Cajamar abre seleção para professores com hora-aula de R$ 35,99 e prazo curto

A Prefeitura de Cajamar abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva de professores de Educação Básica II, com inscrições pela internet até 6 de julho de 2026. A seleção é voltada a profissionais com licenciatura plena nas áreas de Ciências, Geografia, História e Inglês.

O valor informado para a função é de R$ 35,99 por hora-aula, com carga horária definida conforme a disponibilidade de aulas atribuídas. A taxa de inscrição é de R$ 80,19, e o pagamento do boleto deve ser feito até 7 de julho.

A prova objetiva está prevista para 19 de julho. Para professores da região, a seleção pode representar uma chance de atuação na rede municipal, especialmente para quem busca ampliar renda, assumir aulas temporárias ou manter vínculo com a área da Educação.

Quem pode se inscrever

O processo seletivo é destinado a candidatos com ensino superior completo e licenciatura plena na área específica da disciplina escolhida.

As funções previstas são:

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Professor de Educação Básica II, PEB II, Ciências

Professor de Educação Básica II, PEB II, Geografia

Professor de Educação Básica II, PEB II, História

Professor de Educação Básica II, PEB II, Inglês

As vagas são para atuação no município de Cajamar. Como se trata de cadastro reserva, a aprovação não garante contratação imediata. A convocação depende da necessidade da administração municipal e da disponibilidade de aulas.

Inscrição vai até 6 de julho

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do INDEPAC, banca responsável pela organização do processo seletivo.

O candidato precisa preencher a ficha online, escolher a função desejada e emitir o boleto da taxa de inscrição. O edital orienta que o pagamento só seja feito se o interessado atender aos requisitos exigidos para a função.

Esse ponto merece atenção porque evita gasto desnecessário. Antes de pagar a taxa, o professor deve conferir se a formação acadêmica corresponde à disciplina escolhida.

Datas principais da seleção

O calendário divulgado no edital concentra etapas importantes em julho. Quem pretende participar precisa acompanhar os sites oficiais para não perder prazos.

Veja as datas informadas:

Inscrições: de 17 de junho a 6 de julho

Vencimento do boleto: 7 de julho

Divulgação da relação de inscritos: 14 de julho

Prova objetiva: 19 de julho

Resultado preliminar: 30 de julho

Classificação final: 7 de agosto

O edital também informa que não será enviado cartão informativo por e-mail ou pelos Correios. Cabe ao candidato consultar local, data e horário de prova nos canais indicados.

Como será a prova

Candidatos participam de processo seletivo para professores em sala organizada, com aplicação de prova e fiscalização durante a avaliação.

A seleção terá prova objetiva com questões de múltipla escolha. A avaliação reúne conhecimentos básicos e conhecimentos específicos da disciplina escolhida.

Pelo edital, a prova terá questões de Língua Portuguesa, conhecimentos específicos e legislação. As disciplinas serão aplicadas em períodos diferentes: Ciências e História em um período, Geografia e Inglês em outro.

Essa divisão pode interessar a candidatos habilitados em mais de uma área, desde que atendam aos requisitos e observem as regras de inscrição.

Seleção pode ajudar no orçamento de professores

Para quem já atua na Educação, uma oportunidade por hora-aula pode ser uma forma de complementar renda. O valor de R$ 35,99 precisa ser analisado junto com a quantidade de aulas atribuídas, deslocamento, rotina semanal e possibilidade de convocação.

A conta não deve considerar apenas o valor da hora-aula. O candidato também precisa avaliar custo de transporte, tempo disponível, vínculo com outras redes e chance de assumir aulas sem comprometer a agenda profissional.

Esse tipo de decisão aparece com frequência em seleções da área educacional. Em outro edital voltado à Educação, a abertura de vagas e cadastro para professores no Guarujá também mostrou como a combinação entre salário, cadastro reserva e prova objetiva exige planejamento antes da inscrição.

O que conferir antes de pagar a taxa

Antes de finalizar a inscrição, o candidato deve revisar dados pessoais, disciplina escolhida e documentação de formação.

Também é recomendável separar:

Documento com foto

CPF

Diploma ou comprovante de formação

Histórico acadêmico, se necessário

Comprovantes usados para cadastro

Dados de acesso ao site da banca

Erros na inscrição podem gerar problema na hora da convocação ou até impedir a continuidade no processo. O edital deixa claro que as informações prestadas são de responsabilidade do candidato.

Atenção ao cadastro reserva

A seleção não oferece uma lista de vagas imediatas. O objetivo é formar cadastro reserva para substituição de titulares ou atendimento de demanda da rede municipal.

Isso significa que o candidato aprovado pode ser chamado conforme a necessidade da Prefeitura. A classificação ajuda, mas a contratação depende da existência de aulas e da convocação oficial.

Para quem pretende disputar uma vaga, o melhor caminho é ler o edital, conferir os requisitos da disciplina, calcular o custo da inscrição e acompanhar o calendário até a classificação final. Em processos com prazo curto, organização pesa tanto quanto preparação para a prova.