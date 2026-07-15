Cajamar tem 240 vagas de emprego; veja quem pode retirar carta hoje, 15 de julho

Cajamar tem mais de 240 vagas de emprego abertas pelo Emprega Cajamar, com oportunidades para diferentes perfis profissionais. Os interessados devem ficar atentos ao prazo para retirada da carta de encaminhamento, que vai até 15 de julho.

As vagas incluem postos efetivos, temporários, funções sem exigência de experiência anterior e oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. Entre os destaques estão 200 vagas para auxiliar de logística/separador, com salário de R$ 2.317,00.

A seleção interessa moradores de Cajamar e também trabalhadores de cidades próximas, como Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Perus, Pirituba e região, principalmente quem busca recolocação rápida ou uma nova oportunidade no setor logístico.

Quais vagas estão abertas em Cajamar

A maior parte das oportunidades está ligada à área de logística, setor forte em Cajamar por causa da presença de centros de distribuição e grandes empresas instaladas na cidade.

O principal bloco de vagas é para o Mercado Livre, com 200 oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência no cargo de auxiliar de logística/separador.

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O salário informado é de R$ 2.317,00. Entre os benefícios estão vale-transporte, fretado, vale-alimentação, refeição no local, seguro de vida, assistência médica, assistência odontológica e bônus por produtividade.

Também há vaga para motorista carreteiro na Expresso Adorno LTDA, com salário de R$ 3.350,00.

Outra frente reúne 40 vagas na Real Parceria Mão de Obra Temporária, para os cargos de auxiliar de produção e operador de máquinas.

A cidade já teve outras seleções recentes ligadas ao setor de logística e serviços. Em maio, vagas em logística, obras e fiscalização abertas em Cajamar também chamaram atenção de candidatos da região, reforçando o peso do município na geração de oportunidades operacionais.

Quem pode participar do processo seletivo

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As exigências mudam conforme a função e a empresa contratante. Para as vagas PCD de auxiliar de logística/separador, a escolaridade exigida é ensino médio completo e não há necessidade de experiência profissional anterior.

Esse ponto torna a oportunidade mais acessível para quem está tentando entrar no mercado, voltar ao trabalho ou mudar de área.

Devem prestar atenção:

• pessoas com deficiência em busca de vaga efetiva

• trabalhadores sem experiência anterior

• moradores interessados na área de logística

• motoristas com perfil para transporte de carga

• candidatos com interesse em produção e operação de máquinas

Antes de retirar a carta, o ideal é conferir os requisitos da vaga pretendida.

Por que a carta de encaminhamento é importante

A carta de encaminhamento é usada para direcionar o candidato ao processo seletivo. Ela confirma que a pessoa passou pelo atendimento do serviço de emprego e está apta a seguir para a etapa indicada.

Sem a carta, o candidato pode perder a chance de participar da seleção, mesmo que tenha o perfil exigido para a vaga.

Como o prazo vai até 15 de julho, a orientação é separar os documentos com antecedência e buscar o atendimento dentro do período informado.

Documentos que o candidato deve separar

Antes de procurar atendimento, o candidato deve organizar documentos pessoais e informações profissionais básicas.

Vale separar:

• RG ou CNH

• CPF

• comprovante de residência

• carteira de trabalho física ou digital

• currículo atualizado

• laudo ou documento PCD, quando a vaga exigir

• certificados de cursos, se tiver

• telefone e e-mail atualizados

Quem pretende concorrer à vaga de motorista carreteiro também deve conferir se a CNH está dentro da categoria exigida e se a experiência solicitada pela empresa está atualizada no currículo.

Vagas em Cajamar atraem moradores de várias cidades

Cajamar tem forte presença no setor logístico e costuma atrair trabalhadores de municípios vizinhos. Isso acontece pela concentração de centros de distribuição, galpões e empresas ligadas ao transporte de mercadorias.

Para quem mora fora da cidade, é importante calcular o deslocamento, o horário de entrada, a existência de fretado, o tempo de viagem e o custo diário da rotina.

O benefício de transporte fretado pode fazer diferença para muitos candidatos, especialmente para quem mora em bairros mais distantes ou depende de integração com ônibus e trem.

Como aumentar as chances na seleção

Depois de retirar a carta, o candidato deve se preparar para a entrevista ou etapa indicada pela empresa.

Algumas atitudes ajudam:

• chegar com antecedência

• levar currículo impresso, se possível

• manter telefone disponível para contato

• explicar experiências anteriores com clareza

• informar disponibilidade real de horário

• demonstrar interesse pela vaga

• evitar informações desencontradas no currículo

Mesmo em vagas sem exigência de experiência, postura, pontualidade e disponibilidade costumam pesar no processo seletivo.

Prazo exige atenção dos interessados

Interessados devem conferir os requisitos da vaga e separar documentos antes de buscar a carta de encaminhamento.

As mais de 240 vagas abertas em Cajamar representam uma oportunidade importante para quem busca emprego com carteira assinada, recolocação ou primeira chance profissional.

Como a retirada da carta de encaminhamento vai até 15 de julho, o candidato deve conferir os requisitos, separar os documentos e procurar o atendimento dentro do prazo.

Para quem está fora do mercado ou quer mudar de área, as vagas em logística, produção e transporte podem abrir uma nova possibilidade de trabalho ainda neste mês.