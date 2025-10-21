Geely EX2 chega em novembro: preço, autonomia e detalhes

Geely EX2 o Hatch elétrico chinês estreia no Brasil com ~R$ 160 mil, 375 L de porta-malas e até 410 km declarados. Veja medidas, versões e rivalidade com BYD e GWM.

Você sabia que o carro elétrico mais vendido da China, o Geely EX2, chega ao já neste novembro? A Geely confirmou: o EX2, elétrico compacto que virou fenômeno de vendas na China em 2025, estreia no Brasil em novembro, o primeiro lote já até desembarcou no porto de Paranaguá (PR). O hatch traz um design moderno, autonomia que atende às necessidades urbanas e chega para ser a porta de entrada da marca por aqui com preço estimado na casa dos R$ 160 mil, um golpe direto em rivais como BYD Dolphin e GWM Ora 03. — ARTIGO CONTINUA ABAIXO Veja também Em breve esse será o primeiro país do mundo a vender apenas carros elétricos

Para quem acompanha a mobilidade elétrica, o EX2 surge como uma alternativa acessível e tecnológica frente a outros modelos chineses já disponíveis, como o BYD Dolphin e o GWM ORA 03, e comprova a crescente aposta na popularização dos veículos elétricos no país. Neste artigo vou falar dos principais diferenciais do Geely EX2, sua estratégia de mercado no e o que ele significa para o futuro dos carros elétricos no país que, segundo especialistas, caminha rumo a transformações surpreendentes.

A chegada do carro elétrico mais vendido da China ao Brasil em novembro

O mercado brasileiro de carros elétricos ganhará reforço em novembro com a chegada do Geely EX2, o carro elétrico mais vendido da China.

A própria Geely Brasil divulgou o desembarque do EX2 e o cronograma de início das vendas, já veículos de comunicação reforçaram o preço-alvo e o foco como “best-seller chinês” que chega para ampliar a competição local.

A montadora chinesa aposta em conquistar os consumidores brasileiros com um veículo compacto e acessível, alinhado ao crescimento da demanda por carros elétricos no país.

O Geely EX2 chega com design moderno e tecnologia avançada, prometendo competir com outros elétricos populares no mercado nacional como já citado acima neste artigo.

O lançamento representa um movimento significativo na expansão dos veículos elétricos chineses no Brasil, ampliando as opções disponíveis para quem busca mobilidade elétrica.

Além disso, o EX2 pode impor-se como alternativa atraente para consumidores que querem migrar para elétricos sem pagar preços super-premium, conectando-se ao avanço da mobilidade sustentável, como já falamos no artigo sobre a Noruega que em breve esse será o primeiro país do mundo a vender apenas carros elétricos.

Design moderno e tecnologias que diferenciam o Geely EX2

O Geely EX2 se destaca por combinar um design moderno com tecnologias avançadas, tornando-se uma opção atual e atrativa no mercado de elétricos.

Design e espaço: compacto por fora, esperto por dentro

Visual limpo, grade fechada típica de EV e assinatura de luz moderna. O que chama atenção, porém, é o aproveitamento de espaço:

Dimensões : 4,14 m de comprimento, 2,65 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e 1,58 m de altura.

: 4,14 m de comprimento, 2,65 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e 1,58 m de altura. Porta-malas: 375 litros atrás + ~70 litros no frunk (dianteiro) para cabos e objetos do dia a dia.

Na prática, o EX2 é um compacto “crescido”, com entre-eixos que favorece o espaço para joelhos e a vida a bordo, com um porta-malas superior ao de vários hatches a combustão. Para quem usa o carro na cidade, o frunk vira um trunfo de praticidade.

Cabine e conectividade

Painel de instrumentos LCD tem 8,8 polegadas, enquanto o multimídia pode ter 10,1 polegadas ou 14,6 polegadas

O interior segue a cartilha moderna dos EVs:

Painel de instrumentos digital (8,8″) e multimídia ampla (14,6″);

Integrações que priorizam navegação, música e telefone, como se espera de um carro urbano conectado.

Embora a Geely não detalhe todos os pacotes por versão neste momento, o conteúdo divulgado na imprensa aponta um conjunto bem competitivo para a faixa de preço.

Baterias, potência e autonomia

Na China, o EX2 é oferecido com duas baterias e dois níveis de potência:

30/30,1 kWh e 40/40,2 kWh;

Motor com 79–80 cv ou 116–114 cv (conforme configuração);

Autonomia declarada entre 310 e 410 km nos ciclos locais (CLTC/NEDC).

Tradução para o uso real no Brasil: ciclos como NEDC/CLTC são otimistas. Em cenário urbano brasileiro, ar-condicionado frequente, sobe-e-desce, regeneração, espere algo em torno dos 250–330 km para a bateria maior e 200–260 km para a menor, a depender do pé do motorista e do trânsito.

