Diferença entre lixo orgânico, reciclável e rejeito: entenda como separar e cuidar do planeta

Entenda a diferença entre lixo orgânico, reciclável e rejeito e aprenda como separar corretamente o lixo doméstico. Pequenas atitudes sustentáveis que fazem grande diferença para o planeta.

A ideia de que “lixo é tudo igual” ainda é comum, mas equivocada, essa visão está longe da realidade.

Você sabia que cada resíduo gerado em casa tem um destino específico e um impacto diferente sobre o meio ambiente?

Compreender a diferença entre lixo orgânico, reciclável e rejeito é o primeiro passo para reduzir o volume de lixo nos aterros sanitários e contribuir para um planeta mais sustentável.

Separar corretamente o que descartamos em casa ajuda a reduzir o volume de lixo destinado a aterros sanitários, favorece a reciclagem e estimula práticas simples, como a compostagem doméstica.

Por que separar o lixo é tão importante?

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública (Abrelpe), o Brasil gera mais de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e quase metade é descartada de forma incorreta.

Separar corretamente o lixo doméstico é uma forma simples e acessível de participar da solução, boa parte do que chamamos de “lixo” poderia ser reaproveitada, mas acaba sendo misturada e perdida.

Entender a diferença entre lixo orgânico, reciclável e rejeito é essencial para que cada material siga o destino correto e possa retornar ao ciclo produtivo, diminuindo o impacto ambiental.

Lixo orgânico: o que é e como reaproveitar

O lixo orgânico reúne todos os resíduos de origem biológica, ou seja, restos de alimentos e materiais que se decompõem naturalmente.

Apesar de ser conhecido como “lixo molhado”, esse tipo de resíduo pode ser facilmente transformado em adubo, através da compostagem, um processo natural que utiliza microorganismos ou minhocas para decompor a matéria orgânica e gerar um composto rico em nutrientes para o solo.

Exemplos de lixo orgânico

Restos de alimentos e cascas de frutas e vegetais;



Borra e filtro de café, cascas de ovos;



Folhas e galhos secos da jardinagem;



Fezes de animais domésticos ou de criação;

Como descartar corretamente

O lixo orgânico deve ser separado de outros tipos de resíduos e pode ser reaproveitado por meio da compostagem, um processo natural em que microorganismos transformam restos de alimentos em adubo orgânico.

Dica prática: se você mora em apartamento, é possível usar uma minicomposteira doméstica.

Quem possui espaço e interesse pode montar uma composteira doméstica, prática que vem ganhando popularidade entre famílias e condomínios.

Já quem não dispõe desse recurso pode doar o material para hortas comunitárias ou cooperativas que fazem o reaproveitamento orgânico.

Lixo reciclável: o valor escondido nas sobras

O lixo reciclável é composto por materiais que podem ser transformados e reutilizados pela indústria na fabricação de novos produtos.

Esse tipo de resíduo tem papel fundamental na economia circular, ajudando a reduzir a extração de recursos naturais e o acúmulo de resíduos em aterros.

Exemplos de lixo reciclável

Plásticos :

Garrafas PET, embalagens, potes, sacolas e utensílios domésticos;



: Garrafas PET, embalagens, potes, sacolas e utensílios domésticos; Metais :

Latas de alumínio, tampas, panelas e fios de cobre;



: Latas de alumínio, tampas, panelas e fios de cobre; Papéis :

Jornais, revistas, papelão, livros, folhas e cadernos;



: Jornais, revistas, papelão, livros, folhas e cadernos; Vidros :

Garrafas, potes e copos (exceto espelhos e vidros temperados);



: Garrafas, potes e copos (exceto espelhos e vidros temperados); Eletrônicos e pilhas:

Celulares, baterias, pequenos aparelhos e cabos;

Como separar e armazenar

O lixo reciclável deve ser guardado em local seco e, sempre que possível, limpo, separar por tipo: papel, plástico, metal e vidro facilita o trabalho das cooperativas de reciclagem e catadores autônomos, que são peças-chave no sistema de gestão de resíduos do Brasil.

