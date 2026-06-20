VIVA! VIDA! no Teatro Sérgio Cardoso

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A partir de 9 de julho o Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, recebe “VIVA! VIDA!” espetáculo solo com Regina Casé, cujo texto de Estevão Ciavatta Pantoja, atravessa bilhões de anos, refletindo sobre a vida no planeta Terra, o tempo e questões ambientais urgentes.

Embora traga características didáticas, o stand up/palestra é um convite ao público para uma jornada através do cosmos, mergulhando na intimidade das células humanas até a loucura moderna de redes sociais e notificações de whatsapp. A premiada atriz conecta ciência, espiritualidade, meio ambiente e vida moderna com humor, carisma e sensibilidade rara.

Estevão Ciavatta Pantoja co-dirige “VIVA! VIDA!” com Daniela Thomas e a super-produção traz paineis de LED desenvolvidos pelo estúdio Radiográfico em ambientação visual dialogando diretamente com a atriz, acompanhando e ampliando o espetáculo.

O resultado são 90 minutos de uma experiência sensorial completada pela trilha sonora de Amaro de Freitas unindo o jazz à ancestralidade dos gêneros nordestinos afroculturais, numa montanha russa de ritmos e emoção. Regina Casé usa figurinos criados por Cláudia Kopke, uma das mais renomadas e premiadas figurinistas do Brasil.

De acordo com Regina Casé, a montagem nasceu de sua profunda ignorância e da enorme curiosidade em vários assuntos e de ouvir conversas entre Estevão Ciavatta Pantoja com Antônio Nobre, Fábio Scarano e outros pensadores.

“Eu perguntava tanto, me interessava tanto, e via que eles gostavam das minhas ideias e das maluquices que eu falava — e riam delas também. Estevão resolveu começar a gravar esses nossos encontros, e assim foi nascendo o roteiro. Ele escrevia misturando aquelas ideias lindas com minhas digressões, dispersões e o nosso dia a dia invadindo a química, a física e a biologia… E voltar a trabalhar com Estêvão, meu Yoyo, tem sido uma maravilha. Estava sentido muita falta disso! A Daniela Thomas veio para uma reunião e logo se apaixonou. E que maravilha tê-la junto no texto e na direção, minha amiga de infância, com quem nunca havia trabalhado; estou realizando um sonho. Sem contar a equipe maravilhosa, comandada pela Alessandra Reis na produção, com quem trabalho desde Nardia Zulperio e Recital da Onça. Estou muito feliz que a minha paixão pela Terra, esse planeta em que a gente mora, tenha me trazido de volta para o teatro”, comemora a atriz.

Além da atuação potente e instigante de Regina Casé, “VIVA! VIDA!” se alicerça na ideia central de que todos os seres vivos da Terra são parentes, compartilhando a mesma origem cósmica, descendentes das primeiras formas de vida surgidas há bilhões de anos nos mares primitivos da infância planetária.

O espetáculo cumpre temporada na região central de São Paulo até 2 de agosto com sessões de quinta-feira a domingo. Confira abaixo.

SERVIÇO

Viva a Vida

Teatro Sérgio Cardoso

Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista, São Paulo – SP

Temporada: 09 de julho até 02 de agosto

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Sessões: As sessões acontecem de quintas à sábado, às 20h, e aos domingos, às 17h

Vendas: www.sympla.com e na bilheteria física do teatro

Valores

R$ 180,00 (inteira) | R$ 90,00 (meia-entrada)

R$ 50,00 (inteira) | R$ 25,00 (meia-entrada) (Democratização de Acesso)

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Meia-Entrada para Classe Artísticas e Moradores do Bairro