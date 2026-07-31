Cajamar pode ter ônibus gratuitos aos fins de semana; veja o que falta para a tarifa zero sair do papel

Uma proposta apresentada na Câmara de Cajamar pede gratuidade nos ônibus municipais aos sábados, domingos e feriados. A medida, porém, ainda não está em vigor e não há previsão para implantação.

A iniciativa consta da Indicação nº 680/2026, apresentada pelo vereador Lê Martins em 16 de julho. O documento solicita que a Prefeitura avalie, junto à Urubupungá, estudos técnicos, financeiros e jurídicos para uma possível adoção da tarifa zero nas linhas circulares do município.

Para o passageiro, a diferença é importante: a indicação abre uma discussão, mas não altera o preço da passagem, não define quando o benefício começaria nem garante que será adotado pelo Executivo.

Gratuidade seria válida aos fins de semana e feriados

O texto encaminhado à Prefeitura menciona a retirada da tarifa aos sábados, domingos e feriados nas linhas municipais operadas pela Urubupungá em Cajamar.

A proposta não limita o benefício a estudantes, idosos ou famílias de baixa renda. Embora esses grupos apareçam entre os possíveis beneficiados, a redação trata da gratuidade de maneira ampla.

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Caso avance sem restrições posteriores, a tarifa zero poderá alcançar qualquer passageiro das linhas municipais nos dias definidos. Ainda será necessário esclarecer se o benefício valeria em todas as viagens, se o Cartão BEM continuaria sendo exigido e como o embarque seria registrado.

Ônibus intermunicipais não entram na proposta

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A indicação se refere às linhas circulares municipais. Pela redação divulgada, ela não alcança ônibus intermunicipais que ligam Cajamar a outras cidades.

Mesmo que a tarifa zero seja implantada, o passageiro precisará verificar se a linha utilizada pertence ao sistema municipal ou ao transporte intermunicipal.

Quanto custaria e quem pagaria

A proposta não apresenta estimativa de custo nem define a fonte de financiamento.

Entre os dados ainda necessários estão:

quantidade média de passageiros aos fins de semana;

valor que deixaria de ser arrecadado;

possível necessidade de reforço da frota;

custo mensal ou anual da gratuidade;

forma de compensação à operadora.

A própria indicação pede estudos financeiros antes de qualquer implantação. Sem esses números, não é possível saber se o município conseguiria adotar o benefício com a estrutura atual ou se precisaria reservar recursos adicionais no orçamento.

A gratuidade também pode aumentar a procura pelos ônibus, especialmente em trajetos para parques, áreas comerciais, atividades culturais e unidades de saúde. Dependendo da demanda, algumas linhas poderiam precisar de mais viagens.

Mesmo sem cobrança do passageiro, o transporte continua gerando despesas com combustível, manutenção, funcionários, bilhetagem e operação. Por isso, um eventual programa de tarifa zero precisaria definir como a Urubupungá seria remunerada e qual seria a origem dos recursos.

Em março, o município publicou o Decreto nº 7.691/2026, referente ao reajuste da tarifa pública dos ônibus municipais. Qualquer mudança na cobrança terá de considerar a estrutura econômica do serviço e o contrato vigente.

Indicação não obriga a Prefeitura a adotar a medida

A proposta foi apresentada por meio de uma indicação parlamentar. Esse instrumento permite que um vereador sugira uma providência ao Executivo, mas não cria sozinho uma obrigação para a Prefeitura.

Cabe à administração decidir se realizará os estudos, se considera a medida viável e se apresentará algum formato de implantação. O documento, por si só, não altera a tarifa.

O portal da Câmara informa que a Indicação nº 680/2026 foi respondida. O teor integral dessa manifestação precisa ser analisado para saber se o Executivo aceitou estudar a proposta, apresentou alguma estimativa ou afastou a possibilidade de implantação.

Até que exista uma decisão oficial, não há base para anunciar ônibus gratuitos.

Ideia semelhante já apareceu em 2024

A discussão sobre tarifa zero aos fins de semana não começou em 2026.

Em março de 2024, outra indicação solicitou que a Prefeitura avaliasse, junto à Urubupungá, transporte gratuito para toda a população de Cajamar nos fins de semana e feriados. A proposta também consta como respondida no sistema da Câmara.

O histórico levanta uma questão: por que a medida anterior não avançou?

As respostas de 2024 e 2026 podem mostrar se o município já calculou o impacto financeiro, identificou obstáculos no contrato ou manteve a ideia apenas como sugestão parlamentar.

Cajamar já possui gratuidade específica

O município já adotou isenção tarifária para um público determinado. A Lei nº 2.240, sancionada em abril de 2026, assegura transporte coletivo municipal gratuito a pessoas em tratamento contra o câncer, dentro dos critérios previstos na legislação.

Esse benefício é diferente da proposta para os fins de semana. A lei atende um grupo específico ligado a uma necessidade de saúde, enquanto a Indicação nº 680/2026 sugere gratuidade ampla em determinados dias.

A existência dessa isenção mostra que o município possui mecanismos para conceder benefícios tarifários, mas não permite concluir que uma tarifa zero geral teria o mesmo custo ou exigiria o mesmo modelo de regulamentação.

O que falta para a tarifa zero sair do papel

Antes que o passageiro saiba se a medida tem possibilidade real de implantação, o Executivo precisará esclarecer:

quais linhas e horários seriam incluídos;

quantas pessoas utilizam o serviço nesses dias;

quanto deixaria de ser arrecadado;

como a operadora seria remunerada;

qual seria a fonte dos recursos;

se a frota suporta aumento de demanda;

se o cartão continuaria necessário;

quando o benefício poderia começar.

Sem essas respostas, a proposta permanece como uma sugestão para estudo.

Para o usuário do transporte, a orientação é clara: a passagem continua sendo cobrada normalmente. A tarifa zero somente poderá começar após decisão oficial, definição da fonte de financiamento, regulamentação e divulgação de uma data.