Muitos municípios e empresas disponibilizam pontos de coleta seletiva para facilitar o descarte consciente.

📍 Se você não sabe como encontrar e utilizar pontos de coleta de lixo eletrônico perto de você este artigo pode tirar todas as suas dúvidas.

Descubra o que fazer com lixo eletrônico: descubra como descartar celular, pilha e computador velho de forma sustentável, saiba onde descartar, os impactos ambientais e como ajudar a reciclar no Brasil.

Rejeito: o que não pode ser reaproveitado

Nem tudo que vai para o lixo pode ser reaproveitado.

Os rejeitos são resíduos sem potencial de reciclagem ou compostagem, e precisam ser enviados a aterros sanitários licenciados.

Dentro das residências, os rejeitos estão geralmente ligados à higiene pessoal e à contaminação de outros materiais recicláveis.

Exemplos de rejeito

Fraldas descartáveis, absorventes e cotonetes;



Guardanapos sujos e papéis engordurados;



Chicletes, fios dentais e sachês plásticos;



Adesivos, fitas, papéis metalizados e plastificados;



Materiais contaminados ou radioativos;

Como descartar corretamente

É importante identificar e separar o rejeito dos demais resíduos, esse tipo de resíduo deve ser colocado em sacos bem fechados, separados dos recicláveis e orgânicos.

Ao fazer essa separação, você evita que materiais reaproveitáveis sejam contaminados e acabem em aterros sanitários.

Evitar misturar rejeitos com recicláveis é essencial para garantir a eficiência dos processos de triagem e reciclagem.

Pequenas atitudes, grandes impactos

Separar o lixo corretamente não exige grandes mudanças, apenas atenção e vontade de contribuir é um gesto simples que pode gerar impactos enormes como:

Reduz o volume de resíduos em aterros sanitários;

Diminui a emissão de gases do efeito estufa;

Gera renda para cooperativas e catadores;

Preserva recursos naturais e energia;

De acordo com dados de entidades ambientais, se cada pessoa separasse corretamente seus resíduos, o volume de lixo enviado aos aterros poderia cair pela metade.

Além de reduzir a poluição e as emissões de gases do efeito estufa, a reciclagem e a compostagem fortalecem a economia local, geram emprego e promovem um consumo mais consciente.

Um futuro mais limpo começa em casa

A separação correta do lixo doméstico não exige grandes esforços, apenas informação e hábito.

Com pequenas mudanças no dia a dia, é possível contribuir para um ambiente mais limpo, reduzir a poluição e incentivar a economia circular.

Dicas rápidas para começar hoje

Tenha três recipientes em casa: um para orgânicos, um para recicláveis e outro para rejeitos;



um para orgânicos, um para recicláveis e outro para rejeitos; Lave e seque embalagens antes de descartar;



embalagens antes de descartar; Evite o uso de plásticos de uso único , como copos e talheres descartáveis;



, como copos e talheres descartáveis; Participe de programas de coleta seletiva em condomínios e bairros;



em condomínios e bairros; Ensine as crianças sobre a importância da separação do lixo;

Contribuir para um planeta mais limpo requer ideias criativas e inovações, nesse sentido te convido a conhecer o projeto ECOARI que tem a missão de impulsionar a reciclagem e fomentar uma comunidade ambientalmente consciente.

Separar corretamente o que descartamos em casa é uma atitude simples, mas de impacto coletivo poderoso capaz de transformar cidades, preservar recursos e proteger o planeta para as próximas gerações.

Reciclar é um ato de cidadania. Compostar é um gesto de amor à natureza.

Separar o lixo é cuidar do nosso futuro. VAMOS TRANSFORMAR O MUNDO EM UM LUGAR MAIS LIMPO Cuidar do nosso planeta de forma sustentável é fácil! ENTRE EM NOSSO GRUPO DE WHATSAPP Tenha acesso a Dicas, Idéias, Inovaçes e Artigos que ajudam a construir um futuro mais limpo, justo e sustentável. ENTRE NO GRUPO Seja consciente FAÇA PARTE. Reciclar SIMPLES! ENTRAR NO GRUPO