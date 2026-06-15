Faltas em consultas viram alvo de campanha em Caieiras e expõem reclamações sobre a saúde

A Prefeitura de Caieiras lançou uma campanha para tentar reduzir faltas em consultas e exames agendados na rede municipal de saúde. A orientação é direta: quem não puder comparecer deve cancelar ou remarcar o atendimento com antecedência para que outra pessoa possa usar a vaga.

A mensagem divulgada pela administração municipal ganhou repercussão entre moradores porque toca em um ponto sensível do atendimento público: a fila por consultas, exames e retornos médicos.

Segundo a campanha, uma vaga perdida por ausência sem aviso pode impedir que outro paciente seja chamado. Para quem aguarda avaliação médica há semanas ou meses, uma cadeira vazia pode representar mais tempo de espera.

A publicação também abriu espaço para relatos de moradores sobre dificuldade para conseguir atendimento, demora em especialidades e problemas para contato telefônico com unidades de saúde.

Prefeitura pede que pacientes avisem quando não puderem comparecer

A campanha da Prefeitura de Caieiras reforça que o paciente deve comparecer ao atendimento agendado ou avisar a unidade de saúde quando não puder ir.

A proposta é melhorar o aproveitamento das agendas, principalmente em consultas e exames com alta procura. Quando o horário fica vazio, a rede perde a chance de encaixar outro morador que está aguardando.

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A orientação vale para consultas médicas, exames e retornos já marcados. O cancelamento antecipado permite que a unidade reorganize a agenda e chame outro paciente, quando houver tempo hábil para isso.

A mensagem também busca dividir a responsabilidade entre poder público e usuários. A gestão precisa organizar filas, profissionais, comunicação e oferta de vagas. O paciente, quando não puder comparecer, ajuda ao avisar com antecedência.

Ausência sem aviso pode aumentar a espera de outros pacientes

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O não comparecimento em consultas e exames é um problema conhecido em redes públicas de saúde. Em muitos casos, o horário fica reservado para uma pessoa que não aparece, enquanto outro paciente segue aguardando.

Na rotina das unidades, isso pode afetar principalmente especialidades com fila maior, exames mais disputados e retornos que dependem de avaliação médica para continuidade do tratamento.

Para quem precisa de acompanhamento, remarcar uma consulta perdida pode atrasar diagnóstico, receita, encaminhamento ou liberação de novo exame.

A campanha tenta chamar atenção para esse efeito coletivo: quando uma pessoa falta sem avisar, outra pode perder a chance de ser atendida naquele mesmo período.

Moradores relatam demora para consultas, exames e retornos

A publicação da Prefeitura também recebeu comentários de moradores relatando dificuldades na rede municipal.

Entre as manifestações, pacientes afirmaram aguardar há meses por consultas, exames especializados e retornos. Outros disseram enfrentar demora para procedimentos e dificuldade para falar por telefone com algumas unidades.

Houve ainda relatos de pessoas que tentaram cancelar consultas e não conseguiram contato, o que mostra outro ponto importante da discussão: a campanha precisa vir acompanhada de canais simples e funcionais para o paciente avisar a ausência.

Quando a pessoa tenta cancelar e não consegue falar com a unidade, a vaga pode continuar bloqueada mesmo sem uso.

Esse tipo de relato mostra que a comunicação entre paciente e serviço público é peça central para reduzir faltas e melhorar o fluxo de atendimento.

O que a campanha orienta ao paciente

A campanha divulgada pela Prefeitura aponta uma medida simples, mas com efeito direto na fila de atendimento: avisar quando não for possível comparecer.

Os principais pontos são:

comparecer às consultas e exames agendados;

cancelar ou remarcar quando houver imprevisto;

avisar com antecedência sempre que possível;

manter atenção aos horários e datas marcadas;

buscar contato com a unidade responsável pelo atendimento.

A medida não resolve sozinha os problemas de espera na saúde, mas pode evitar desperdício de horários já reservados.

Para o paciente que está na fila, a vaga reaproveitada pode significar atendimento mais rápido.

Caieiras já teve lei sobre ferramenta para agendar e cancelar consultas

A discussão sobre faltas, cancelamentos e confirmação de consultas não é nova em Caieiras.

Em 2019, o município publicou a Lei nº 5.224, que autorizou o Poder Executivo a criar um aplicativo chamado “Agenda Fácil”. A proposta era facilitar agendamento, confirmação e cancelamento de consultas e exames nas UBSs e policlínicas.

A lei também previa que o sistema permitisse ao paciente acompanhar procedimentos agendados, pré-agendados ou em fila de espera, com informações como data, horário, protocolo, posição na fila, nome da unidade e endereço do atendimento.

A existência dessa lei reforça que a organização da agenda de saúde depende de dois pontos: tecnologia acessível ao usuário e funcionamento eficiente dos canais de comunicação.

Atendimento depende de vaga, comunicação e gestão de fila

A campanha da Prefeitura acerta ao lembrar que faltar sem avisar prejudica outras pessoas. Uma consulta não utilizada pode atrasar o atendimento de quem está aguardando na fila.

Ao mesmo tempo, os relatos dos moradores indicam que parte da população cobra respostas sobre demora, especialidades, exames e canais de contato.

A cobrança por organização no atendimento já apareceu em outras discussões sobre a rede municipal. Em maio, o RNews mostrou que Caieiras chamou moradores para decidir prioridades do SUS antes da conferência de junho, com pré-conferências nas UBSs para recolher queixas e propostas sobre atendimento, financiamento e estrutura da saúde pública.

Na saúde pública, esses dois pontos caminham juntos. O paciente precisa avisar quando não puder ir. A rede precisa oferecer meios práticos para cancelamento, remarcação e acompanhamento da fila.

Quando o usuário não consegue contato, a orientação perde força. Quando a agenda fica sem controle, a fila demora mais para andar.

O que o morador pode fazer agora

Quem tem consulta ou exame marcado deve conferir data, horário e unidade de atendimento com antecedência.

Se não puder comparecer, o ideal é procurar a unidade responsável o quanto antes e solicitar o cancelamento ou remarcação.

Também é importante manter dados atualizados, como telefone e endereço, para evitar perda de aviso sobre agendamento.

Moradores que enfrentarem dificuldade de contato ou demora prolongada podem registrar a situação pelos canais oficiais da Prefeitura, incluindo Ouvidoria, Protocolo Online ou atendimento da própria Secretaria Municipal de Saúde.

A campanha coloca uma mensagem simples na rotina dos pacientes: uma falta sem aviso não afeta apenas quem perdeu a consulta. Ela pode tirar de outra pessoa a chance de atendimento.