Apague seus dados antes de descartar celular, computador ou tablet

Antes de descartar seu celular ou computador, apague seus dados com segurança.

Veja como formatar e proteger suas informações ao doar ou reciclar eletrônicos.

A importância de limpar seus dispositivos antigos

Você guarda em seu celular, tablet ou computador fotos, conversas, documentos de trabalho ou estudos dados que podem ser muito pessoais?

Saiba que é essencial realizar uma limpeza de dados antes de descartar seu lixo eletrônico, especialmente os dispositivos que armazenam informações pessoais, caso esses dados caiam em mãos erradas, o risco de sofrer com problemas como golpes e fraudes é bastante grande.

Quando esses dispositivos chegam ao fim da sua vida útil e vão para doação, troca ou reciclagem, a questão central é: como garantir que essas informações não caiam em mãos erradas?

Segundo levantamento da Information Commissioner’s Office (ICO), mais de 14 milhões de pessoas no Reino Unido admitiram não saber como apagar corretamente seus dados antes de descartar aparelhos. Esse problema existe também no Brasil e é mais comum do que se imagina.

Se você pretende doar ou reciclar seu dispositivo antigo, realizar apenas o “deletar arquivos” muitas vezes não basta. A maioria dos aparelhos, especialmente computadores e tablets retém “vestígios” que podem ser acessados por quem tiver os conhecimentos certos.

Por isso, neste artigo vou te mostrar o que fazer, por que fazer, quais etapas seguir e quais cuidados ter.

O que fazer antes de entregar ou reciclar seu dispositivo

1. Backup e retirada de contas

O primeiro passo é simples, porém essencial: salve todos os seus arquivos importantes (fotos, vídeos, documentos) em nuvem ou em disco externo. Depois, efetue logout de todas as contas associadas ao dispositivo (Google, Apple ID, Microsoft, etc.).

Em muitos fóruns, usuários relatam que dispositivos aparentemente “zerados” ainda permitem a recuperação de dados porque haviam sido apenas “resetados”, não completamente apagados.

2. Remoção de SIM, cartão de memória e acessórios

Retire o chip de telefone, micro-SD, cartões de memória ou qualquer dispositivo de armazenamento externo.

Mesmo que o aparelho seja entregue para reciclagem, esses extras ainda podem armazenar dados sensíveis.

3. Executar a limpeza correta ou destruição física

Para smartphones e tablets :

Ative a criptografia do dispositivo (caso não esteja ativa) e então execute o “restaurar para dados de fábrica”.

Este processo, aliado à criptografia, reduz a chance de recuperação de arquivos.



: Ative a criptografia do dispositivo (caso não esteja ativa) e então execute o “restaurar para dados de fábrica”. Este processo, aliado à criptografia, reduz a chance de recuperação de arquivos. Para computadores : No Windows, utilize “Redefinir este PC → Remover tudo” ou ferramentas de apagamento seguro.

No macOS, use o “Utilitário de Disco” para apagar o armazenamento com múltiplas passagens.



: No Windows, utilize “Redefinir este PC → Remover tudo” ou ferramentas de apagamento seguro. No macOS, use o “Utilitário de Disco” para apagar o armazenamento com múltiplas passagens. Em casos de dispositivos muito antigos ou danificados, a destruição física do meio de armazenamento (como SSDs, placas-mãe ou chips de memória) é recomendada.

Usuários em fóruns alertam que “apagar não basta” se o chip for acessível por terceiros.

Habilidades para cada dispositivo

Celular ou tablet Android / iOS

Backup no Google Drive ou iCloud. Sair de todas as contas (Apple ID, Google). Ativar criptografia completa (se disponível). Fazer reset (“Apagar todos os dados”). Verificar se não há “bloqueios de ativação” (por exemplo, iCloud ou Android FRP). Remover SIM/micro-SD.

Computador Windows ou macOS

Windows : Vá em Configurações → Atualização e Segurança → Recuperação → Redefinir este PC → Remover tudo.

Além disso, ferramentas gratuitas como DBAN ou Eraser oferecem limpeza mais profunda.



: Vá em Configurações → Atualização e Segurança → Recuperação → Redefinir este PC → Remover tudo. Além disso, ferramentas gratuitas como DBAN ou Eraser oferecem limpeza mais profunda. macOS : Reinicie no modo de recuperação (Cmd+R), abra o Utilitário de Disco, apague o SSD/HDD e reinstale o sistema operacional.



: Reinicie no modo de recuperação (Cmd+R), abra o Utilitário de Disco, apague o SSD/HDD e reinstale o sistema operacional. Se o dispositivo não ligar ou o sistema estiver corrompido, a remoção física do drive ou chip de memória garante segurança.

Segurança ao descartar computador e outros dispositivos

A entrega de aparelhos sem limpeza prévia representa risco de fraude, exposição de dados confidenciais ou uso mal-intencionado.

Conforme especialistas londrinos, “apagar dados não significa destruí-los” — muitos dispositivos permanecem vulneráveis após reset simples.

Checklist de segurança

Verifique se o sistema ou conta está realmente desvinculado.

Observe se o dispositivo assume um estado de configuração inicial (“Como novo”).

Para SSDs, considere destruição física ou software certificado (por causa do wear-leveling).

Guarde recibos de entrega ou reciclagem, se possível, como comprovante de descarte seguro.

Afinal, por que todo esse cuidado?

A entrega inadequada de um dispositivo pode levar à recuperação de fotos, e-mails, senhas ou cartões de crédito e isso não é raro segundo relatos em fóruns especializados.

Além disso, essa prática conecta-se ao ciclo de sustentabilidade.

Quando você limpa corretamente e entrega seu aparelho para doação ou reciclagem, está ajudando a reduzir o lixo eletrônico, reutilizar materiais valiosos e evitar impactos ambientais.

Etapa final: dar um novo uso ou reciclar

Depois da limpeza, você pode optar por:

Doar : em escolas, ONGs, amigos ou familiares.

: em escolas, ONGs, amigos ou familiares. Trocar : em programas de fabricação ou revendas que recebem usados.

: em programas de fabricação ou revendas que recebem usados. Reciclar: entregando em pontos homologados de descarte, que encaminham para reaproveitamento ou destino ambientalmente adequado.

Depois de ter executado todos os procedimentos de segurança, chegou o momento de encerrar o ciclo do dispositivo, mas não do impacto: bem reciclado ou reutilizado, o aparelho deixa de ser resíduo e vira recurso.

Você já se perguntou onde descartar eletrônico ou qual é o ponto de coleta de lixo eletrônico mais próximo da sua casa?

A dúvida não é só sua: uma pesquisa mostrou que 49% dos brasileiros têm incerteza ao destinar celulares, computadores e baterias usadas.

