Janeiro Branco e Janeiro Roxo: dois movimentos, um mesmo propósito: cuidar da saúde

Janeiro reúne duas importantes campanhas: o Janeiro Branco, que promove o cuidado com a saúde mental, e o Janeiro Roxo, voltado à conscientização e prevenção da hanseníase. Juntas, reforçam a importância do autocuidado, da informação e da atenção à saúde física e emocional.

O primeiro mês do ano reúne duas importantes campanhas de conscientização que reforçam a importância do cuidado integral com a saúde física, mental e emocional da população. Trata-se do Janeiro branco e Janeiro Roxo.

O mês de janeiro é marcado por duas importantes campanhas de saúde pública no Brasil: o Janeiro Branco e o Janeiro Roxo. Embora tenham focos distintos, ambas compartilham o mesmo propósito central: estimular a prevenção, o autocuidado e a atenção à saúde de forma ampla e contínua.

O Janeiro Branco é uma campanha voltada à conscientização sobre a saúde mental e emocional. Inspirado pelo simbolismo do início do ano, o movimento propõe uma reflexão sobre sentimentos, comportamentos, relações e qualidade de vida. Assim como uma “folha em branco”, o mês de janeiro convida as pessoas a repensarem hábitos, cuidarem da saúde emocional e buscarem apoio quando necessário. A campanha reforça que falar sobre emoções, sofrimento psíquico, ansiedade, depressão e bem-estar não é sinal de fraqueza, mas de responsabilidade consigo mesmo e com o outro.

Já o Janeiro Roxo tem como foco a conscientização sobre a hanseníase, uma doença infecciosa crônica que ainda afeta milhares de pessoas no Brasil. Criada em 2016, a campanha tem como marco o último domingo de janeiro, data em que se celebra o Dia Mundial de Combate e Prevenção da Hanseníase. O Brasil ocupa a segunda posição mundial em número de casos da doença, com cerca de 30 mil novos registros por ano, o que reforça a importância da informação, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado, disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Enquanto o Janeiro Branco promove o cuidado com a mente, o Janeiro Roxo chama atenção para a saúde do corpo e para o combate ao estigma que ainda envolve a hanseníase. Juntas, as duas campanhas reforçam a importância da prevenção, do acolhimento e do acesso à informação como ferramentas fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Cuidar da saúde é um ato contínuo. Seja por meio da atenção à saúde mental ou da prevenção de doenças físicas, o mês de janeiro nos convida a olhar para nós mesmos com mais responsabilidade, empatia e consciência. Afinal, cuidar de si é o primeiro passo para viver com mais equilíbrio e dignidade.