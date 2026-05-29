Caieiras chama moradores para decidir prioridades do SUS antes da conferência de junho

Moradores de Caieiras têm até o começo de junho para levar reclamações, propostas e prioridades sobre o SUS diretamente às UBSs da cidade. A Prefeitura iniciou uma rodada de pré-conferências de saúde que antecede a 8ª Conferência Municipal de Saúde, marcada para 10 de junho, das 14h às 19h, no Centro Cultural de Caieiras.

A medida interessa também a quem circula pela região de Franco da Rocha, Perus, Francisco Morato, Cajamar e demais cidades ligadas ao Cimbaju, já que o atendimento em saúde pública costuma atravessar fronteiras municipais no dia a dia de famílias, trabalhadores e pacientes.

Por que as pré-conferências podem mexer com a rotina do SUS

As pré-conferências funcionam como uma etapa de escuta pública. Nelas, moradores, profissionais da saúde e representantes da comunidade podem apontar falhas, sugerir melhorias e defender prioridades para a rede municipal.

Entre os temas previstos estão financiamento do SUS, qualidade do atendimento, gestão dos serviços, cuidado integral e impactos das emergências climáticas na saúde pública.

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O ponto central é simples: as propostas recolhidas nas UBSs serão levadas para a conferência principal. Isso pode influenciar decisões futuras sobre planejamento, estrutura, investimento, equipes, acesso a consultas e organização dos serviços.

O que será discutido nas unidades de saúde

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A programação foi organizada em diferentes bairros para ampliar a participação dos moradores. Segundo a Prefeitura de Caieiras, os encontros abordam quatro eixos principais:

• Democracia, saúde como direito e soberania nacional

• Financiamento do SUS e justiça tributária

• Emergências climáticas e justiça socioambiental

• Modelos de atenção, gestão e cuidado integral

Na conferência municipal, também serão escolhidos delegados para representar Caieiras na etapa macrorregional da 18ª Conferência Nacional de Saúde.

Para quem usa UBS, depende de encaminhamento, aguarda exames, busca medicamentos ou acompanha familiares em tratamento, a participação pode ser uma chance concreta de registrar problemas que nem sempre aparecem nos relatórios oficiais.

Cronograma das pré-conferências de saúde em Caieiras

22 de maio, das 9h às 12h: UBS Vila Rosina

22 de maio, das 13h30 às 16h30: UBS Jardim Vitória

25 de maio, das 9h às 12h: UBS Pinheiros

25 de maio, das 13h30 às 16h30: UBS Laranjeiras

26 de maio, das 9h às 12h: UBS CIAS

26 de maio, das 13h30 às 16h30: UBS Calcárea

27 de maio, das 9h às 12h: UBS Nova Era

27 de maio, das 13h30 às 16h30: UBS Eucaliptos

28 de maio, das 9h às 12h: UBS Morro Grande

28 de maio, das 13h30 às 16h30: UBS Portal

29 de maio, das 9h às 12h: UBS Jardim Marcelino

29 de maio, das 13h30 às 16h30: UBS Sítio Aparecida

1º de junho, das 9h às 12h: UBS Miraval

1º de junho, das 13h30 às 16h30: UBS Santa Inês

Conferência municipal será em 10 de junho

A 8ª Conferência Municipal de Saúde será realizada em 10 de junho, das 14h às 19h, no Centro Cultural de Caieiras. A etapa deve reunir as propostas levantadas nas unidades e organizar os encaminhamentos que seguirão para as fases seguintes.

A recomendação para moradores é acompanhar os canais oficiais da Prefeitura, verificar a UBS mais próxima e participar com propostas objetivas. Quanto mais claras forem as demandas, maior a chance de elas entrarem na pauta de planejamento da saúde municipal.

Acompanhe informações diretas ao cidadão: