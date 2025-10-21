Como encontrar e utilizar pontos de coleta de lixo eletrônico perto de você

Veja como encontrar pontos de coleta de lixo eletrônico perto de você. Saiba onde descartar eletrônicos, celulares, pilhas e computadores usados de maneira ecologica protegendo o meio ambiente.

Você já se perguntou onde descartar eletrônico ou qual é o ponto de coleta de lixo eletrônico mais próximo da sua casa?

A dúvida não é só sua: uma pesquisa mostrou que 49% dos brasileiros têm incerteza ao destinar celulares, computadores e baterias usadas.

Outro levantamento revelou que 43% das pessoas guardam celulares antigos em casa porque não sabem onde há coleta ou porque os locais ficam longe.

Essa falta de informação faz com que aparelhos parados ocupem gavetas e armários enquanto o Brasil se torna o quinto maior gerador de eletrolixo do mundo, com mais de 2,4 milhões de toneladas por ano.

Ao mesmo tempo, apenas 3% desse material é reciclado, e muitos brasileiros admitem jogar equipamentos no lixo comum. Saber como encontrar e utilizar pontos de coleta de lixo eletrônico é crucial para quebrar esse ciclo.

Neste artigo quero mostrar os impactos do descarte incorreto explicando por que você deve procurar locais especializados e ensinar um passo a passo para destinar celulares, pilhas e computadores usados com responsabilidade.

Por que é essencial encontrar pontos de coleta de lixo eletrônico

Impactos ambientais e sociais

Quando jogados no lixo comum, aparelhos elétricos e eletrônicos liberam substâncias tóxicas como mercúrio e chumbo que podem contaminar o solo e a água. Por isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina que pilhas, baterias, lâmpadas e eletroeletrônicos sejam considerados resíduos especiais, pois contêm metais pesados prejudiciais à saúde.

O descarte inadequado pode afetar lençóis freáticos e causar intoxicações, o que torna a logística reversa uma obrigação compartilhada entre fabricantes, comerciantes, consumidores e municípios.

O volume de eletrolixo só cresce, segundo dados da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), o Brasil já conta com 3,4 mil pontos de coleta espalhados por todas as regiões, e foram instaladas 21 centrais de logística reversa nas principais capitais, atendendo cerca de 1,5 mil municípios.

Essas estruturas recolheram mais de um milhão de quilos de equipamentos eletroeletrônicos em 2021, mas ainda estão subutilizadas porque parte da população desconhece sua existência.

Dúvidas e desafios do público

Pesquisas apontam que 61 % dos brasileiros não sabem como descartar eletrônicos corretamente, 73 % citam a falta de pontos de coleta como maior obstáculo e 49 % dizem não encontrar informação sobre descarte.

Entre os itens que geram mais dúvidas estão pilhas e baterias (54 %), TVs e computadores (44 %) e celulares (43 %). A distância, a falta de transporte adequado e o receio de expor dados pessoais também aparecem entre as queixas.

A boa notícia é que existem soluções simples. Plataformas como o portal eCycle e o site da Abree reúnem milhares de endereços para o deescrate correto e consciente.

Grandes fabricantes e redes varejistas também são obrigados a receber produtos antigos e projetos universitários recondicionam computadores e doam equipamentos para escolas.

A seguir você verá como garantir que cada aparelho tenha o destino certo.

Como encontrar pontos de coleta de lixo eletrônico perto de você

Encontrar pontos de coleta de lixo eletrônico é mais simples do que parece. Veja o passo a passo para localizar, preparar e entregar seus aparelhos com segurança.

1. Use buscadores online especializados

Portal eCycle :

O site oferece um mecanismo de busca gratuito onde você seleciona o tipo de resíduo (eletrônicos, pilhas, lâmpadas etc.), insere seu endereço ou CEP e visualiza no mapa os locais de entrega.



A plataforma é recomendada por especialistas e destaca pontos públicos, ONGs, cooperativas e até lojas participantes.

É ideal para quem procura onde descartar eletrônico em qualquer estado brasileiro.



: O site oferece um mecanismo de busca gratuito onde você seleciona o tipo de resíduo (eletrônicos, pilhas, lâmpadas etc.), insere seu endereço ou CEP e visualiza no mapa os locais de entrega. A plataforma é recomendada por especialistas e destaca pontos públicos, ONGs, cooperativas e até lojas participantes. É ideal para quem procura em qualquer estado brasileiro. Site da Abree :

A Abree mantém mais de 3,4 mil pontos de coleta em todo o país. Ao acessar a ferramenta de localização, você escolhe o tipo de produto (celular, bateria, notebook, televisor), informa seu endereço e obtém o PEV (Ponto de Entrega Voluntária) mais próximo.



