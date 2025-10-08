Delícia de Reciclagem: Jundiaí reforça projeto que troca lixo reciclável por alimentos saudáveis

A cidade de Jundiaí segue como referência em políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à inclusão social.
O programa “Delícia de Reciclagem”, desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), ganhou novos reforços e melhorias na horta da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM), localizada no Jardim Florestal.
O projeto, que transforma resíduos recicláveis em alimentos frescos, é um exemplo concreto de como a gestão ambiental pode caminhar lado a lado com o combate à fome e a conscientização ecológica.
Sustentabilidade e solidariedade que andam juntas
Durante a visita à horta da UNIDAM, o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário Marcos Galdino destacaram a importância do programa, que une duas frentes fundamentais:
a reciclagem responsável e o incentivo à alimentação saudável para famílias em situação de vulnerabilidade.
“O programa une duas frentes muito importantes: o incentivo à reciclagem e a promoção de uma alimentação mais saudável. É uma iniciativa que alia cuidado social, ambiental e sustentável”, afirmou o prefeito Martinelli.
A iniciativa mostra que sustentabilidade vai além da coleta seletiva.
Ao propor uma troca simbólica entre resíduos e alimentos, o “Delícia de Reciclagem” ensina, na prática, que cada embalagem reaproveitada pode se transformar em um gesto de cuidado com o planeta e com o próximo.
Como funciona o programa “Delícia de Reciclagem”
O projeto foi criado com um objetivo duplo:
garantir alimentação nutritiva às famílias de baixa renda e estimular a separação correta dos resíduos recicláveis.
Uma vez por semana, os participantes levam o lixo seco limpo e separado como garrafas PET, papelão, vidros e metais até os pontos de coleta do programa.
Em troca, recebem hortaliças e legumes cultivados na horta da UNIDAM, totalmente livres de agrotóxicos.
Entre os alimentos produzidos estão:
- alface, rúcula, cenoura, beterraba, cheiro-verde, chicória, couve-chinesa, almeirão, berinjela, mandioca, abobrinha italiana.
Esses alimentos são cultivados por uma equipe que alia técnicas de agricultura sustentável com educação ambiental, garantindo qualidade e produção limpa.
UNIDAM: um espaço que ensina sustentabilidade na prática
A Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM) é o coração do programa.
O espaço funciona como um verdadeiro laboratório de práticas ecológicas, reunindo cultivo sustentável, capacitação ambiental e visitas educativas.
Durante a visita desta semana, o prefeito e o secretário anunciaram melhorias estruturais que visam ampliar a capacidade da horta e aprimorar a experiência de quem participa do projeto.
Entre as novidades previstas estão:
- construção de novos espaços para armazenamento de insumos;
- criação de uma área específica para o processamento de mudas;
- reforma da sede administrativa;
- e um novo estacionamento para melhor atender visitantes e grupos escolares.
Segundo o secretário Marcos Galdino, essas ações reforçam o compromisso de Jundiaí com uma gestão ambiental moderna e participativa:
“As melhorias vão garantir mais eficiência ao trabalho desenvolvido na horta e oferecer melhores condições para quem visita o espaço, seja para aprender ou participar das trocas.”
Educação ambiental e visitas monitoradas
Além da produção de alimentos, a horta da UNIDAM cumpre um importante papel educacional.
Escolas, instituições e grupos comunitários podem agendar visitas monitoradas para conhecer de perto como funciona o processo de cultivo e entender a importância da reciclagem no ciclo sustentável.
Essas visitas transformam teoria em prática principalmente entre crianças e jovens que despertam uma nova consciência sobre responsabilidade ambiental e cidadania.
📍 Endereço: Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, 150 – Jardim Florestal
📞 Telefone: (11) 4521-1713
As atividades são conduzidas por educadores ambientais e técnicos da Prefeitura, que orientam sobre compostagem, plantio, reaproveitamento de resíduos e a importância da separação correta do lixo doméstico.
Impactos positivos: do lixo ao alimento na mesa
O “Delícia de Reciclagem” é uma daquelas ideias simples, mas de impacto profundo.
Ao mesmo tempo em que incentiva a coleta seletiva, o programa reduz o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários, diminui o impacto ambiental e melhora a segurança alimentar das famílias atendidas.
Cada troca representa mais do que um gesto ecológico é uma forma de inclusão social e dignidade.
Famílias que antes descartavam resíduos de forma incorreta hoje se tornaram agentes ativos na preservação ambiental.
Além disso, a iniciativa reforça a importância da economia circular, onde nada é desperdiçado e tudo ganha novo valor dentro do ciclo produtivo.
Exemplo para outras cidades
Com resultados positivos e crescente adesão da população, o modelo de Jundiaí já desperta interesse em outros municípios que buscam unir sustentabilidade e assistência social.
O programa mostra que é possível implementar ações públicas simples, econômicas e de grande impacto ambiental quando há planejamento e envolvimento da comunidade.
Ao criar uma ponte entre o ato de reciclar e o benefício direto às famílias, a Prefeitura de Jundiaí consolida uma política ambiental inovadora, baseada em corresponsabilidade e consciência coletiva.
Reciclar é transformar
O fortalecimento do programa “Delícia de Reciclagem” mostra que sustentabilidade e solidariedade podem, sim, caminhar juntas.
De um lado, a cidade cuida do meio ambiente com políticas de gestão de resíduos; do outro, as famílias colhem o resultado em forma de saúde e bem-estar.
Em tempos de urgência climática, iniciativas como essa provam que a mudança começa dentro das comunidades com ações locais, simples e inspiradoras.
Jundiaí é um exemplo e segue mostrando, na prática, que reciclar é cuidar da vida.
Fonte: Jundiai.sp