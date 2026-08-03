Campanha de multivacinação começa e reforça atualização da caderneta na região

A Campanha Nacional de Multivacinação começou nesta segunda-feira (3) e segue até 1º de setembro com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e atualizar a caderneta da população. A mobilização envolve os municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã, atendidos pela rede pública de saúde. O Ministério da Saúde também reforçou a vacinação contra o sarampo em parte do estado diante da identificação de casos recentes.

Durante a campanha, crianças, adolescentes, adultos e idosos podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima para verificar se há vacinas em atraso. A aplicação segue o Calendário Nacional de Vacinação e depende da idade e do histórico de cada paciente.

A orientação é apresentar documento com foto, CPF ou Cartão SUS e, se possível, a caderneta de vacinação. Quem perdeu o documento também deve comparecer à unidade para avaliação do esquema vacinal.

A atualização da caderneta permite identificar vacinas em atraso e completar o esquema vacinal conforme a idade.

Embora a recomendação ampliada contra o sarampo seja direcionada, neste momento, aos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, o Ministério da Saúde reforça que manter a vacinação em dia é a principal forma de prevenção e controle da doença.

Moradores de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar e Mairiporã devem acompanhar os canais oficiais de suas prefeituras para consultar horários de atendimento, eventuais ações itinerantes e a programação do Dia D de vacinação.