Mogi das Cruzes: ecoponto do Parque Olímpico retoma coleta de madeira e reforça compromisso ambiental

Ecoponto do Parque Olímpico em Mogi das Cruzes volta a receber madeira para reciclagem e amplia coleta seletiva com novas parcerias sustentáveis.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, retomou nesta semana o recebimento de madeira para reciclagem no Ecoponto do Parque Olímpico, em Mogi das Cruzes.

O serviço, suspenso desde 2023, volta a funcionar com uma nova estrutura de coleta e destinação sustentável, reafirmando o compromisso da cidade com a economia circular e a redução de resíduos em aterros sanitários.

“Essa ação está inserida no Plano de Governo da prefeita Mara Bertaiolli e tem como foco ampliar os índices de coleta seletiva e promover a destinação correta dos resíduos sólidos”, explicou Patricia Cesare, secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal.

Desde a última segunda-feira (6 de outubro), uma caçamba exclusiva para madeira está disponível no local. Os resíduos recolhidos são encaminhados para uma empresa parceira, que realiza o reaproveitamento e reúso do material, essa é uma iniciativa que transforma o descarte em oportunidade de sustentabilidade e geração de renda.

Reciclagem de madeira: do descarte ao reaproveitamento

Com o retorno do serviço, pedaços, sobras e restos de madeira, antes descartados de forma incorreta, agora ganham nova função.

Após o recolhimento, o material passa por triagem e é enviado para processos de reciclagem e reúso, podendo ser convertido em móveis rústicos, compostos de biomassa e até materiais para construção sustentável.

Essa medida não apenas reduz o volume de resíduos enviados aos aterros, mas também estimula a cadeia produtiva da reciclagem, fortalecendo parcerias com empresas e cooperativas locais.

Além de ser ecologicamente correta, a reciclagem de madeira evita a emissão de gases poluentes provenientes da decomposição e contribui para preservar os recursos florestais, um passo importante rumo a uma cidade mais verde.

Novas parcerias ampliam os serviços dos ecopontos

O Ecoponto do Parque Olímpico integra uma ampla estratégia de modernização da coleta seletiva municipal.

Em 2024, diversas parcerias foram firmadas para ampliar o leque de materiais aceitos, garantindo destinação ambientalmente correta para itens antes considerados de difícil descarte.rnad

Entre as principais ações:

Coleta de gesso e drywall

Desde julho, a Secretaria firmou parceria com a empresa Multiplus, permitindo o descarte de materiais como:

blocos e placas de gesso,

painéis e forros,

pré-fabricados e cartonados,

gesso em pó, granulado ou farelo.

Inicialmente, o serviço era oferecido apenas no Ecoponto Jardim Armênia, mas agora está disponível também em Cezar de Souza e no próprio Parque Olímpico.

Essa ampliação é fundamental para reduzir o envio de resíduos de construção aos aterros e incentivar o reaproveitamento de materiais recicláveis no setor civil.

Descarte sustentável de tubos de silicone e colas

Outra iniciativa importante foi a parceria com a empresa Tekbond, fabricante de colas e selantes.

Desde junho, os ecopontos passaram a receber tubos de silicone e outros produtos químicos de uso doméstico, garantindo que materiais com resíduos tóxicos sejam tratados de forma adequada, evitando contaminação do solo e da água.

Essas medidas colocam Mogi das Cruzes entre os municípios mais avançados em gestão de resíduos urbanos, alinhando-se às práticas recomendadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010).

O papel estratégico dos ecopontos

Os ecopontos são espaços públicos criados para facilitar o descarte correto de resíduos que não devem ser colocados no lixo comum.

Eles representam um elo essencial entre a população e o sistema de reciclagem, evitando o acúmulo de entulho, móveis e outros materiais em áreas públicas.

“Os ecopontos não recebem resíduos de empresas, pois estas são classificadas como grandes geradoras pela legislação federal. O objetivo é atender a população e reduzir o envio de resíduos aos aterros”, destacou Ricardo Moscatelli, diretor de Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente.

