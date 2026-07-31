Tributo ao Pearl Jam no Blue Note SP

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Na próxima quarta-feira, (05/08), a banda Dissidents faz apresentação única no Blue Note SP, região central da capital, com o “Pearl Jam Tribute”. Formado por músicos com longa experiência na noite paulistana, prometem repassar a trajetória do grupo liderado por Eddie Vedder, tocando clássicos daquele que é um dos pilares do Movimento Grunge dos anos 90, ao lado de Nirvana, Soundgarden e Alice in Chains.

E dizer que o Pearl Jam é um dos Big Four do Grunge não é exagero. Os números falam por si. São doze álbuns de estúdio, 100 milhões de cópias vendidas, dezenas de excursões ao redor do mundo (tive o privilégio de vê-los no Pacaembu em 2005), além de figurarem no Rock and Roll Hall of Fame desde 2017.

Em trinta e seis anos de carreira os americanos já têm bagagem suficiente para figurar na constelação rocker. A estreia em 1990 com “Ten” trouxe a voz barítona marcante de Eddie Vedder e solos de guitarra inspirados em Jimi Hendrix. A discografia do PJ traz, entre outros, os emblemáticos “Vs.” (1993), “No Code” (1996), “Yield” (1998), “Binaural” (2000), “Riot Act” (2002), “Backspacer” (2009) e “Lighting Bolt” (2013).

O mais recente trabalho de Eddie Vedder e companhia é “Dark Matter”, de 2024, remetendo ao início da trajetória dos caras com sonoridade pesada, rápida e energia em alta voltagem.

Por sua vez, os Dissidents batizaram a banda com o mesmo nome de uma canção de “Vs.”, segundo trabalho do Pearl Jam. A letra conta uma história absolutamente atual, no mundo louco que vivemos, sobre o drama de uma mulher que abriga um refugiado político. A forte pressão a que é submetida a obriga a entregá-lo, depositando em suas costas a culpa pela traição.

“Pearl Jam Tribute” é imersão sonora energética na obra deste patrimônio do rock mundial não devendo faltar no setlist “Alive”, “Jeremy”, “Do the Evolution”, “Last Kiss”, “Even Flow”, “I Am Mine”, “Just Breathe”, “Daugther”, “Off He Goes”, “Life Wasted” e “Better Man”. Recomendado.

SERVIÇO

Dissidents – Pearl Jam Tribute

Dia 5 de agosto – 22h30

Blue Note SP

Av. Paulista, 2063 – 2º Andar – Conjunto Nacional – São Paulo – SP

Classificação: 18 anos

Duração: 80 minutos

Inf: https://www.eventim.com.br/artist/blue-note-sp/pearl-jam-tribute-dissidents-4188452/?affiliate=B5P