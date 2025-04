Solví Essencis Ambiental realiza Voluntariado de limpeza da Represa Paiva Castro

Em Celebração ao Dia Mundial da Água (22 de março), a Solví Essencis reuniu 30 colaboradores que se uniram na 19ª Operação Embarcada uma iniciativa voltada à limpeza da Represa Paiva Castro, um dos principais reservatórios de abastecimento da região, responsável por abastecer cerca de 8 milhões de pessoas.

Durante a iniciativa, foram retiradas aproximadamente 4 toneladas de resíduos descartados incorretamente, impactando de forma negativa todo ecossistema da represa e região. A participação da Solví nesta ação reforça o compromisso da empresa com a preservação dos recursos hídricos e a sustentabilidade.

A ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente:

ODS 6 – Água Potável e Saneamento: Promover a gestão sustentável da água.

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis: Reduzir impactos ambientais nas áreas urbanas.

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: Incentivar o descarte correto de resíduos e a economia circular.

Esses ODS são a base de um futuro mais sustentável, e iniciativas como a da Solví demonstram como, com esforço coletivo, é possível transformar a realidade do nosso meio ambiente, garantindo mais qualidade de vida e recursos para as gerações futuras.

A Solví parabeniza todos os voluntários envolvidos nesta iniciativa, que reforça a importância da conscientização e da responsabilidade ambiental.