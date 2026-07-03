Mais de 400 vagas em Franco da Rocha têm prazo até julho e exigem ida ao PAT

PAT de Franco da Rocha reúne oportunidades em logística, comércio e serviços, mas candidatos precisam retirar carta de encaminhamento antes da seleção.

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 03/07/2026, às 11:31

Atualizado: 03/07/2026, s 12:05

Candidatos aguardam atendimento no PAT Franco da Rocha com documentos para vagas de emprego.

Quem está desempregado ou tentando trocar de função em Franco da Rocha ganhou uma nova janela para buscar renda ainda em julho. O PAT divulgou mais de 400 vagas de emprego com processos seletivos previstos até o dia 27, mas o candidato precisa retirar a carta de encaminhamento antes da data de cada seleção.

A lista atende perfis diferentes, de funções operacionais a vagas em loja, limpeza, produção, cozinha, estoque e transporte. Para moradores de Caieiras, Francisco Morato, Perus e cidades do CIMBAJU, a oportunidade também pode entrar no radar, já que Franco da Rocha concentra empresas e deslocamento diário de trabalhadores da região.

O ponto de atenção é simples: não basta ver a vaga e esperar. Quem quer participar precisa ir ao PAT, apresentar documento oficial com foto e seguir o cronograma de seleção.

Vagas passam por logística, comércio e serviços

Entre as oportunidades divulgadas estão cargos ligados a setores que costumam contratar em volume maior, principalmente logística, atendimento, produção e serviços.

As empresas citadas na divulgação incluem Mercado Livre, Amazon, Seara e Zamp. Esse tipo de seleção costuma atrair muita gente porque envolve marcas conhecidas, possibilidade de contratação rápida e funções que podem aceitar diferentes níveis de escolaridade.

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Entre as vagas informadas estão:

• auxiliar de logística
• atendente de loja
• auxiliar de produção
• auxiliar de limpeza
• motorista de ônibus
• estoquista
• cozinheiro
• outras funções operacionais e de atendimento

Para quem precisa voltar ao mercado, cada dia conta. A diferença entre comparecer cedo e deixar para depois pode ser decisiva, principalmente quando a seleção tem limite de encaminhamentos ou data fechada.

PAT exige carta de encaminhamento

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O candidato deve retirar a carta de encaminhamento antes da data marcada para a seleção. O atendimento ocorre no PAT de Franco da Rocha, localizado no Poupatempo, dentro do Shopping Franco da Rocha.

O atendimento para retirada funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A orientação é levar documento oficial com foto para conseguir seguir o processo corretamente.

Serviço para o candidato:

• Local: PAT de Franco da Rocha
• Endereço: Poupatempo no Shopping Franco da Rocha
• Atendimento: segunda a sexta-feira
• Horário: 9h às 16h
• Prazo das seleções: até 27 de julho
• Documento: oficial com foto
• Etapa necessária: retirar carta de encaminhamento antes da seleção

Quem mora em bairros mais afastados ou depende de trem e ônibus deve planejar a ida com antecedência. Perder o horário do PAT pode significar perder também a chance de participar de uma seleção específica.

Emprego pode aliviar orçamento de famílias da região

O avanço de vagas em Franco da Rocha interessa também a moradores de cidades próximas. Caieiras, Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar e Perus têm circulação diária de trabalhadores que buscam oportunidade em centros comerciais, polos logísticos e empresas de grande porte.

O peso financeiro é direto. Uma contratação pode reorganizar aluguel, contas atrasadas, alimentação, transporte, material escolar e dívidas pequenas que viram problema quando a renda some.

Franco da Rocha já teve outras seleções recentes com alta procura, inclusive em períodos de prazo curto para vagas de emprego e corrida por recolocação. Isso mostra que o candidato precisa agir rápido quando o PAT abre uma nova rodada de oportunidades.

Como aumentar a chance de atendimento

Candidato Entrega Documentos Em Atendimento No Pat Franco Da Rocha Para Participar De Processo Seletivo.
Candidatos devem comparecer ao PAT de Franco da Rocha para retirar carta de encaminhamento antes da data de cada seleção.

Antes de sair de casa, o candidato deve conferir documentos, horário e função desejada. Também vale preparar uma versão simples do currículo, mesmo que a divulgação destaque a retirada da carta.

Chegar com dados organizados passa mais segurança e reduz erro no atendimento. Para quem está sem trabalho, esse cuidado pode acelerar a entrada no processo seletivo.

O prazo até 27 de julho parece confortável, mas cada vaga pode ter data própria. A melhor estratégia é ir ao PAT o quanto antes, confirmar quais funções ainda estão abertas e retirar a carta de encaminhamento dentro do período correto.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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