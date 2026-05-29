Linha 7-Rubi muda intervalo de trens no domingo e pode atrasar viagem entre Perus, Caieiras e Jundiaí

Quem usa a Linha 7-Rubi neste domingo, 31 de maio, precisa se programar antes de sair. A circulação será alterada entre Vila Clarice e Vila Aurora por causa de serviços ligados à modernização da ferrovia para o Trem Intercidades, com reflexo direto em Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Jundiaí.

A mudança atinge um dos trechos mais usados por moradores da região norte da Grande São Paulo e do eixo do Cimbaju. Para quem depende do trem para compromissos, trabalho, igreja, lazer ou conexões com ônibus municipais, o principal cuidado será sair mais cedo.

O que muda na Linha 7-Rubi neste domingo

A operação especial está prevista das 4h à meia-noite. Durante esse período, os trens circularão em via única nas estações Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora.

As mudanças de intervalo na Linha 7-Rubi não são um episódio isolado. No feriado de 1º de maio, a operação também foi alterada entre Perus e Jundiaí, com via única entre Perus e Caieiras, intervalos maiores e necessidade de atenção extra nas plataformas.

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Naquele período, a espera chegou a cerca de 30 minutos em parte do trajeto, mostrando que a linha passa por uma fase recorrente de ajustes técnicos ligados à manutenção da rede aérea e da via permanente.

Na prática, o embarque e o desembarque serão feitos pela mesma plataforma nos dois sentidos. Esse tipo de operação costuma exigir mais atenção do passageiro, principalmente de quem está acostumado a usar a linha sempre no mesmo lado da estação.

O intervalo médio informado será de cerca de 20 minutos em todas as estações entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

Principais pontos da operação:

Data: domingo, 31 de maio

Horário: das 4h à meia-noite

Trecho afetado: Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora

Intervalo médio: 20 minutos entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí

Motivo: manutenção e revisão da rede aérea ferroviária

A orientação para os passageiros será feita por avisos sonoros nos trens e nas estações, além de cartazes informativos ao longo do trecho afetado.

Por que a mudança pesa para Caieiras, Perus e Franco da Rocha

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Embora a intervenção física ocorra entre Vila Clarice e Vila Aurora, o reflexo chega a todo o eixo até Jundiaí. Isso inclui Perus, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista.

Para moradores de Caieiras e Franco da Rocha, o trem é uma ligação essencial com São Paulo. Um intervalo maior pode afetar horários de entrada no trabalho, escalas de fim de semana, consultas, cursos e deslocamentos familiares.

Em Perus, a atenção precisa ser redobrada porque a estação fica próxima ao trecho operacional alterado. Já para quem vem de Francisco Morato ou Jundiaí, a viagem pode ficar mais longa mesmo sem troca obrigatória de trem.

Obras fazem parte do Trem Intercidades

A alteração está ligada ao avanço do TIC Eixo Norte, projeto que prevê o Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas. A proposta oficial inclui serviço expresso com 101 quilômetros, trajeto estimado em 64 minutos e operação prevista para 2031.

O pacote também envolve o Trem Intermetropolitano entre Jundiaí e Campinas, previsto para 2029, com paradas em Louveira, Vinhedo e Valinhos.

Antes dos novos trens, a Linha 7-Rubi precisa passar por modernização de rede aérea, via permanente, sinalização, energia e acessibilidade. Esse processo tende a gerar novas operações especiais nos próximos meses.

Como se organizar antes de sair

Quem depende da Linha 7-Rubi no domingo deve planejar a viagem com margem maior.

Sair com antecedência, principalmente entre manhã e fim da tarde

Conferir avisos oficiais da TIC Trens antes do embarque

Prestar atenção à plataforma correta nas estações afetadas

Evitar conexões apertadas com ônibus ou compromissos com horário fixo

Acompanhar avisos sonoros dentro dos trens e nas plataformas

A mudança é temporária, mas pode alterar a rotina de quem usa a linha para atravessar o eixo entre São Paulo, Perus, Caieiras, Franco da Rocha e Jundiaí.