Ainda assim, é alcance suficiente para a rotina urbana (a maioria roda menos de 50 km/dia) com folga para fins de semana.

Desempenho e recarga: o que esperar

Mesmo nas versões de menor potência, os 79–80 cv com torque instantâneo típico de elétrico garantem arrancadas ágeis no semáforo e fluidez no trânsito. Já os 116–114 cv colocam o EX2 num patamar de desempenho semelhante ao de compactos 1.6 a combustão, só que com entrega imediata de torque.

As matérias locais ainda não consolidam tempos oficiais de 0–100 km/h nem taxas de recarga AC/DC específicas do modelo vendido no Brasil.

Como referência, publicações especializadas listam velocidade máxima por volta de 135 km/h e tempos de aceleração na casa dos 11 s nas versões de entrada, números coerentes para um hatch urbano elétrico.

Dica de compra: ao definir a versão, priorize a bateria maior se pretende fazer deslocamentos mais longos ou se sua cidade tem rede de recarga pública limitada.

Estratégia Geely: preço agressivo + rede via parceria

A ofensiva do EX2 não é um tiro isolado, a Geely e Renault assinaram acordo para produzir e comercializar veículos de baixas e zero emissões no Brasil, com acesso ao complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais (PR), e distribuição pela rede Renault do Brasil.

Isso dá escala industrial e capilaridade de atendimento que são cruciais para deslanchar um EV no país.

Ainda não há confirmação oficial de produção local do EX2, mas reportagens aventam essa possibilidade como próximo passo para reduzir custos e blindar o preço contra variações cambiais o que seria um diferencial competitivo relevante no médio prazo.

Assim, a Geely busca consolidar sua presença e contribuir para democratizar a mobilidade elétrica no país, abrindo caminho semelhante ao de outros mercados que avançam rapidamente, como aquele discutido no artigo que em breve esse será o primeiro país do mundo a vender apenas carros elétricos.

Rivalidade direta: BYD Dolphin e GWM Ora 03 que se cuidem

Com ~R$ 160 mil e pacote robusto de espaço + autonomia + conectividade, o EX2 cai no coração do segmento.

Em dimensões, ele fica muito próximo do Dolphin e do Ora 03, e a estratégia de preço coloca pressão nas versões intermediárias desses rivais.

Para o consumidor, a consequência é direta: mais opções e negociações melhores no showroom.

Para quem o Geely EX2 faz sentido?

Usuários urbanos que rodam 20–60 km/dia e podem carregar em casa ou no trabalho;

Famílias que precisam de bom porta-malas (375 L) sem subir para SUVs mais caros;

Quem busca TCO baixo (custo total de propriedade): energia mais barata por km, menor manutenção preventiva e IPVA/benefícios locais (onde houver).

Pontos de atenção: infraestrutura de recarga pública brasileira ainda é desigual entre regiões, confirme rede e potências de carregadores na sua rotina.

Lembrando que como todo elétrico compacto, o EX2 prioriza uso urbano, viagens longas exigem planejamento de recarga.

Veredito: um elétrico “pé no chão” com timing perfeito

O Geely EX2 chega no melhor momento: brasileiro já conhece EVs chineses, quer autonomia honesta, acabamento correto e preço agressivo.

Se a marca entregar pós-venda consistente (peças, garantia, atualizações) e mantiver o ticket perto de R$ 160 mil, tem tudo para mexer no ranking de emplacamentos já no primeiro trimestre de 2026.

Mais que um novo modelo, o EX2 simboliza a segunda onda dos elétricos no país: compactos inteligentes, feitos para a cidade, sem pretensão premium, mas com conteúdo e espaço de carro “grande”.

Para o consumidor, isso se traduz em entrada mais acessível ao universo elétrico e para o mercado, em competição saudável que tende a puxar preços para baixo.

Ficha-resumo (o que você precisa saber)

Lançamento no Brasil : novembro/2025 (lote já em Paranaguá).

: novembro/2025 (lote já em Paranaguá). Preço estimado : ~R$ 160 mil.

: ~R$ 160 mil. Dimensões : 4,14 m (C) | 2,65 m (entre-eixos) | 1,81 m (L) | 1,58 m (A).

: (C) | 2,65 m (entre-eixos) | 1,81 m (L) | 1,58 m (A). Porta-malas : 375 L + frunk ~70 L.

: 375 L + frunk ~70 L. Baterias : ~30 e ~40 kWh, autonomia declarada 310–410 km (ciclos CLTC/NEDC).

: ~30 e ~40 kWh, autonomia declarada 310–410 km (ciclos CLTC/NEDC). Potência : ~79–116 cv (conforme versão).

: ~79–116 cv (conforme versão). Parceria industrial: Geely + Renault (produção/comercialização de VE/LE no Brasil, distribuição via rede Renault).

Se você busca inovação e economia, fique atento ao lançamento do EX2 e prepare-se para transformar sua experiência de condução

Fonte: Geelybrasil