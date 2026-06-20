Cajamar abre seleção para professores com hora-aula de R$ 35,99 e prazo curto

A Prefeitura de Cajamar abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva de professores de Educação Básica II, com inscrições pela internet até 6 de julho de 2026. A seleção é voltada a profissionais com licenciatura plena nas áreas de Ciências, Geografia, História e Inglês.
O valor informado para a função é de R$ 35,99 por hora-aula, com carga horária definida conforme a disponibilidade de aulas atribuídas. A taxa de inscrição é de R$ 80,19, e o pagamento do boleto deve ser feito até 7 de julho.
A prova objetiva está prevista para 19 de julho. Para professores da região, a seleção pode representar uma chance de atuação na rede municipal, especialmente para quem busca ampliar renda, assumir aulas temporárias ou manter vínculo com a área da Educação.
Quem pode se inscrever
O processo seletivo é destinado a candidatos com ensino superior completo e licenciatura plena na área específica da disciplina escolhida.
As funções previstas são:
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- Professor de Educação Básica II, PEB II, Ciências
- Professor de Educação Básica II, PEB II, Geografia
- Professor de Educação Básica II, PEB II, História
- Professor de Educação Básica II, PEB II, Inglês
As vagas são para atuação no município de Cajamar. Como se trata de cadastro reserva, a aprovação não garante contratação imediata. A convocação depende da necessidade da administração municipal e da disponibilidade de aulas.
Inscrição vai até 6 de julho
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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do INDEPAC, banca responsável pela organização do processo seletivo.
O candidato precisa preencher a ficha online, escolher a função desejada e emitir o boleto da taxa de inscrição. O edital orienta que o pagamento só seja feito se o interessado atender aos requisitos exigidos para a função.
Esse ponto merece atenção porque evita gasto desnecessário. Antes de pagar a taxa, o professor deve conferir se a formação acadêmica corresponde à disciplina escolhida.
Datas principais da seleção
O calendário divulgado no edital concentra etapas importantes em julho. Quem pretende participar precisa acompanhar os sites oficiais para não perder prazos.
Veja as datas informadas:
- Inscrições: de 17 de junho a 6 de julho
- Vencimento do boleto: 7 de julho
- Divulgação da relação de inscritos: 14 de julho
- Prova objetiva: 19 de julho
- Resultado preliminar: 30 de julho
- Classificação final: 7 de agosto
O edital também informa que não será enviado cartão informativo por e-mail ou pelos Correios. Cabe ao candidato consultar local, data e horário de prova nos canais indicados.
Como será a prova
A seleção terá prova objetiva com questões de múltipla escolha. A avaliação reúne conhecimentos básicos e conhecimentos específicos da disciplina escolhida.
Pelo edital, a prova terá questões de Língua Portuguesa, conhecimentos específicos e legislação. As disciplinas serão aplicadas em períodos diferentes: Ciências e História em um período, Geografia e Inglês em outro.
Essa divisão pode interessar a candidatos habilitados em mais de uma área, desde que atendam aos requisitos e observem as regras de inscrição.
Seleção pode ajudar no orçamento de professores
Para quem já atua na Educação, uma oportunidade por hora-aula pode ser uma forma de complementar renda. O valor de R$ 35,99 precisa ser analisado junto com a quantidade de aulas atribuídas, deslocamento, rotina semanal e possibilidade de convocação.
A conta não deve considerar apenas o valor da hora-aula. O candidato também precisa avaliar custo de transporte, tempo disponível, vínculo com outras redes e chance de assumir aulas sem comprometer a agenda profissional.
Esse tipo de decisão aparece com frequência em seleções da área educacional. Em outro edital voltado à Educação, a abertura de vagas e cadastro para professores no Guarujá também mostrou como a combinação entre salário, cadastro reserva e prova objetiva exige planejamento antes da inscrição.
O que conferir antes de pagar a taxa
Antes de finalizar a inscrição, o candidato deve revisar dados pessoais, disciplina escolhida e documentação de formação.
Também é recomendável separar:
- Documento com foto
- CPF
- Diploma ou comprovante de formação
- Histórico acadêmico, se necessário
- Comprovantes usados para cadastro
- Dados de acesso ao site da banca
Erros na inscrição podem gerar problema na hora da convocação ou até impedir a continuidade no processo. O edital deixa claro que as informações prestadas são de responsabilidade do candidato.
Atenção ao cadastro reserva
A seleção não oferece uma lista de vagas imediatas. O objetivo é formar cadastro reserva para substituição de titulares ou atendimento de demanda da rede municipal.
Isso significa que o candidato aprovado pode ser chamado conforme a necessidade da Prefeitura. A classificação ajuda, mas a contratação depende da existência de aulas e da convocação oficial.
Para quem pretende disputar uma vaga, o melhor caminho é ler o edital, conferir os requisitos da disciplina, calcular o custo da inscrição e acompanhar o calendário até a classificação final. Em processos com prazo curto, organização pesa tanto quanto preparação para a prova.