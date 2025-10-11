Retorno das atividades no Pró-Hiper em Mogi das Cruzes: melhorias e novos investimentos para idosos

O Pró-Hiper recebe, desde o início do ano, uma série de investimentos da Prefeitura Municipal, garantindo melhores condições de atendimento à pessoa idosa.

O centro de atividades físicas para idosos, Pró-Hiper em Mogi das Cruzes, retoma suas atividades normais nesta segunda-feira, 13 de outubro.

Suspensão Temporária das Aulas e Retorno das Atividades

As atividades no Pró-Hiper em Mogi das Cruzes para a população idosa foram interrompidas temporariamente para abrigar trabalhadores vulneráveis, como medida emergencial.

Com a interdição de um alojamento e restaurante da cidade, a estrutura do Pró-Hiper foi adaptada para acolher esses trabalhadores, mas já no dia 13 de outubro, as aulas para idosos retornam sem prejuízo às atividades esportivas.

A área passou por uma limpeza e reorganização, e agora está pronta para retomar sua função inicial, oferecendo as diversas opções de atividades para a terceira idade.

Melhoria na infraestrutura: investimentos visam melhor atendimento

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, segue investindo no aprimoramento da estrutura do Pró-Hiper.

No dia 7 de outubro, o secretário de Esportes e Lazer, Fred Abib, juntamente com o secretário de Serviços Urbanos e Zeladoria, Joaz Batista, vistoriaram o local para definir as intervenções necessárias para garantir o conforto dos frequentadores.

Durante a visita, foi definido que uma série de reformas será realizada, com foco nas condições de atendimento e no bem-estar dos alunos.

“A partir da próxima semana, começaremos a pintura de áreas, como as quadras de vôlei, além da troca de mobiliários. O trabalho está sendo planejado para ser realizado sem prejudicar as aulas em andamento”, explicou Fred Abib.

Com o objetivo de garantir que as aulas continuem sem interrupções, as reformas serão feitas de maneira organizada e sem impacto para os usuários do centro.

Investimentos anteriores: reformas e manutenção

O Pró-Hiper já havia recebido uma série de investimentos da Prefeitura ao longo de 2024, garantindo melhorias em suas instalações. Entre os investimentos mais significativos, destacam-se:

Manutenção nas Piscinas : Com um investimento de R$ 46,5 mil, o centro fez reparos essenciais nas piscinas do local. A primeira piscina, que havia sofrido danos causados por atos de vandalismo, foi restaurada, permitindo que os alunos retornassem a suas atividades aquáticas. Já a segunda piscina, que estava fora de operação há cerca de cinco anos, também passou por manutenção e voltou a funcionar no mês de julho.

: Com um investimento de R$ 46,5 mil, o centro fez reparos essenciais nas piscinas do local. A primeira piscina, que havia sofrido danos causados por atos de vandalismo, foi restaurada, permitindo que os alunos retornassem a suas atividades aquáticas. Já a segunda piscina, que estava fora de operação há cerca de cinco anos, também passou por manutenção e voltou a funcionar no mês de julho. Melhorias nas Áreas de Ginástica : As aulas de ginástica para os idosos também foram beneficiadas com diversas melhorias, como reparos nas instalações elétrica e hidráulica, pintura e solução de problemas no telhado, que estava apresentando vazamentos.

: As aulas de ginástica para os idosos também foram beneficiadas com diversas melhorias, como reparos nas instalações elétrica e hidráulica, pintura e solução de problemas no telhado, que estava apresentando vazamentos. Outros Reparos Pontuais: Além das reformas estruturais, o centro também passou por reparos em sua rede elétrica, como a troca de sifões e desentupimentos, garantindo que todos os espaços estivessem em perfeitas condições de uso.

Essas ações foram fundamentais para garantir um ambiente seguro e adequado para as atividades físicas dos idosos, contribuindo para a manutenção de um local funcional e agradável.

Atividades oferecidas no Pró-Hiper em Mogi das Cruzes: mais saúde para a terceira idade

O Pró-Hiper oferece uma variedade de atividades que visam melhorar a saúde física e mental dos idosos, com a adaptação necessária para atender as necessidades de cada indivíduo. Entre as principais atividades, destacam-se:

Hidroginástica : A prática de hidroginástica é uma das mais procuradas pelos frequentadores, pois ela oferece um exercício de baixo impacto, que ajuda na melhora da circulação sanguínea, flexibilidade e fortalecimento muscular. A piscina reformada proporciona o ambiente ideal para essa atividade.

: A prática de hidroginástica é uma das mais procuradas pelos frequentadores, pois ela oferece um exercício de baixo impacto, que ajuda na melhora da circulação sanguínea, flexibilidade e fortalecimento muscular. A piscina reformada proporciona o ambiente ideal para essa atividade. Musculação : Para atender a diferentes níveis de experiência, o Pró-Hiper oferece musculação com aparelhos adequados às necessidades dos idosos. A musculação ajuda na manutenção da força muscular, melhora a postura e combate problemas comuns da terceira idade, como a osteoporose.

: Para atender a diferentes níveis de experiência, o Pró-Hiper oferece musculação com aparelhos adequados às necessidades dos idosos. A musculação ajuda na manutenção da força muscular, melhora a postura e combate problemas comuns da terceira idade, como a osteoporose. Ginástica para Idosos: A ginástica para idosos é uma prática voltada para a melhora do condicionamento físico, com exercícios leves e adaptados às capacidades do público da terceira idade. A atividade ajuda na manutenção da mobilidade e no fortalecimento das articulações.

Além dessas atividades, o centro também oferece aulas de judô no piso superior, que se tornaram uma opção interessante para os idosos que buscam novas formas de exercício físico.

A expansão do atendimento: mais inclusão para a população Idosa

Em agosto de 2024, a Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou o atendimento no Pró-Hiper com aulas também no período noturno, em parceria com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Esta medida visa garantir que mais idosos possam usufruir das atividades oferecidas, especialmente aqueles que não podem frequentar o centro durante o dia.

Essa ampliação do atendimento busca tornar as atividades físicas mais acessíveis, permitindo que a população idosa tenha mais opções de horários para praticar exercícios e melhorar a qualidade de vida.

O Pró-Hiper como referência para a saúde dos idosos

O Pró-Hiper em Mogi das Cruzes se tornou um dos principais espaços voltados para a promoção da saúde na terceira idade. Com sua infraestrutura renovada e a ampliação de serviços, o centro de atividades físicas oferece aos idosos a oportunidade de manterem-se ativos, melhorar sua saúde física e mental, e fazer novas amizades.

Com o retorno das atividades e a realização de novas reformas, o Pró-Hiper se solidifica como um local essencial para o bem-estar da população idosa da cidade.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes segue investindo na ampliação e melhoria das condições de atendimento, proporcionando um ambiente saudável e estimulante para que os idosos possam viver melhor e mais felizes.

