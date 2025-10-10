Caieiras revoluciona combate à fome com segurança alimentar

Armazém Social, Banco de Alimentos e Horta Municipal já beneficiaram mais de 3 mil famílias e tornam Caieiras referência em segurança alimentar.

A cidade de Caieiras deu um passo firme na luta contra a fome e a desigualdade social ao implementar uma política pública inédita de Segurança Alimentar.

Com o lema “Em Caieiras, a Segurança Alimentar é um prato cheio”, a Prefeitura transformou solidariedade em ação, garantindo acesso digno à alimentação, autonomia para as famílias e fortalecimento dos laços comunitários.

Três pilares sustentam essa transformação: o Armazém Social, o Banco de Alimentos e a Horta Municipal, iniciativas que já beneficiaram mais de 3 mil famílias e tornaram o município uma referência regional em combate à insegurança alimentar.

Assim como em Jundiaí com o projeto Delícia de Reciclagem que troca recicláveis por alimentos saudáveis esse projeto em Caieiras tem tudo para beneficiar familias carentes.

Armazém Social: autonomia, dignidade e escolha à mesa

Criado em 2024, o Armazém Social representa uma revolução na forma como políticas públicas de assistência alimentar são conduzidas.

O programa promove a autonomia das famílias ao permitir que cada beneficiário escolha o que levar para casa, utilizando a Moeda Social “Pinha”, criada especialmente para o projeto.

Resultados expressivos

Em apenas um ano e meio de funcionamento:

1.185 famílias foram atendidas (862 em 2024 e 323 nos primeiros cinco meses de 2025);

Foram distribuídas 33.106 pinhas, o equivalente a 2.759 transações por mês;

65,6% dos alimentos oferecidos são in natura ou minimamente processados, incentivando hábitos saudáveis e equilibrados.

Mais do que um programa de doação, o Armazém Social é um espaço de cidadania.

As famílias participam de reuniões periódicas, onde recebem orientações nutricionais e fortalecem o sentimento de comunidade e pertencimento.

“O Armazém Social devolve às famílias o direito de escolher, garantindo comida na mesa com dignidade e saúde”, ressaltou um dos coordenadores do programa.

Banco de Alimentos: solidariedade e aproveitamento que alimentam vidas

rnad

Inaugurado em 2023, o Banco de Alimentos de Caieiras é outro destaque da rede de segurança alimentar do município.

Desde o início de suas atividades, já foram arrecadadas mais de 105 toneladas de alimentos, destinados a 1.883 famílias por meio de 55 entidades socioassistenciais e filantrópicas.

De onde vêm os alimentos

O programa atua de forma integrada com diversos parceiros:

CEAGESP de São Paulo e Campinas;

Mercados locais, como o Federzoni;

Secretaria da Educação;

Entidades sociais e organizações comunitárias.

Essa rede garante que alimentos excedentes e ainda próprios para consumo cheguem às famílias em situação de vulnerabilidade.

O que antes seria desperdício agora se transforma em nutrição, reforçando o conceito de economia circular alimentar.

“Cada quilo reaproveitado representa uma vitória contra a fome e o desperdício”, afirmou um dos gestores do Banco de Alimentos.

Além da arrecadação, o Banco desenvolve ações educativas sobre o uso integral dos alimentos e combate ao desperdício, fortalecendo o compromisso ambiental da iniciativa.

Horta Municipal: alimento fresco e produção sustentável

A Horta Municipal de Caieiras complementa a política pública de segurança alimentar com produção local e sustentável.

Instalada em área urbana, ela produz hortaliças e temperos frescos que abastecem tanto o Armazém Social quanto o Banco de Alimentos.

Colheita que gera saúde

São colhidas, em média, 220 cestas verdes por mês, o equivalente a quase 200 quilos de alimentos frescos;

Entre os produtos cultivados estão alface, almeirão, salsa, cebolinha, beterraba e couve;

A colheita é feita semanalmente, garantindo regularidade e qualidade nutricional.

O cultivo segue princípios de agricultura urbana e sustentável, sem uso de agrotóxicos, e reforça o compromisso de Caieiras com uma alimentação saudável e acessível.

Além de abastecer programas sociais, a horta também educa a população sobre o valor dos alimentos e incentiva o contato com a natureza e o cultivo comunitário.

Integração e impacto social: quando gestão e solidariedade caminham juntas

Os três equipamentos, Armazém Social, Banco de Alimentos e Horta Municipal formam uma rede integrada de apoio que vai muito além da assistência básica.

Eles promovem autonomia, sustentabilidade e cidadania.

De acordo com levantamentos municipais, a iniciativa já alcançou mais de 3 mil famílias, com resultados concretos no combate à fome e na melhoria da qualidade de vida em diversos bairros.

Principais resultados observados

Redução expressiva da fome em regiões historicamente vulneráveis, como Pinheiros, Laranjeiras e Eucaliptos;

Fornecimento contínuo de alimentos básicos, reduzindo a insegurança alimentar grave;

Fortalecimento comunitário, com famílias participando ativamente de decisões e eventos sociais;

Aproveitamento de excedentes alimentares, transformando desperdício em nutrição;

Promoção de hábitos saudáveis e incentivo ao consumo de produtos frescos e locais.

Esses resultados consolidam Caieiras como referência regional em políticas públicas de alimentação e inclusão social, reforçando o papel do município como exemplo de gestão humanizada e eficaz.

Caieiras revoluciona combate à fome: um modelo de política pública sustentável

A experiência de Caieiras mostra que segurança alimentar é mais do que garantir comida é construir oportunidades e dignidade.

Os programas foram pensados para gerar autonomia, e não dependência, oferecendo às famílias as ferramentas para reconstruir suas rotinas com segurança, saúde e esperança.

O modelo adotado pelo município tem inspirado outras cidades da região metropolitana, por unir inovação social, reaproveitamento de recursos e sustentabilidade em um mesmo ecossistema de políticas públicas.

A integração entre poder público, entidades sociais e comunidade é o segredo do sucesso dessa rede, que coloca a vida e o bem-estar das pessoas no centro das decisões.

Solidariedade que nutre corpo e alma

O lema “Em Caieiras, a Segurança Alimentar é um prato cheio” sintetiza o que o município tem construído:

um modelo de gestão que transforma políticas públicas em esperança e inclusão social em realidade.

O Armazém Social, o Banco de Alimentos e a Horta Municipal mostram que combater a fome é possível quando há planejamento, empatia e compromisso coletivo.

Mais do que colocar comida na mesa, Caieiras coloca dignidade no prato e futuro nas mãos das famílias.

Fonte: Caieiras.sp

Gostou deste conteúdo? Siga-nos nas redes sociais! Seguir no Instagram