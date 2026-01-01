Solví Essencis destaca resultados do 1º semestre do Projeto de Coleta Seletiva em Caieiras junto a Ecoari.

Projeto de coleta seletiva em Caieiras já destinou 69,7 toneladas à reciclagem, envolvendo escolas, moradores e ações ambientais com apoio da Solví Essencis.

A Solví Essencis realizou um encontro especial em sua unidade para apresentar à comunidade os resultados do 1º semestre do Projeto de Coleta Seletiva, desenvolvido em parceria com a Ecoari. O evento recebeu as escolas ganhadoras da gincana, representantes da Secretaria de Educação, da Secretaria de Meio Ambiente e contou também com a presença do Prefeito de Caieiras. O projeto segue ativo e inicia agora seu 2º semestre, com novas metas e atividades voltadas à ampliação da reciclagem na cidade.

Iniciado em setembro de 2025, o projeto movimentou Caieiras com duas grandes campanhas:

Educa + Recicla – Envolveu 10 escolas municipais em uma gincana pela arrecadação de materiais recicláveis. Ao longo de meses, alunos promoveram passeatas, mobilizaram suas famílias e intensificaram a coleta diária dentro de casa e na escola, reforçando o aprendizado sobre sustentabilidade.

Durante o evento, a diretora de uma das escolas participantes destacou a mudança que o projeto trouxe para o cotidiano escolar:

“Foi impressionante ver o quanto as crianças se envolveram. A coleta seletiva virou parte da rotina delas, e muitas passaram a ensinar a própria família sobre reciclagem. Esse impacto é o que realmente transforma uma cidade.”, afirmou.

Reciclou, Ganhou – Voltado à população em geral, estimulou o descarte correto de recicláveis nos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados por Caieiras. Cada entrega gerou pontuação que pode ser trocada por PIX, além de garantir participação em sorteios de vales-presente e eletrodomésticos.

Um dos moradores premiados também celebrou o programa:

“Sempre tive o hábito de separar o lixo, mas agora sinto que faço parte de algo maior. Além de ajudar o meio ambiente, ainda fui premiado. Isso incentiva muito a continuar.”, declarou o ganhador.

Somando os resultados das duas campanhas, Caieiras atingiu 69,7 toneladas de resíduos recicláveis encaminhados às centrais de triagem, retornando para a cadeia produtiva. O projeto também impactou mais de 3 mil alunos, capacitou 300 professores e reuniu 22 mil itens recicláveis somente nas ações escolares.

Com o patrocínio e apoio da Solví, o Projeto de Coleta Seletiva segue firme em sua missão de fortalecer a educação ambiental, estimular a economia circular e construir um futuro mais sustentável para o município. O 2º semestre já está em andamento, trazendo novas ações, desafios e oportunidades de participação para toda a comunidade.

Os resultados positivos da coleta seletiva em Caieiras mostram como a educação ambiental e o engajamento da comunidade podem gerar impactos concretos no dia a dia da cidade, mas essa responsabilidade não se limita aos bairros e escolas.

A mesma lógica de cuidado com o destino dos resíduos se estende aos grandes mananciais que abastecem milhões de pessoas, como demonstra outra iniciativa recente da Solví Essencis Ambiental, que levou seus colaboradores a uma ação direta de preservação na Represa Paiva Castro, reforçando que conscientização, voluntariado e descarte correto caminham juntos na proteção do meio ambiente.

