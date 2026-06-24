6ª Corrida do Orgulho LGBT+

Objetivando promover a inclusão e diversidade o tradicional evento esportivo mudou de data e local

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Publicado por: Nelson de Souza Lima

Publicado: 24/06/2026, às 11:27

Atualizado: 24/06/2026, s 13:07

6ª Corrida do Orgulho LGBT+

Foto: Divulgação

Inicialmente marcada para acontecer neste domingo (28/06), a 6ª Corrida do Orgulho LGBT+ mudou de data e local. Após conversas entre a Prefeitura de São Paulo e APOLGBT-SP (Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo) o evento esportivo/inclusivo será realizado em 23 de agosto, domingo, no Clube Recreativo CERET, no Tatuapé, zona leste da capital.

Importante frisar que novas inscrições podem ser feitas e as já realizadas continuam valendo. A corrida, acontece sempre em junho no Vale do Anhangabaú, mas mudou para garantir a segurança, estrutura e organização dos participantes, uma vez que estamos em meio a Copa do Mundo. Atividade complementar ao mês do orgulho, promove inclusão, convivência, respeito, celebrando a diversidade, presença e engajamento de pessoas LGBT+ em todos os espaços.

Mais que democratização pelo esporte, a corrida atua dando visibilidade, incentivando hábitos saudáveis, além da manifestação pacífica por igualdade de direitos. Evento aberto a atletas, famílias, amigos e simpatizantes tem percurso em torno de cinco quilômetros, dividida entre corrida e caminhada. São premiados os vencedores nas categorias masculina, feminina e não binária.
Então, anota ai. A 6ª Corrida do Orgulho LGBT+ mudou de junho pra agosto. Confere abaixo.

SERVIÇO
6ª Corrida do Orgulho LGBT+
Dia 23 de agosto
A partir das 6h30
Clube Recreativo CERET
Rua Canuto Abreu, s/n – Tatuapé, São Paulo – SP
Inf: https://www.promotickets.com.br/events/6-corrida-do-orgulho-lgbt-sao-paulo-2026-06-28

Nelson De Souza Lima
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