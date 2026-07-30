Coleta seletiva, Ecoari e Cata-Treco ampliam opções de descarte em Caieiras

Recicláveis, pneus, móveis, eletrodomésticos e resíduos de obras exigem destinos diferentes do lixo doméstico. Em Caieiras, esses materiais podem ser encaminhados por meio de Pontos de Entrega Voluntária, coleta seletiva porta a porta, Ecopontos e o serviço de Cata-Treco.

Quando utilizados corretamente, esses canais reduzem o abandono de resíduos em terrenos, calçadas, córregos e áreas verdes. Também permitem que parte dos materiais retorne à cadeia produtiva, diminuindo o volume encaminhado para disposição final.

O município informa possuir 15 Pontos de Entrega Voluntária. A estrutura local também se conecta a iniciativas como o Ecoari, que estimula a separação dos recicláveis em residências, escolas e outros espaços da comunidade.

Apesar das diferentes opções de descarte, ainda faltam informações concentradas em um único canal sobre todos os endereços, horários, limites de recebimento e dias de coleta em cada bairro.

PEVs recebem materiais que podem voltar à cadeia produtiva

Os Pontos de Entrega Voluntária, conhecidos como PEVs, recebem materiais recicláveis separados pelos moradores.

Papel, papelão, plástico, metal e vidro podem ser reaproveitados quando chegam limpos e sem mistura com resíduos orgânicos. Embalagens com restos de alimentos podem contaminar outros itens e dificultar o trabalho de separação.

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Caieiras possui 15 PEVs, segundo as informações disponíveis na área ambiental do município. A relação completa e atualizada dos endereços, porém, não aparece reunida na divulgação mais recente.

Antes de levar os resíduos, o morador deve confirmar quais materiais são recebidos em cada ponto.

Ecoari incentiva a separação de recicláveis

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O Ecoari integra as ações locais de coleta seletiva e educação ambiental. O projeto envolve moradores e escolas em campanhas de arrecadação e destinação de materiais recicláveis.

Uma das frentes é voltada à comunidade, com incentivo para que os resíduos sejam entregues nos PEVs. Outra trabalha a reciclagem dentro das escolas, envolvendo alunos, professores e famílias.

Em balanço publicado em janeiro de 2026, o projeto contabilizava 69,7 toneladas de materiais encaminhadas para reciclagem. As ações também haviam alcançado mais de 3 mil alunos e capacitado cerca de 300 professores.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Ecoari e conta com apoio da Solví Essencis. Dentro da cadeia de resíduos, iniciativas desse tipo ajudam a aproximar a separação feita nas casas e escolas das etapas de coleta, triagem e reaproveitamento.

Coleta seletiva porta a porta atende dez bairros

A coleta seletiva domiciliar é realizada em dez bairros de Caieiras:

Jardim Marcelino;

Jardim Vitória;

São João;

Vila Miraval;

Centro;

Cresciuma;

Jardim São Francisco;

Jardim Santo Antônio;

Boa Vista;

Vila Gertrudes.

O serviço permite que materiais recicláveis sejam recolhidos diretamente nas residências, desde que permaneçam separados do lixo orgânico e dos rejeitos.

Papel, papelão, plástico e metal devem ser entregues sem restos de alimentos. Vidros precisam ser acondicionados com cuidado para reduzir o risco de acidentes durante a coleta e a triagem.

Os dias e horários de passagem do caminhão não aparecem junto à relação dos bairros atendidos. A confirmação deve ser feita antes de colocar os materiais para recolhimento.

Pneus podem ser entregues na Vila Rosina

Pneus sem uso podem ser levados ao ponto instalado na empresa Belém Pneus, localizada na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, 3.007, na Vila Rosina.

Esse tipo de material não deve ser colocado junto ao lixo doméstico nem abandonado em terrenos e vias públicas.

Além de ocupar grande volume, pneus expostos podem acumular água e aumentar riscos ambientais e sanitários.

Resíduos de obras exigem destinação específica

Caieiras também possui um Ecoponto voltado ao recebimento de resíduos da construção civil.

Tijolos, telhas, pedras, argamassa, madeira e outros restos de obras não devem ser misturados ao lixo residencial. Esses materiais possuem características e volumes que exigem transporte e destinação próprios.

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil informa que o Cata-Treco também pode atuar em pontos de descarte irregular ou mediante solicitação dos moradores. Os limites e as condições de recolhimento precisam ser confirmados previamente.

Cata-Treco recebe móveis e eletrodomésticos

O Cata-Treco é destinado a objetos volumosos que não devem ser colocados na coleta domiciliar convencional.

O serviço recolhe móveis velhos, eletrodomésticos, colchões, equipamentos eletrônicos e outros objetos sem condições de uso.

O cronograma é divulgado semanalmente por bairro. Antes de colocar os itens na calçada, o morador deve verificar a data prevista para a passagem do caminhão.

Deixar móveis e outros objetos com muita antecedência pode bloquear calçadas, espalhar resíduos e estimular novos descartes no mesmo local.

Como há informações distintas sobre o recolhimento de restos de obras, é importante confirmar quais materiais podem ser atendidos pelo Cata-Treco e quais devem seguir diretamente para o Ecoponto.

Educação ambiental começa dentro de casa

A coleta seletiva depende de uma etapa que ocorre antes da passagem do caminhão: a separação dos resíduos.

Quando recicláveis são misturados a comida, líquidos, papel higiênico e outros rejeitos, parte do material pode perder a possibilidade de reaproveitamento.

A separação correta também protege quem trabalha na coleta e na triagem. Vidros quebrados, objetos cortantes e embalagens mal acondicionadas aumentam o risco de acidentes.

Projetos como o Ecoari, as atividades escolares, as oficinas de compostagem e as ações em hortas ajudam a aproximar a educação ambiental da rotina dos moradores.

Como buscar informações

Moradores podem confirmar cronogramas, endereços e condições de atendimento pelos seguintes canais:

Meio Ambiente: (11) 4445-9165 e (11) 4445-9166

Cata-Treco: (11) 4605-7275 e (11) 4605-7276

Ouvidoria Municipal: (11) 4445-9265

Fiscalização de obras: (11) 4445-9274, (11) 4445-9275 e (11) 4445-9276

Guarda Civil Municipal: (11) 4605-2098 ou 153

Fala Solvi-Essencis: 93006-6613

Como os endereços, horários e limites de recebimento não estão reunidos em uma única página de consulta, a orientação é confirmar as condições antes de transportar resíduos ou colocar objetos para recolhimento.