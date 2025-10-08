Delícia de Reciclagem: Jundiaí reforça projeto que troca lixo reciclável por alimentos saudáveis

Jundiaí reforça o programa Delícia de Reciclagem, que troca lixo reciclável por alimentos frescos promovendo inclusão e sustentabilidade.

A cidade de Jundiaí segue como referência em políticas públicas voltadas à sustentabilidade e à inclusão social.

O programa “Delícia de Reciclagem”, desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), ganhou novos reforços e melhorias na horta da Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM), localizada no Jardim Florestal.

O projeto, que transforma resíduos recicláveis em alimentos frescos, é um exemplo concreto de como a gestão ambiental pode caminhar lado a lado com o combate à fome e a conscientização ecológica.

Sustentabilidade e solidariedade que andam juntas

Durante a visita à horta da UNIDAM, o prefeito Gustavo Martinelli e o secretário Marcos Galdino destacaram a importância do programa, que une duas frentes fundamentais:

a reciclagem responsável e o incentivo à alimentação saudável para famílias em situação de vulnerabilidade.

“O programa une duas frentes muito importantes: o incentivo à reciclagem e a promoção de uma alimentação mais saudável. É uma iniciativa que alia cuidado social, ambiental e sustentável”, afirmou o prefeito Martinelli.

A iniciativa mostra que sustentabilidade vai além da coleta seletiva.

Ao propor uma troca simbólica entre resíduos e alimentos, o “Delícia de Reciclagem” ensina, na prática, que cada embalagem reaproveitada pode se transformar em um gesto de cuidado com o planeta e com o próximo.

Como funciona o programa “Delícia de Reciclagem”

O projeto foi criado com um objetivo duplo:

garantir alimentação nutritiva às famílias de baixa renda e estimular a separação correta dos resíduos recicláveis.

Uma vez por semana, os participantes levam o lixo seco limpo e separado como garrafas PET, papelão, vidros e metais até os pontos de coleta do programa.

Em troca, recebem hortaliças e legumes cultivados na horta da UNIDAM, totalmente livres de agrotóxicos.

Entre os alimentos produzidos estão:

alface, rúcula, cenoura, beterraba, cheiro-verde, chicória, couve-chinesa, almeirão, berinjela, mandioca, abobrinha italiana.

Esses alimentos são cultivados por uma equipe que alia técnicas de agricultura sustentável com educação ambiental, garantindo qualidade e produção limpa.

UNIDAM: um espaço que ensina sustentabilidade na prática

A Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM) é o coração do programa.

O espaço funciona como um verdadeiro laboratório de práticas ecológicas, reunindo cultivo sustentável, capacitação ambiental e visitas educativas.

Durante a visita desta semana, o prefeito e o secretário anunciaram melhorias estruturais que visam ampliar a capacidade da horta e aprimorar a experiência de quem participa do projeto.

Entre as novidades previstas estão:

construção de novos espaços para armazenamento de insumos;

criação de uma área específica para o processamento de mudas;

reforma da sede administrativa;

e um novo estacionamento para melhor atender visitantes e grupos escolares.

Segundo o secretário Marcos Galdino, essas ações reforçam o compromisso de Jundiaí com uma gestão ambiental moderna e participativa:

“As melhorias vão garantir mais eficiência ao trabalho desenvolvido na horta e oferecer melhores condições para quem visita o espaço, seja para aprender ou participar das trocas.”

Educação ambiental e visitas monitoradas

Além da produção de alimentos, a horta da UNIDAM cumpre um importante papel educacional.

Escolas, instituições e grupos comunitários podem agendar visitas monitoradas para conhecer de perto como funciona o processo de cultivo e entender a importância da reciclagem no ciclo sustentável.

Essas visitas transformam teoria em prática principalmente entre crianças e jovens que despertam uma nova consciência sobre responsabilidade ambiental e cidadania.

📍 Endereço: Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, 150 – Jardim Florestal

📞 Telefone: (11) 4521-1713

As atividades são conduzidas por educadores ambientais e técnicos da Prefeitura, que orientam sobre compostagem, plantio, reaproveitamento de resíduos e a importância da separação correta do lixo doméstico.

Impactos positivos: do lixo ao alimento na mesa

O “Delícia de Reciclagem” é uma daquelas ideias simples, mas de impacto profundo.

Ao mesmo tempo em que incentiva a coleta seletiva, o programa reduz o volume de resíduos enviados aos aterros sanitários, diminui o impacto ambiental e melhora a segurança alimentar das famílias atendidas.

Cada troca representa mais do que um gesto ecológico é uma forma de inclusão social e dignidade.

Famílias que antes descartavam resíduos de forma incorreta hoje se tornaram agentes ativos na preservação ambiental.

Além disso, a iniciativa reforça a importância da economia circular, onde nada é desperdiçado e tudo ganha novo valor dentro do ciclo produtivo.

Exemplo para outras cidades

Com resultados positivos e crescente adesão da população, o modelo de Jundiaí já desperta interesse em outros municípios que buscam unir sustentabilidade e assistência social.

O programa mostra que é possível implementar ações públicas simples, econômicas e de grande impacto ambiental quando há planejamento e envolvimento da comunidade.

Ao criar uma ponte entre o ato de reciclar e o benefício direto às famílias, a Prefeitura de Jundiaí consolida uma política ambiental inovadora, baseada em corresponsabilidade e consciência coletiva.

Reciclar é transformar

O fortalecimento do programa “Delícia de Reciclagem” mostra que sustentabilidade e solidariedade podem, sim, caminhar juntas.

De um lado, a cidade cuida do meio ambiente com políticas de gestão de resíduos; do outro, as famílias colhem o resultado em forma de saúde e bem-estar.

Em tempos de urgência climática, iniciativas como essa provam que a mudança começa dentro das comunidades com ações locais, simples e inspiradoras.

Jundiaí é um exemplo e segue mostrando, na prática, que reciclar é cuidar da vida.

Fonte: Jundiai.sp

