Feira do Pôr do Sol terá shows, gastronomia e programação gratuita em Cajamar

Quem procura uma atividade gratuita para o fim de tarde deste sábado, 1º de agosto, encontrará gastronomia, artesanato e apresentações culturais no Parque Linear de Cajamar Centro.

A Feira do Pôr do Sol será realizada das 15h às 20h e reunirá empreendedores, artistas e moradores em uma programação aberta ao público. Um dos destaques desta edição será a primeira cerimônia de entrega do Selo Cajamar Criativa, voltado ao reconhecimento de iniciativas culturais desenvolvidas no município.

Para quem pretende assistir a uma atração específica, a programação tem horários distribuídos entre 15h30 e 19h.

Dança abre a programação às 15h30

A primeira apresentação será do Belly Dreams, grupo de dança do ventre, às 15h30.

Meia hora depois, às 16h, ocorre a entrega do Selo Cajamar Criativa. O evento continua às 17h, com o Coral Encanta Cajamar, seguido pela Banda Lex Rock, às 17h30.

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A última atividade cultural está marcada para as 19h, com uma apresentação de maculelê do grupo Capoeira Maziero.

Confira os horários

15h30: Belly Dreams, grupo de dança do ventre

Belly Dreams, grupo de dança do ventre 16h: entrega do Selo Cajamar Criativa

entrega do Selo Cajamar Criativa 17h: Coral Encanta Cajamar

Coral Encanta Cajamar 17h30: Banda Lex Rock

Banda Lex Rock 19h: apresentação de maculelê com Capoeira Maziero

Quem deseja acompanhar a programação desde o início deve considerar chegar antes das 15h30, principalmente para encontrar um local confortável próximo à área das apresentações.

O que o público encontrará na feira

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Além das atrações culturais, a Feira do Pôr do Sol terá barracas de alimentação e exposição de produtos artesanais.

A proposta permite que o visitante faça uma refeição, conheça itens produzidos na cidade e acompanhe as apresentações no mesmo local. Os expositores e os produtos disponíveis podem mudar a cada edição.

Como não foi divulgada uma lista completa das opções gastronômicas, dos produtos ou das formas de pagamento aceitas pelas barracas, o público não deve contar com um cardápio fixo.

A feira é realizada desde fevereiro de 2026 e passou a ocupar o Parque Linear no primeiro sábado de cada mês, com atividades concentradas no período da tarde e início da noite.

Por que esta edição será diferente

A entrega do Selo Cajamar Criativa acrescenta uma novidade à programação deste sábado.

O reconhecimento foi criado para identificar artistas, coletivos, empresas e projetos ligados à cultura e à economia criativa em Cajamar. As iniciativas inscritas passaram por avaliação de uma comissão técnica, e o cronograma previa a primeira cerimônia durante a Feira do Pôr do Sol de agosto.

O selo tem validade de um ano e pode ser renovado após nova avaliação.

Para o público, a cerimônia também funciona como uma oportunidade de conhecer projetos e produtores culturais que atuam na própria cidade, inclusive aqueles que nem sempre participam das apresentações no palco.

Onde fica o Parque Linear de Cajamar Centro

O Parque Linear está localizado na Avenida Prefeito Juvenal Ferreira dos Santos, nº 1.245, em Cajamar Centro.

Como parte das atividades ocorre em área aberta e no gramado, o visitante pode levar canga ou cadeira portátil para permanecer no parque com mais conforto. Também é recomendável observar a previsão do tempo antes de sair de casa.

Serviço

Evento: Feira do Pôr do Sol

Data: sábado, 1º de agosto de 2026

Horário: das 15h às 20h

Local: Parque Linear de Cajamar Centro

Endereço: Avenida Prefeito Juvenal Ferreira dos Santos, nº 1.245

Entrada: gratuita