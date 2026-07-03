Mais de 400 vagas em Franco da Rocha têm prazo até julho e exigem ida ao PAT

Quem está desempregado ou tentando trocar de função em Franco da Rocha ganhou uma nova janela para buscar renda ainda em julho. O PAT divulgou mais de 400 vagas de emprego com processos seletivos previstos até o dia 27, mas o candidato precisa retirar a carta de encaminhamento antes da data de cada seleção.
A lista atende perfis diferentes, de funções operacionais a vagas em loja, limpeza, produção, cozinha, estoque e transporte. Para moradores de Caieiras, Francisco Morato, Perus e cidades do CIMBAJU, a oportunidade também pode entrar no radar, já que Franco da Rocha concentra empresas e deslocamento diário de trabalhadores da região.
O ponto de atenção é simples: não basta ver a vaga e esperar. Quem quer participar precisa ir ao PAT, apresentar documento oficial com foto e seguir o cronograma de seleção.
Vagas passam por logística, comércio e serviços
Entre as oportunidades divulgadas estão cargos ligados a setores que costumam contratar em volume maior, principalmente logística, atendimento, produção e serviços.
As empresas citadas na divulgação incluem Mercado Livre, Amazon, Seara e Zamp. Esse tipo de seleção costuma atrair muita gente porque envolve marcas conhecidas, possibilidade de contratação rápida e funções que podem aceitar diferentes níveis de escolaridade.
Acompanhe mais de Franco da Rocha
Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria.
Entre as vagas informadas estão:
• auxiliar de logística
• atendente de loja
• auxiliar de produção
• auxiliar de limpeza
• motorista de ônibus
• estoquista
• cozinheiro
• outras funções operacionais e de atendimento
Para quem precisa voltar ao mercado, cada dia conta. A diferença entre comparecer cedo e deixar para depois pode ser decisiva, principalmente quando a seleção tem limite de encaminhamentos ou data fechada.
PAT exige carta de encaminhamento
Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região.Seguir o RNews no WhatsApp
O candidato deve retirar a carta de encaminhamento antes da data marcada para a seleção. O atendimento ocorre no PAT de Franco da Rocha, localizado no Poupatempo, dentro do Shopping Franco da Rocha.
O atendimento para retirada funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A orientação é levar documento oficial com foto para conseguir seguir o processo corretamente.
Serviço para o candidato:
• Local: PAT de Franco da Rocha
• Endereço: Poupatempo no Shopping Franco da Rocha
• Atendimento: segunda a sexta-feira
• Horário: 9h às 16h
• Prazo das seleções: até 27 de julho
• Documento: oficial com foto
• Etapa necessária: retirar carta de encaminhamento antes da seleção
- Seduc-SP abre seleção para professores temporários com salário de até R$ 5,5 mil e nova exigência preocupa parte da rede
- Mercado Livre abre seleção em Franco da Rocha com salário acima de R$ 2,2 mil e benefícios que incluem fretado e auxílio creche
- Cajamar abre vagas com salário de até R$ 5 mil e benefícios que incluem fretado, bônus e plano de saúde
Quem mora em bairros mais afastados ou depende de trem e ônibus deve planejar a ida com antecedência. Perder o horário do PAT pode significar perder também a chance de participar de uma seleção específica.
Emprego pode aliviar orçamento de famílias da região
O avanço de vagas em Franco da Rocha interessa também a moradores de cidades próximas. Caieiras, Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar e Perus têm circulação diária de trabalhadores que buscam oportunidade em centros comerciais, polos logísticos e empresas de grande porte.
O peso financeiro é direto. Uma contratação pode reorganizar aluguel, contas atrasadas, alimentação, transporte, material escolar e dívidas pequenas que viram problema quando a renda some.
Franco da Rocha já teve outras seleções recentes com alta procura, inclusive em períodos de prazo curto para vagas de emprego e corrida por recolocação. Isso mostra que o candidato precisa agir rápido quando o PAT abre uma nova rodada de oportunidades.
Como aumentar a chance de atendimento
Antes de sair de casa, o candidato deve conferir documentos, horário e função desejada. Também vale preparar uma versão simples do currículo, mesmo que a divulgação destaque a retirada da carta.
Chegar com dados organizados passa mais segurança e reduz erro no atendimento. Para quem está sem trabalho, esse cuidado pode acelerar a entrada no processo seletivo.
O prazo até 27 de julho parece confortável, mas cada vaga pode ter data própria. A melhor estratégia é ir ao PAT o quanto antes, confirmar quais funções ainda estão abertas e retirar a carta de encaminhamento dentro do período correto.