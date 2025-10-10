Projeto Ecoari transforma reciclagem em prêmios e coloca Caieiras na rota da sustentabilidade

Caieiras lança projeto Ecoari: reciclagem inteligente com pontos, prêmios e cashback. Um novo passo rumo à sustentabilidade e consciência ambiental.

A cidade de Caieiras dá um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável com a chegada do projeto Ecoari, uma iniciativa inovadora que combina tecnologia, conscientização ambiental e engajamento social.

O programa foi criado para transformar a maneira como os moradores lidam com o lixo reciclável, promovendo a economia circular e valorizando cada atitude de descarte consciente.

Com o Ecoari, reciclar passa a ser mais simples e recompensador: cada morador pode acumular pontos ao descartar materiais recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e trocá-los por prêmios, sorteios ou cashback via PIX.

O que é o Ecoari?

O Ecoari é uma plataforma digital de sustentabilidade que conecta tecnologia e meio ambiente.

A ideia central é incentivar as pessoas a separarem seus resíduos e destinarem corretamente materiais recicláveis como plástico, papel, vidro, alumínio e embalagens longa vida.

O projeto funciona através de Pontos de Entrega Voluntária inteligentes (PEVs), onde cada entrega é registrada pelo aplicativo Ecoari. O sistema gera pontos de recompensa, que podem ser acumulados e trocados por benefícios.

Essa proposta torna a coleta seletiva mais prática e divertida, aproximando a população das boas práticas ambientais e promovendo mudança de comportamento sustentável.

Onde encontrar os pontos de coleta (PEVs) em Caieiras

Os primeiros PEVs do projeto já estão instalados em locais estratégicos da cidade, facilitando o acesso da população:

📍 Velódromo (Centro)

📍 Prefeitura de Caieiras (Centro)

📍 Centro Comunitário Novos Horizontes (Serpa)

📍 Mercado Federzoni – Serpa (estacionamento)

📍 Mercado Federzoni – Jardim dos Eucaliptos

Esses locais foram escolhidos por terem alto fluxo de moradores e fácil acesso, estimulando o hábito da coleta seletiva e o descarte correto.

Como participar do projeto Ecoari

A adesão é simples e pode ser feita por qualquer morador de Caieiras.

Veja como participar:

Separe os recicláveis em casa, papel, plástico, metal e vidro limpos e secos. Leve até o PEV mais próximo. Registre a entrega através do aplicativo Ecoari, disponível para download gratuito no final do artigo você encontra os links de download oficial. Acumule pontos e troque por prêmios ou cashback via PIX.

O regulamento completo, com regras de pontuação e premiação, está disponível diretamente no app.

Uma parceria por um futuro mais verde

O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Caieiras e a Solví Essencis, com execução técnica da empresa Ecoari.

Juntas, essas instituições unem esforços para construir uma cidade mais limpa, sustentável e conectada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Com o Ecoari, a cidade entra em uma nova era de participação ambiental. É um programa que transforma lixo em oportunidade e promove engajamento social”, destacou um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Benefícios ambientais e sociais

O Ecoari vai além da reciclagem: ele cria valor social, econômico e ambiental.

Confira alguns dos impactos positivos esperados:

Ambientais

Redução do volume de resíduos destinados aos aterros.

Menor emissão de gases de efeito estufa.

Aproveitamento de materiais recicláveis e incentivo à economia circular.

Sociais

Estímulo à participação cidadã.

Geração de renda indireta através das cooperativas locais.

Conscientização das famílias sobre consumo responsável e descarte correto.

Econômicos

Redução de custos públicos com transporte e destinação de resíduos.

Incentivo à indústria da reciclagem.

Geração de benefícios financeiros aos cidadãos através das recompensas do programa.

Por que esse projeto é importante para Caieiras?

Caieiras tem se destacado no cenário regional como referência em políticas públicas ambientais, com ações que integram educação ambiental, coleta seletiva e sustentabilidade urbana.

O Ecoari surge como um complemento a essa estratégia, reforçando o compromisso do município com a preservação dos recursos naturais e o engajamento da população.

Além disso, o projeto cria um elo entre tecnologia e sustentabilidade, dois pilares essenciais para as cidades inteligentes do futuro.

Tecnologia a favor do meio ambiente

O aplicativo Ecoari é o coração do projeto.

Ele permite que o usuário:

Localize os PEVs mais próximos;

Registre seus descartes com QR Code;

Acompanhe a pontuação e os benefícios acumulados;

Participe de campanhas e sorteios exclusivos.

Essa integração digital transforma o ato de reciclar em uma experiência gamificada e transparente, capaz de motivar diferentes faixas etárias especialmente os jovens, que são os principais agentes da mudança sustentável.

Educação e conscientização ambiental

Outro ponto forte do Ecoari é seu caráter educativo.

Além de incentivar o descarte correto, o projeto promove ações de conscientização nas escolas, comunidades e eventos municipais, mostrando como pequenas atitudes individuais geram grandes resultados coletivos.

Essa abordagem é essencial para criar uma cultura permanente de sustentabilidade, onde o cuidado com o meio ambiente faz parte da rotina das pessoas.

Caieiras em um novo ciclo sustentável

O Ecoari chegou para revolucionar a relação da população com materiais que iriam para o lixo e consolidar Caieiras como exemplo de cidade inteligente e comprometida com o meio ambiente.

Com benefícios reais, educação ambiental e tecnologia acessível, o projeto transforma a reciclagem em um gesto simples, recompensador e essencial para o futuro.

Em Caieiras, cuidar do planeta agora também é sinônimo de oportunidade e transformação.

Baixe o aplicativo Ecoari, participe e faça parte dessa mudança que já está transformando a cidade. 🌎💚

Site oficial para baixar o aplicativo: Ecoari

Fonte: Caieiras.sp

