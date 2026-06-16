Gastronomia de rua cresce em Jundiaí e vira renda para pequenos empreendedores

A comida de rua deixou de ser apenas apoio nos eventos de Jundiaí e passou a ocupar um papel mais importante na rotina econômica da cidade. Com a ampliação da agenda pública, food trucks, barracas e pequenos negócios de alimentação encontraram novas oportunidades para vender, divulgar marcas e chegar a moradores que circulam pelo Centro, pelo Espaço Expressa e por eventos realizados nos bairros.

O crescimento aparece em locais de grande circulação, como a Praça Governador Pedro de Toledo, conhecida como Praça da Matriz, onde a programação municipal tem atraído famílias, trabalhadores, jovens e visitantes. Para quem empreende na área de alimentação, cada evento pode representar faturamento maior, contato com novos clientes e presença em espaços que antes eram mais difíceis de acessar.

A participação dos empreendedores é organizada pela Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, a SMAAT. Segundo a Prefeitura, o município mantém um cadastro permanente de gêneros alimentícios e bebidas. A cada evento, os participantes são definidos por sorteio público, medida usada para ampliar as chances entre os cadastrados e dar mais transparência ao processo.

Comida de rua ganha força nos eventos públicos

O avanço da gastronomia de rua acompanha uma mudança no uso dos espaços públicos de Jundiaí. Praças, áreas culturais e pontos de convivência passaram a receber eventos com música, lazer, atividades culturais e opções de alimentação.

Para o público, a presença das barracas melhora a experiência. O morador consegue acompanhar a programação, comer no próprio local e permanecer por mais tempo no evento. Para o empreendedor, a oportunidade vai além da venda imediata, já que muitas pessoas passam a conhecer marcas que ainda não têm loja fixa ou dependem de eventos para crescer.

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Entre os locais e formatos que têm recebido a presença da gastronomia de rua estão:

Praça Governador Pedro de Toledo, a Praça da Matriz

Espaço Expressa

Eventos culturais no Centro

Programações públicas em bairros

Atividades de lazer com grande circulação de moradores

Ações municipais ligadas ao turismo e à convivência urbana

Essa presença ajuda a criar um ambiente mais vivo nos eventos. A alimentação se torna parte da permanência do público, não apenas um serviço complementar.

A força dos eventos em Jundiaí também aparece em outras programações que unem lazer, consumo e empreendedorismo. No RNews, mostramos que o Parque da Uva receberá o 8º FENS em março com seis dias de programação gratuita, reunindo expositores, praça de alimentação, atrações culturais e oportunidades para pequenos negócios locais.

Empreendedores veem chance de vender mais

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Os relatos dos participantes mostram como os eventos públicos passaram a pesar na renda de pequenos negócios. Edinaldo Crispim, da Kaedi Salgados, atua há 14 anos no setor e avalia que a variedade de eventos na cidade ampliou a chance de divulgar a marca para novos públicos.

Ele também aponta que os eventos gratuitos permitem trabalhar com preços mais acessíveis aos consumidores. Esse ponto é relevante porque aproxima o produto de famílias que buscam lazer sem gastar muito, especialmente em programações abertas.

Sueli Rodrigues Pereira, da Mega Batata Fritz, afirma que os eventos particulares ficaram caros para quem trabalha na área. Nas ações promovidas pelo município, ela enxerga uma alternativa para vender, ganhar renda e colocar o negócio diante de um público maior.

Odair, representante da Harden Chopp em Jundiaí, também associa a participação nos eventos ao aumento do consumo e ao fortalecimento da marca. Segundo ele, estar nesses espaços sem o custo do ponto faz diferença para pequenos empreendedores.

Denilson Santos, da Arte Churrasco, segue a mesma linha e comemora o aumento no faturamento quando é sorteado para participar das programações.

Sorteio público tenta organizar a disputa por espaço

Quando os eventos começam a gerar boa movimentação, a procura por vagas tende a crescer. Por isso, o modelo de cadastro permanente e sorteio público passa a ter peso na organização da atividade.

