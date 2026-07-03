Popeyes abre vagas no Shopping Franco da Rocha e pode contratar ainda em julho

Quem procura emprego em Franco da Rocha tem uma nova chance de entrar no mercado ainda em julho. O Popeyes abriu seleção para vagas no Shopping Franco da Rocha, com atendimento presencial no PAT e exigência de carta de encaminhamento antes da etapa seletiva.

A seleção está marcada para os dias 7 e 14 de julho, sempre às 10h. As oportunidades são voltadas a funções de restaurante, com opções para candidatos sem experiência e também para quem já atuou em cozinha, atendimento ou liderança.

Para moradores de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Perus e cidades do CIMBAJU, trabalhar em shopping pode reduzir gasto com transporte, encurtar deslocamento e facilitar a retomada da renda.

Quais vagas estão disponíveis

As vagas são para atuação no Popeyes do Shopping Franco da Rocha. A seleção será conduzida pela Zamp, grupo responsável pela operação da marca.

As funções divulgadas são:

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• atendente de restaurante

• coordenador de turno

• mestre de cozinha

• recepcionista, também chamado de anfitrião

A função de atendente exige ensino fundamental completo e não pede experiência. Para coordenador, mestre de cozinha e recepcionista, a seleção exige experiência compatível com o cargo.

Esse formato abre espaço para dois perfis. Quem tenta o primeiro emprego pode disputar atendimento. Quem já passou por loja, cozinha, salão, caixa ou liderança pode tentar uma função com exigência maior.

Carta de encaminhamento é obrigatória

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Candidatos devem levar currículo e documentos para participar da seleção de vagas do Popeyes no Shopping Franco da Rocha.

O candidato precisa retirar a carta de encaminhamento no PAT Franco da Rocha antes de participar da seleção. Sem esse documento, a ida ao processo pode não ser aproveitada.

Esse cuidado é importante para quem depende de ônibus, trem ou precisa organizar horário de trabalho, estudo ou cuidado com filhos. Uma ida sem a carta pode gerar custo de deslocamento e perda de tempo.

A seleção acontece nos dias 7 e 14 de julho, às 10h. O local de trabalho informado é o Shopping Franco da Rocha.

Emprego perto de casa pesa no orçamento

Uma vaga no comércio ou alimentação pode fazer diferença rápida para quem precisa reorganizar contas da casa. Salário, vale-transporte, escala definida e experiência em atendimento ajudam o candidato a voltar ao mercado com mais previsibilidade.

O Shopping Franco da Rocha também atende moradores de cidades próximas. Para quem vive em Caieiras, Francisco Morato ou Perus, uma vaga na região pode ser mais viável do que procurar trabalho em áreas mais distantes da capital.

A cidade já teve outras rodadas recentes de emprego com prazo curto e alta procura, o que mostra a importância de agir rápido quando novas seleções são abertas.

O que levar antes de tentar a vaga

Antes de ir ao PAT, o candidato deve conferir horário, documentos e disponibilidade para as datas informadas.

Vale separar com antecedência:

• documento oficial com foto

• currículo atualizado

• comprovante de escolaridade, se tiver

• carteira de trabalho física ou digital

• dados de contato atualizados

• informações sobre experiências anteriores

Quem busca a vaga de atendente deve destacar disposição para aprender, pontualidade e atendimento ao público. Já quem mira cozinha, recepção ou coordenação precisa organizar experiências anteriores e funções exercidas.

A recomendação é procurar o PAT antes da data da seleção, retirar a carta de encaminhamento e chegar com antecedência no dia marcado. Em processos presenciais, organização pode ser a diferença entre disputar a vaga ou perder a oportunidade.