Benefícios ambientais e econômicos

Com a ampliação dos tipos de resíduos aceitos, o impacto positivo é duplo:

Diminuição do volume de lixo em aterros sanitários;

de lixo em aterros sanitários; Economia de recursos públicos, reduzindo gastos com transporte e descarte.

Além disso, a recuperação e o reaproveitamento de materiais já processados diminuem a necessidade de extração de novos recursos naturais, reforçando a sustentabilidade do sistema.

O que pode ser descartado nos ecopontos

Os quatro ecopontos municipais, Cezar de Souza, Jardim Armênia, Parque Olímpico e Jundiapeba estão abertos de segunda a sábado, das 8h às 18h (fechados aos domingos para manutenção).

Eles recebem uma ampla variedade de resíduos:

Recicláveis: papel, papelão, plásticos, metais, vidro e óleo de cozinha;

papel, papelão, plásticos, metais, vidro e óleo de cozinha; Eletrodomésticos e eletrônicos: TVs, rádios, micro-ondas, computadores;

TVs, rádios, micro-ondas, computadores; Madeira: móveis desmontados, tábuas, paletes (exceto no Jundiapeba);

móveis desmontados, tábuas, paletes (exceto no Jundiapeba); Móveis e colchões: sofás, armários e camas desmontadas;

sofás, armários e camas desmontadas; Pneus: até quatro unidades por pessoa por mês;

até quatro unidades por pessoa por mês; Resíduos verdes: galhos, folhas, podas e jardinagem (até 10 sacos de 100 litros);

galhos, folhas, podas e jardinagem (até 10 sacos de 100 litros); Entulho de construção civil: até 1 metro cúbico por pessoa/mês.

Esses locais complementam programas como a coleta seletiva municipal e as operações Cata-Tranqueira, que recolhem materiais volumosos em bairros residenciais.

Cidadania ambiental e engajamento da população

A retomada da coleta de madeira e a expansão dos serviços dos ecopontos mostram que a sustentabilidade começa com pequenas atitudes.

Separar corretamente o lixo, evitar o descarte irregular e utilizar os pontos de coleta são gestos simples, mas que têm grande impacto coletivo.

Essas ações fortalecem a cultura de educação ambiental e contribuem para o cumprimento das metas municipais de reciclagem.

Segundo a Secretaria, o objetivo é ampliar progressivamente os índices de reaproveitamento e reduzir o envio de resíduos ao aterro em até 20% nos próximos anos.

Com o apoio da população e das empresas parceiras, Mogi das Cruzes se consolida como referência em gestão ambiental urbana, conciliando desenvolvimento com preservação.

Onde encontrar os ecopontos

Ecoponto Parque Olímpico

📍 Avenida Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho, s/nº – Parque Olímpico

Ecoponto Jundiapeba

📍 Rua Manoel Fernandes, 44 (Esquina com a Av. João de Souza Franco) – Nova Jundiapeba

Ecoponto Cezar de Souza

📍 Avenida Capitão Arcílio Rizzi, 30 – Cezar de Souza

Ecoponto Jardim Armênia

📍 Rua Júlio Perotti, 353 – Jardim Armênia

⏰ Funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 18h (fechado aos domingos).

Uma cidade que recicla constrói um futuro sustentável

Com o retorno da coleta de madeira no Ecoponto do Parque Olímpico, Mogi das Cruzes reforça seu compromisso com a preservação ambiental e a gestão inteligente de resíduos.

Cada novo serviço implantado amplia o alcance da coleta seletiva e incentiva o cidadão a participar ativamente de um ciclo sustentável que beneficia toda a comunidade.

Em um cenário onde o descarte irregular ainda é um desafio, exemplos como esse mostram que sustentabilidade é resultado de parcerias, planejamento e conscientização, reciclar é um investimento no futuro da cidade e na qualidade de vida das próximas gerações.

Fonte: Mogidascruzes.sp

