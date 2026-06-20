FMJ abre concurso para enfermeiro com remuneração que passa de R$ 12,5 mil

A Faculdade de Medicina de Jundiaí abriu concurso público para enfermeiro, com salário inicial de R$ 10.748,35, além de auxílio-alimentação de R$ 1.300,00 e auxílio-transporte de R$ 492,00. Com os benefícios informados, a remuneração mensal pode chegar a R$ 12.540,35.

A seleção será organizada pelo Instituto Quadrix, com inscrições pela internet de 1º de julho a 6 de agosto de 2026. O edital prevê uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para o cargo de enfermeiro responsável técnico nos ambulatórios da FMJ.

Para profissionais da saúde que buscam estabilidade, renda maior e vínculo no serviço público, o concurso chama atenção pelo valor da remuneração, pela jornada de 40 horas semanais e pela atuação em uma instituição tradicional de Jundiaí.

Quem pode disputar a vaga

O cargo exige diploma de graduação em Enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem. O candidato também precisa atender aos requisitos gerais do edital, acompanhar as publicações oficiais e manter os dados atualizados durante todas as etapas.

A função é voltada ao trabalho como enfermeiro responsável técnico nos ambulatórios da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Isso exige perfil profissional compatível com rotina assistencial, organização, responsabilidade técnica e conhecimento da área.

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Embora exista uma vaga imediata, o edital também prevê cadastro reserva. Isso significa que outros aprovados podem ser chamados conforme a necessidade da instituição e a validade do concurso.

Inscrição começa em julho

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Quadrix, banca responsável pela organização do concurso.

O período informado vai das 10h de 1º de julho até 23h de 6 de agosto de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 90,00.

Antes de pagar, o candidato deve conferir se tem diploma de Enfermagem, registro profissional ativo e disponibilidade para jornada de 40 horas semanais. Esse cuidado evita gasto desnecessário e reduz o risco de eliminação por falta de requisito.

Datas que o candidato precisa acompanhar

Concurso da Faculdade de Medicina de Jundiaí abre oportunidade para enfermeiro, com atuação ligada à rotina de atendimento e responsabilidade técnica na área da saúde.

O calendário do concurso exige atenção, principalmente porque as etapas dependem de consulta no site da banca.

As principais informações são:

Inscrições: de 1º de julho a 6 de agosto

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Cargo: enfermeiro

Jornada: 40 horas semanais

Salário: R$ 10.748,35

Auxílio-alimentação: R$ 1.300,00

Auxílio-transporte: R$ 492,00

Prova objetiva: prevista para 27 de setembro

Organização: Instituto Quadrix

A recomendação é salvar o edital, acompanhar possíveis comunicados e não depender apenas de lembretes informais. Em concursos públicos, perder uma data pode significar ficar fora da seleção.

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Remuneração passa de R$ 12,5 mil com benefícios

O salário inicial já coloca o concurso em uma faixa atrativa para enfermeiros da região. Com auxílio-alimentação e auxílio-transporte, o pacote mensal informado chega a R$ 12.540,35.

Para quem compara oportunidades na saúde, essa diferença pesa no orçamento. Benefícios fixos ajudam a reduzir gasto com alimentação e deslocamento, pontos que fazem diferença para profissionais que trabalham em jornada integral.

A decisão de se inscrever não deve considerar apenas o salário. Vale avaliar deslocamento até Jundiaí, custo de preparação, taxa de inscrição, rotina de trabalho e exigências técnicas da função.

Concurso na saúde atrai quem busca estabilidade

A área da saúde costuma ter grande procura em concursos porque reúne carreira técnica, necessidade permanente de profissionais e chance de estabilidade. No caso da FMJ, o cargo ainda envolve atuação em ambiente ligado à formação médica e atendimento ambulatorial.

Para candidatos da Região do Juquery, Jundiaí pode ser uma alternativa viável, especialmente para quem mora em cidades com acesso pela malha regional e busca oportunidades fora do município de origem.

A procura por concursos na saúde também apareceu em seleções próximas, como o concurso em Franco da Rocha com vagas para enfermeiro e salários de até R$ 6 mil, mostrando que cargos da área seguem entre os mais buscados por quem quer estabilidade e renda previsível.

O que observar antes de fazer a inscrição

Antes de concluir o cadastro, o candidato deve ler o edital com atenção e confirmar se atende a todos os requisitos.

Confira alguns pontos importantes:

Formação superior em Enfermagem

Registro ativo no Coren

Jornada de 40 horas semanais

Taxa de inscrição de R$ 90,00

Local de atuação em Jundiaí

Etapas e conteúdo da prova

Possíveis retificações no edital

Também é prudente organizar documentos, reservar tempo de estudo e montar um plano de revisão. Como a prova está prevista para setembro, o candidato tem uma janela útil para revisar legislação, conhecimentos específicos e temas ligados à prática profissional.

Prazo longo não deve virar atraso

Embora as inscrições sigam até 6 de agosto, deixar tudo para os últimos dias pode ser arriscado. Problemas com boleto, cadastro, internet ou documentação podem atrapalhar quem tenta se inscrever no fim do prazo.

Para quem já decidiu disputar a vaga, o melhor caminho é conferir o edital, separar documentos, calcular o custo da inscrição e iniciar a preparação com antecedência.

Com remuneração acima de R$ 12,5 mil somando benefícios, vaga imediata e cadastro reserva, o concurso da FMJ deve atrair enfermeiros de Jundiaí e de cidades próximas. A diferença entre participar ou ficar de fora pode estar na organização feita logo nas primeiras semanas de inscrição.

Valentina de Lucca Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.