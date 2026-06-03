Frio chega à Região e pode derrubar a sensação térmica nos próximos dias

O avanço de uma frente fria deve mudar a rotina dos moradores da Região do CIMBAJU nos próximos dias. Mesmo sem previsão de frio extremo, a combinação de queda de temperatura, céu nublado, vento úmido e neblina pode fazer o frio ser sentido com mais força em bairros de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã.

Alerta amarelo indica atenção para queda de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia publicou alerta amarelo de queda de temperatura com início em 4 de junho de 2026. O aviso indica perigo potencial, leve risco à saúde e declínio térmico entre 3°C e 5°C, situação que exige atenção maior de crianças, idosos, pessoas em situação de rua e moradores com doenças respiratórias.

Na prática, o alerta não significa uma situação de emergência generalizada, mas exige atenção. A previsão para os próximos dias indica madrugadas mais frias, manhãs úmidas e tardes com temperaturas amenas, sem grande aquecimento ao longo do dia em parte da Grande São Paulo.

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Em Caieiras, a mínima prevista pode chegar a 9°C no sábado, com máximas próximas de 20°C a 23°C durante o período. A sensação térmica, porém, pode ser menor em áreas abertas, bairros altos, regiões próximas a matas e trechos sujeitos a vento constante.

Por que o frio pesa mais na Região do CIMBAJU

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A Região do CIMBAJU fica na Bacia Hidrográfica do Juquery e reúne cidades com forte presença de áreas verdes, relevo irregular, vales, trechos de serra, rios e represas. Essa formação natural ajuda a explicar por que o frio pode ser percebido de forma mais intensa do que em áreas centrais da capital paulista.

Em pontos de Caieiras, Franco da Rocha e Mairiporã, por exemplo, a umidade acumulada durante a madrugada favorece a formação de neblina. Em Francisco Morato e Cajamar, a circulação de vento em áreas abertas também pode aumentar o desconforto térmico, especialmente no início da manhã e à noite.

Em Caieiras, a previsão indica queda mais forte entre sexta-feira e sábado, com mínima saindo da faixa dos 14°C para 11°C e chegando a 9°C no fim de semana. Em cidades com bairros mais altos, áreas verdes e trechos sujeitos a vento e neblina, como Mairiporã, Franco da Rocha, Francisco Morato e Cajamar, a sensação térmica pode ser ainda menor nas primeiras horas da manhã.

O problema não está apenas no número marcado pelo termômetro. Uma mínima de 11°C ou 12°C pode parecer mais baixa quando vem acompanhada de vento, garoa fina, roupas úmidas, céu fechado e pouca incidência de sol.

Moradores devem ter atenção com saúde respiratória

Períodos de queda de temperatura costumam acender o alerta para sintomas respiratórios. Crianças, idosos e pessoas com asma, bronquite, rinite ou outras condições crônicas precisam de atenção redobrada neste fim de semana.

A recomendação é evitar exposição prolongada ao frio, usar roupas em camadas e proteger principalmente peito, pescoço e extremidades do corpo durante os horários mais frios. Também é importante manter a hidratação, mesmo quando a sensação de sede diminui.

Em casas com muita umidade, o frio pode agravar o mofo em paredes, guarda-roupas e cobertores guardados por muito tempo. Sempre que houver abertura de sol, mesmo por poucas horas, vale arejar os cômodos e colocar roupas de cama em local ventilado.

O que fazer durante a queda de temperatura

Moradores da Região do Juquery devem adotar cuidados simples durante os dias mais frios:

evitar exposição prolongada ao vento frio, principalmente de madrugada e no início da manhã;

proteger crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e animais domésticos;

redobrar a atenção em trechos com neblina, especialmente em áreas de serra, vales e proximidades de mata;

manter cobertores, roupas de frio e ambientes ventilados para reduzir umidade e mofo;

acionar os canais oficiais do município ao identificar pessoas em situação de vulnerabilidade extrema.

Neblina pode exigir cuidado nas estradas e deslocamentos

Quem circula pela Rodovia Tancredo Neves, por acessos de Mairiporã, Cajamar, Caieiras e Franco da Rocha, ou por vias próximas a áreas de mata e represas, deve ficar atento à possibilidade de neblina nas primeiras horas da manhã.

A visibilidade pode diminuir rapidamente em trechos de vale e áreas mais baixas. Nesses casos, a orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo da frente e usar farol baixo. O farol alto deve ser evitado em neblina intensa, pois pode refletir nas gotículas de água e dificultar ainda mais a visão.

Também é recomendável verificar limpadores de para-brisa, desembaçador e condições dos pneus antes de sair cedo para trabalhar ou estudar.

Animais, pessoas em situação de rua e campanhas do agasalho

O frio também afeta animais domésticos. Cães e gatos que dormem em quintais, garagens ou áreas externas devem ficar protegidos do vento e da umidade, com abrigo seco e mantas limpas.

Outro ponto importante é a atenção às pessoas em situação de rua. Com a queda de temperatura, campanhas do agasalho, doações de cobertores e ações de assistência social ganham relevância nas cidades da região.

Moradores que identificarem pessoas em situação de vulnerabilidade extrema nas madrugadas podem procurar os canais oficiais de assistência social do município, como a abordagem social local, o Fundo Social de Solidariedade ou a Defesa Civil, conforme a estrutura de cada prefeitura.

Em caso de transtornos relacionados ao tempo, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

Previsão exige acompanhamento diário

A frente fria deve manter as temperaturas mais baixas principalmente entre quinta-feira e sábado. Como as condições podem mudar rapidamente, moradores da Região do Juquery devem acompanhar os avisos oficiais do Inmet, da Defesa Civil e dos serviços municipais.

Mais do que uma simples mudança no clima, a queda de temperatura interfere na saúde, no trânsito, na rotina escolar, no trabalho e no cuidado com pessoas vulneráveis. Na Região do CIMBAJU, onde relevo, mata e umidade ampliam a sensação de frio, a preparação antecipada pode evitar transtornos nos próximos dias.

Fontes consultadas: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, Defesa Civil e serviços locais de previsão meteorológica.