Estação Caieiras recebe doações para a Campanha do Agasalho 2026; veja os itens aceitos

Moradores de Caieiras podem contribuir com a Campanha do Agasalho 2026 no ponto de arrecadação instalado na estação da Linha 7-Rubi.

A caixa de coleta fica próxima às catracas, o que permite a entrega das doações durante o deslocamento diário de passageiros e moradores que passam pela região central da cidade.

A ação é promovida pelo Fundo Social de São Paulo e conta com a participação da TIC Trens. As doações serão destinadas a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social durante os períodos de temperaturas mais baixas.

A Estação Caieiras está localizada na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, no km 34, no Centro. O funcionamento ocorre diariamente, das 4h à meia-noite.

O que pode ser doado na Estação Caieiras

O ponto de coleta recebe roupas de inverno, agasalhos, cobertores, meias, toucas, gorros, cachecóis, luvas, calçados e outros acessórios que ajudem na proteção contra o frio.

Todas as peças devem estar limpas e em boas condições de uso. A recomendação é doar somente aquilo que poderia ser entregue imediatamente a outra pessoa.

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Roupas rasgadas, manchadas, excessivamente desgastadas ou que precisem de conserto não devem ser colocadas nas caixas.

Roupas íntimas adultas e infantis também podem ser doadas, mas precisam ser novas e estar preferencialmente em suas embalagens originais.

Antes da entrega, é importante verificar os bolsos, fechar zíperes e botões e colocar as peças em uma embalagem limpa. Esses cuidados ajudam a preservar os itens durante o transporte e facilitam o trabalho de triagem.

A Campanha do Agasalho 2026 também anunciou o recebimento de ração para cães e gatos em pontos participantes. Como a comunicação específica sobre as estações da Linha 7-Rubi destaca roupas, cobertores, calçados e acessórios de inverno, a orientação é confirmar previamente onde a ração pode ser entregue.

O que acontece com as doações arrecadadas

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A TIC Trens realiza a retirada dos materiais depositados nos pontos de coleta da Linha 7-Rubi. Os itens são encaminhados ao Fundo Social de São Paulo, responsável pela triagem e pela distribuição.

As doações seguem para Fundos Sociais Municipais e entidades assistenciais que atendem pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.

Os materiais também podem ser destinados a atendimentos emergenciais durante ondas de frio e em ocorrências como incêndios, enchentes ou outros eventos que deixem famílias sem roupas, cobertores e itens básicos.

Em balanço divulgado pelo Governo de São Paulo em 18 de julho, a campanha contabilizava aproximadamente 4,8 mil peças de inverno arrecadadas.

Na mesma data, as contribuições financeiras somavam cerca de R$ 1,5 milhão. Os recursos são destinados à compra de cobertores novos.

A campanha reunia mais de 900 pontos de arrecadação em todo o estado, incluindo Fundos Sociais Municipais, unidades do Poupatempo, postos do Corpo de Bombeiros e estações de transporte público.

Campanha também recebe doações por Pix

Quem não possui roupas ou cobertores para entregar pode contribuir financeiramente por meio da chave Pix oficial do Fundo Social de São Paulo:

doacoesfussp@sp.gov.br

Os valores arrecadados são utilizados integralmente para a compra de cobertores novos.

Antes de confirmar a transferência, o doador deve verificar o nome do destinatário exibido pelo banco. A recomendação é não utilizar chaves recebidas por mensagens, publicações ou perfis sem identificação oficial.

Serviço

Campanha do Agasalho 2026 na Estação Caieiras

Local: Estação Caieiras, Linha 7-Rubi

Endereço: Rodovia Tancredo de Almeida Neves, km 34, Centro

Ponto de coleta: próximo às catracas e linhas de bloqueio

Horário da estação: diariamente, das 4h à meia-noite

Itens aceitos: agasalhos, roupas de inverno, cobertores, meias, luvas, toucas, gorros, cachecóis, calçados e acessórios limpos e em bom estado

Roupas íntimas: somente peças novas

Pix oficial: doacoesfussp@sp.gov.br