: A Abree mantém mais de 3,4 mil pontos de coleta em todo o país. Ao acessar a ferramenta de localização, você escolhe o tipo de produto (celular, bateria, notebook, televisor), informa seu endereço e obtém o PEV (Ponto de Entrega Voluntária) mais próximo. Green Eletron e Ambipar:

Gestoras de logística reversa que concentram pontos de recebimento de pilhas, baterias e eletrônicos.

Elas têm busca por CEP e lista de produtos aceitos, e algumas oferecem caixas coletoras em shoppings, supermercados e estações de metrô.

2. Consulte os serviços da prefeitura e ecopontos locais

Muitas prefeituras e secretarias municipais de meio ambiente mantêm ecopontos para resíduos especiais. A recomendação de especialistas é procurar informações no site da prefeitura ou ligar para o serviço de limpeza urbana.

Grandes cidades, como São Paulo, têm ecopontos que recebem eletroeletrônicos e lista de materiais no portal Recicla Sampa.

Parques públicos também aderiram à coleta: no Parque Ibirapuera, Parque Trianon, Parque do Povo e outros espaços verdes da capital paulista é possível deixar aparelhos e acessórios.

3. Leve aparelhos a lojas e assistências técnicas

Sob as regras de logística reversa, fabricantes e varejistas devem receber produtos antigos. Verifique se a loja onde comprou seu celular ou computador possui caixa de coleta ou serviço de devolução.

Operadoras de telefonia como Vivo disponibilizam caixas para cabos, baterias e carregadores, e redes de supermercados e farmácias aceitam pilhas e baterias.

Obs.

Antes de ir, confirme quais itens o ponto aceita e se há limite de volume.

4. Participe de programas de recondicionamento e doação

Algumas universidades e ONGs recebem equipamentos usados para recondicionar e destinar a projetos sociais.

O Centro de Descarte e Reúso de Informática da USP recebeu mais de 120 toneladas de computadores desde 2009 e doa cerca de 25 % dos itens para escolas e organizações.

Essas iniciativas aceitam notebooks, monitores, teclados, CPUs e cabos. Se o equipamento ainda funciona, considere doar a quem precisa antes de reciclar.

5. Agende a coleta ou busque cooperativas

Para eletrodomésticos grandes como: geladeiras, televisores, micro-ondas informe-se se existe coleta gratuita ou agendada.

Algumas cooperativas oferecem retirada domiciliar, especialmente quando você adquire um equipamento novo.

Esse serviço evita o transporte pesado e garante que o aparelho chegue inteiro para triagem.

6. Prepare o material para entrega

Faça backup e apague seus dados :

Antes de descartar computadores e celulares, copie seus arquivos e restaure o equipamento para as configurações de fábrica.

Apague fotos, contatos e senhas para proteger sua privacidade.



: Antes de descartar computadores e celulares, copie seus arquivos e restaure o equipamento para as configurações de fábrica. Apague fotos, contatos e senhas para proteger sua privacidade. Desmonte apenas o necessário :

Os aparelhos devem ser entregues inteiros, limpos e desligados. Não retire placas ou fios, pois eles serão desmontados por técnicos.



: Os aparelhos devem ser entregues inteiros, limpos e desligados. Não retire placas ou fios, pois eles serão desmontados por técnicos. Isole pilhas e baterias :

Guarde-as em embalagens separadas, tape os polos com fita adesiva para evitar curto-circuito e transporte-as em local seco.



: Guarde-as em embalagens separadas, tape os polos com fita adesiva para evitar curto-circuito e transporte-as em local seco. Separe o lixo eletrônico dos demais resíduos:

Guarde cabos, carregadores e aparelhos em caixas ou sacolas e não os misture com lixo orgânico ou recicláveis convencionais.

Dicas extras e curiosidades

O que é considerado lixo eletrônico?

O termo abrange qualquer objeto que possua circuito elétrico ou eletrônico: desde geladeiras, micro-ondas e liquidificadores até fones de ouvido e controles remotos.



Até CDs, DVDs e fitas VHS entram na lista.

Portanto, ao buscar pontos de coleta de lixo eletrônico , lembre-se de incluir também pequenos aparelhos de cozinha e acessórios.



