisa ter mais atenção

Alguns pacientes devem redobrar o cuidado com datas e confirmações, porque dependem de acompanhamento contínuo.

Isso vale para pessoas com doenças crônicas, idosos, gestantes, crianças em investigação médica, pacientes em acompanhamento com especialista e moradores que aguardam exames para fechar diagnóstico.

Também vale para quem precisa de documento médico para trabalho, escola, processo administrativo ou benefício. Perder a consulta pode atrasar a entrega de laudo ou relatório.

Confirmação ajuda, mas cadastro precisa estar correto

A confirmação só funciona bem quando o cadastro do paciente está atualizado. Número antigo, telefone desligado ou endereço incorreto dificultam o contato da Secretaria de Saúde.

Moradores que mudaram de telefone ou bairro devem procurar a unidade de referência para atualizar os dados. Essa etapa simples pode evitar perda de avisos importantes.

Também é recomendável acompanhar comunicados oficiais da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, principalmente quando houver mutirões, mudanças de agenda ou reorganização de atendimentos.

Cajamar tenta reduzir espera com organização da agenda

A confirmação de consultas e exames não aumenta sozinha o número de médicos ou equipamentos, mas melhora o uso das vagas já disponíveis. Em uma rede pública pressionada, cada horário aproveitado faz diferença.

Para o morador, o recado é direto: confirmar presença, avisar quando não puder ir e manter o cadastro atualizado ajuda a reduzir perda de vagas.

Na ponta, essa organização pode significar menos tempo de espera, menos gasto com deslocamento e mais chance de atendimento no momento certo.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

Ver perfil completo
Explore mais em Rnews Cidades
Artigo anterior Fim de semana tem Copa, lazer e cultura no eixo Caieiras SP; veja onde ir

Para continuar sua leitura, veja

Desenvolvido com por Célio Ricardo
.