A Prefeitura afirma que o processo busca ampliar as oportunidades entre os empreendedores cadastrados. Na rotina de quem trabalha com alimentação, isso ajuda a reduzir a concentração dos espaços e permite que diferentes marcas tenham chance de participar das ações ao longo do calendário.

Para quem pretende atuar nesse tipo de evento, alguns cuidados são importantes:

Manter o cadastro atualizado junto ao município

Acompanhar os comunicados oficiais sobre novos eventos

Preparar estrutura adequada para atendimento em local público

Calcular custos de transporte, equipe, insumos e embalagens

Definir cardápio compatível com grande fluxo de pessoas

Organizar estoque para evitar falta ou sobra excessiva

Manter atendimento rápido nos horários de maior procura

A oportunidade existe, mas exige planejamento. Um evento cheio pode gerar boas vendas, mas também pode trazer prejuízo quando o empreendedor calcula mal o volume de produtos ou não considera todos os custos da operação.

Centro de Jundiaí também sente a mudança

Eventos públicos em Jundiaí ampliam a presença da gastronomia de rua e ajudam pequenos empreendedores a vender para novos públicos.

A presença da gastronomia de rua integra as ações do Grupo de Trabalho do Centro, o GT Centro, que atua em melhorias para tornar a região central mais atrativa e acolhedora. O trabalho envolve mobilidade urbana, iluminação pública, manutenção de espaços e qualificação das áreas de convivência.

Quando há eventos com comida, cultura e lazer, o Centro passa a receber moradores em outro ritmo. Em vez de ser apenas área de passagem para serviços e comércio, a região ganha momentos de permanência, encontro e circulação mais longa.

Esse efeito pode beneficiar diferentes setores. O vendedor de rua fatura no evento, o comerciante do entorno pode receber mais movimento e o morador passa a enxergar a área central como opção de lazer.

A Praça da Matriz tem papel importante nesse processo por ser um ponto simbólico e conhecido da cidade. A combinação entre espaço público, circulação de pessoas e gastronomia cria uma experiência mais próxima da vida cotidiana do morador.

Turismo gastronômico entra na estratégia da cidade

Jundiaí já tem identidade ligada ao turismo, à produção agrícola, às frutas e à gastronomia. A ampliação da comida de rua nos eventos municipais reforça essa vocação de forma mais acessível.

A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, afirma que a iniciativa busca criar oportunidades para empreendedores locais, fortalecer a cadeia do turismo gastronômico, gerar renda e valorizar quem empreende na cidade.

A comida de rua ajuda a aproximar o turismo da rotina do morador. Nem toda experiência gastronômica precisa estar ligada a grandes restaurantes ou eventos fechados. Muitas vezes, ela acontece em uma praça, em uma barraca, com preço mais acessível e contato direto entre quem produz e quem consome.

Esse formato também favorece pequenos negócios que ainda estão se consolidando. Participar de eventos pode funcionar como vitrine, teste de cardápio e canal de relacionamento com clientes.

O desafio é manter frequência e qualidade

A expansão da gastronomia de rua depende de continuidade. Para os empreendedores, participar uma vez ajuda, mas a regularidade de eventos e a organização do calendário fazem diferença para planejar compras, equipe e produção.

Também há desafios ligados à estrutura. Pontos de energia, descarte correto de resíduos, circulação de pessoas, filas e segurança alimentar precisam ser bem administrados para que a experiência funcione tanto para o público quanto para quem vende.

Quando essa engrenagem funciona, o resultado aparece em várias frentes. O morador ganha mais opções de lazer e alimentação. O empreendedor encontra uma chance concreta de renda. A cidade fortalece seus espaços públicos e amplia sua identidade gastronômica.

Em Jundiaí, a comida de rua passou a ocupar esse lugar: uma atividade simples, popular e cada vez mais ligada à economia local.