O termo abrange qualquer objeto que possua circuito elétrico ou eletrônico: desde geladeiras, micro-ondas e liquidificadores até fones de ouvido e controles remotos. Até CDs, DVDs e fitas VHS entram na lista. Portanto, ao buscar , lembre-se de incluir também pequenos aparelhos de cozinha e acessórios. Categorias de produtos :

Para facilitar a triagem, a ABREE divide os equipamentos em quatro linhas:

1 – Branca (refrigeradores, fogões, ar-condicionado).

2 – Marrom (televisores, DVDs, equipamentos de áudio).

3 – Azul (batedeiras, liquidificadores, secadores de cabelo).

4 – Verde (computadores, tablets e celulares).



Saber em qual categoria seu produto se encaixa ajuda na hora de encontrar o ponto correto.



: Para facilitar a triagem, a ABREE divide os equipamentos em quatro linhas: Saber em qual categoria seu produto se encaixa ajuda na hora de encontrar o ponto correto. Número de pontos no país :

O sistema nacional de logística reversa de eletroeletrônicos começou a ser implantado em 2021 e já resultou em mais de 3,4 mil pontos de coleta em todo o Brasil.

Esses pontos atendem cerca de 1,5 mil municípios e recolheram mais de um milhão de quilos de equipamentos em um ano.



Mesmo assim, 73 % das pessoas apontam a falta de locais como principal dificuldade, mostrando que a divulgação ainda é insuficiente.



: O sistema nacional de logística reversa de eletroeletrônicos começou a ser implantado em 2021 e já resultou em mais de 3,4 mil pontos de coleta em todo o Brasil. Esses pontos atendem cerca de 1,5 mil municípios e recolheram mais de um milhão de quilos de equipamentos em um ano. Mesmo assim, 73 % das pessoas apontam a falta de locais como principal dificuldade, mostrando que a divulgação ainda é insuficiente. A importância de informar-se :

Especialistas ressaltam que sites de prefeituras, governos estaduais e até fabricantes divulgam endereços de coleta.

Caso sua cidade não tenha ecoponto, procure a secretaria de meio ambiente para saber se há campanhas ou coletas itinerantes.



: Especialistas ressaltam que sites de prefeituras, governos estaduais e até fabricantes divulgam endereços de coleta. Caso sua cidade não tenha ecoponto, procure a secretaria de meio ambiente para saber se há campanhas ou coletas itinerantes. Aparelhos recondicionados geram inclusão :

Ao doar computadores e notebooks, você ajuda a reduzir o desperdício e contribui com iniciativas educacionais.

O programa da USP, por exemplo, recondiciona parte do material e doa para projetos sociais, enquanto o que não pode ser reutilizado vira matéria-prima para a indústria.



: Ao doar computadores e notebooks, você ajuda a reduzir o desperdício e contribui com iniciativas educacionais. O programa da USP, por exemplo, recondiciona parte do material e doa para projetos sociais, enquanto o que não pode ser reutilizado vira matéria-prima para a indústria. O que ainda precisa melhorar:

A legislação obriga fabricantes a recolher eletroeletrônicos, mas há desafios de custo e logística. Projetos de lei propõem que grandes varejistas ofereçam pontos de coleta dentro de lojas e centros de distribuição, tornando a entrega mais acessível.



Enquanto isso, a melhor atitude é buscar o ponto mais próximo e divulgar a importância do descarte correto.

Compromisso com o equilíbrio ambiental

Saber onde descartar eletrônico não é apenas uma forma de liberar espaço em casa é um compromisso com a saúde pública e o equilíbrio ambiental.

No Brasil, existem milhares de pontos de coleta de lixo eletrônico espalhados em supermercados, lojas, parques e ecopontos, mas a falta de informação faz com que 85 % das pessoas mantenham aparelhos parados dentro de casa.

Ao utilizar sites como eCycle ou Abree e ao procurar cooperativas locais, você garante que celulares, pilhas e computadores velhos sejam reciclados ou recondicionados em vez de irem para aterros.

A mudança começa com atitudes simples: separar seu lixo eletrônico, buscar um local de entrega, apagar seus dados e levar o equipamento inteiro até um ponto autorizado.

Compartilhe estas informações com amigos e familiares, quanto mais pessoas souberem como encontrar e utilizar pontos de coleta de lixo eletrônico, menor será a contaminação do solo e da água e maior será a recuperação de materiais valiosos para a economia circular.

Faça parte dessa rede de responsabilidade e ajude a construir um futuro mais limpo e sustentável.