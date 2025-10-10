Projeto Ecoari transforma reciclagem em prêmios e coloca Caieiras na rota da sustentabilidade

A cidade de Caieiras dá um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável com a chegada do projeto Ecoari, uma iniciativa inovadora que combina tecnologia, conscientização ambiental e engajamento social.
O programa foi criado para transformar a maneira como os moradores lidam com o lixo reciclável, promovendo a economia circular e valorizando cada atitude de descarte consciente.
Com o Ecoari, reciclar passa a ser mais simples e recompensador: cada morador pode acumular pontos ao descartar materiais recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e trocá-los por prêmios, sorteios ou cashback via PIX.
O que é o Ecoari?
O Ecoari é uma plataforma digital de sustentabilidade que conecta tecnologia e meio ambiente.
A ideia central é incentivar as pessoas a separarem seus resíduos e destinarem corretamente materiais recicláveis como plástico, papel, vidro, alumínio e embalagens longa vida.
O projeto funciona através de Pontos de Entrega Voluntária inteligentes (PEVs), onde cada entrega é registrada pelo aplicativo Ecoari. O sistema gera pontos de recompensa, que podem ser acumulados e trocados por benefícios.
Essa proposta torna a coleta seletiva mais prática e divertida, aproximando a população das boas práticas ambientais e promovendo mudança de comportamento sustentável.
Onde encontrar os pontos de coleta (PEVs) em Caieiras
Os primeiros PEVs do projeto já estão instalados em locais estratégicos da cidade, facilitando o acesso da população:
- 📍 Velódromo (Centro)
- 📍 Prefeitura de Caieiras (Centro)
- 📍 Centro Comunitário Novos Horizontes (Serpa)
- 📍 Mercado Federzoni – Serpa (estacionamento)
- 📍 Mercado Federzoni – Jardim dos Eucaliptos
Esses locais foram escolhidos por terem alto fluxo de moradores e fácil acesso, estimulando o hábito da coleta seletiva e o descarte correto.
Como participar do projeto Ecoari
A adesão é simples e pode ser feita por qualquer morador de Caieiras.
Veja como participar:
- Separe os recicláveis em casa, papel, plástico, metal e vidro limpos e secos.
- Leve até o PEV mais próximo.
- Registre a entrega através do aplicativo Ecoari, disponível para download gratuito no final do artigo você encontra os links de download oficial.
- Acumule pontos e troque por prêmios ou cashback via PIX.
O regulamento completo, com regras de pontuação e premiação, está disponível diretamente no app.
Uma parceria por um futuro mais verde
O projeto é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Caieiras e a Solví Essencis, com execução técnica da empresa Ecoari.
Juntas, essas instituições unem esforços para construir uma cidade mais limpa, sustentável e conectada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
“Com o Ecoari, a cidade entra em uma nova era de participação ambiental. É um programa que transforma lixo em oportunidade e promove engajamento social”, destacou um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Benefícios ambientais e sociais
O Ecoari vai além da reciclagem: ele cria valor social, econômico e ambiental.
Confira alguns dos impactos positivos esperados:
Ambientais
- Redução do volume de resíduos destinados aos aterros.
- Menor emissão de gases de efeito estufa.
- Aproveitamento de materiais recicláveis e incentivo à economia circular.
Sociais
- Estímulo à participação cidadã.
- Geração de renda indireta através das cooperativas locais.
- Conscientização das famílias sobre consumo responsável e descarte correto.
Econômicos
- Redução de custos públicos com transporte e destinação de resíduos.
- Incentivo à indústria da reciclagem.
- Geração de benefícios financeiros aos cidadãos através das recompensas do programa.
Por que esse projeto é importante para Caieiras?
Caieiras tem se destacado no cenário regional como referência em políticas públicas ambientais, com ações que integram educação ambiental, coleta seletiva e sustentabilidade urbana.
O Ecoari surge como um complemento a essa estratégia, reforçando o compromisso do município com a preservação dos recursos naturais e o engajamento da população.
Além disso, o projeto cria um elo entre tecnologia e sustentabilidade, dois pilares essenciais para as cidades inteligentes do futuro.
Tecnologia a favor do meio ambiente
O aplicativo Ecoari é o coração do projeto.
Ele permite que o usuário:
- Localize os PEVs mais próximos;
- Registre seus descartes com QR Code;
- Acompanhe a pontuação e os benefícios acumulados;
- Participe de campanhas e sorteios exclusivos.
Essa integração digital transforma o ato de reciclar em uma experiência gamificada e transparente, capaz de motivar diferentes faixas etárias especialmente os jovens, que são os principais agentes da mudança sustentável.
Educação e conscientização ambiental
Outro ponto forte do Ecoari é seu caráter educativo.
Além de incentivar o descarte correto, o projeto promove ações de conscientização nas escolas, comunidades e eventos municipais, mostrando como pequenas atitudes individuais geram grandes resultados coletivos.
Essa abordagem é essencial para criar uma cultura permanente de sustentabilidade, onde o cuidado com o meio ambiente faz parte da rotina das pessoas.
Caieiras em um novo ciclo sustentável
O Ecoari chegou para revolucionar a relação da população com materiais que iriam para o lixo e consolidar Caieiras como exemplo de cidade inteligente e comprometida com o meio ambiente.
Com benefícios reais, educação ambiental e tecnologia acessível, o projeto transforma a reciclagem em um gesto simples, recompensador e essencial para o futuro.
Em Caieiras, cuidar do planeta agora também é sinônimo de oportunidade e transformação.
Baixe o aplicativo Ecoari, participe e faça parte dessa mudança que já está transformando a cidade. 🌎💚
Site oficial para baixar o aplicativo: Ecoari
Fonte: Caieiras.sp