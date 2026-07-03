Mais de 400 vagas em Franco da Rocha têm prazo até julho e exigem ida ao PAT

Quem está desempregado ou tentando trocar de função em Franco da Rocha ganhou uma nova janela para buscar renda ainda em julho. O PAT divulgou mais de 400 vagas de emprego com processos seletivos previstos até o dia 27, mas o candidato precisa retirar a carta de encaminhamento antes da data de cada seleção.

A lista atende perfis diferentes, de funções operacionais a vagas em loja, limpeza, produção, cozinha, estoque e transporte. Para moradores de Caieiras, Francisco Morato, Perus e cidades do CIMBAJU, a oportunidade também pode entrar no radar, já que Franco da Rocha concentra empresas e deslocamento diário de trabalhadores da região.

O ponto de atenção é simples: não basta ver a vaga e esperar. Quem quer participar precisa ir ao PAT, apresentar documento oficial com foto e seguir o cronograma de seleção.

Vagas passam por logística, comércio e serviços

Entre as oportunidades divulgadas estão cargos ligados a setores que costumam contratar em volume maior, principalmente logística, atendimento, produção e serviços.

As empresas citadas na divulgação incluem Mercado Livre, Amazon, Seara e Zamp. Esse tipo de seleção costuma atrair muita gente porque envolve marcas conhecidas, possibilidade de contratação rápida e funções que podem aceitar diferentes níveis de escolaridade.

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Entre as vagas informadas estão:

• auxiliar de logística

• atendente de loja

• auxiliar de produção

• auxiliar de limpeza

• motorista de ônibus

• estoquista

• cozinheiro

• outras funções operacionais e de atendimento

Para quem precisa voltar ao mercado, cada dia conta. A diferença entre comparecer cedo e deixar para depois pode ser decisiva, principalmente quando a seleção tem limite de encaminhamentos ou data fechada.

PAT exige carta de encaminhamento

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O candidato deve retirar a carta de encaminhamento antes da data marcada para a seleção. O atendimento ocorre no PAT de Franco da Rocha, localizado no Poupatempo, dentro do Shopping Franco da Rocha.

O atendimento para retirada funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A orientação é levar documento oficial com foto para conseguir seguir o processo corretamente.

Serviço para o candidato:

• Local: PAT de Franco da Rocha

• Endereço: Poupatempo no Shopping Franco da Rocha

• Atendimento: segunda a sexta-feira

• Horário: 9h às 16h

• Prazo das seleções: até 27 de julho

• Documento: oficial com foto

• Etapa necessária: retirar carta de encaminhamento antes da seleção

Quem mora em bairros mais afastados ou depende de trem e ônibus deve planejar a ida com antecedência. Perder o horário do PAT pode significar perder também a chance de participar de uma seleção específica.

Emprego pode aliviar orçamento de famílias da região

O avanço de vagas em Franco da Rocha interessa também a moradores de cidades próximas. Caieiras, Francisco Morato, Mairiporã, Cajamar e Perus têm circulação diária de trabalhadores que buscam oportunidade em centros comerciais, polos logísticos e empresas de grande porte.

O peso financeiro é direto. Uma contratação pode reorganizar aluguel, contas atrasadas, alimentação, transporte, material escolar e dívidas pequenas que viram problema quando a renda some.

Franco da Rocha já teve outras seleções recentes com alta procura, inclusive em períodos de prazo curto para vagas de emprego e corrida por recolocação. Isso mostra que o candidato precisa agir rápido quando o PAT abre uma nova rodada de oportunidades.

Como aumentar a chance de atendimento

Candidatos devem comparecer ao PAT de Franco da Rocha para retirar carta de encaminhamento antes da data de cada seleção.

Antes de sair de casa, o candidato deve conferir documentos, horário e função desejada. Também vale preparar uma versão simples do currículo, mesmo que a divulgação destaque a retirada da carta.

Chegar com dados organizados passa mais segurança e reduz erro no atendimento. Para quem está sem trabalho, esse cuidado pode acelerar a entrada no processo seletivo.

O prazo até 27 de julho parece confortável, mas cada vaga pode ter data própria. A melhor estratégia é ir ao PAT o quanto antes, confirmar quais funções ainda estão abertas e retirar a carta de encaminhamento dentro do período correto.