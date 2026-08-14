Jundiaí recebe carreta com até 2.688 exames gratuitos para pacientes de sete cidades

Jundiaí recebe a partir desta sexta-feira, 14 de agosto, uma carreta de saúde com capacidade para realizar até 2.688 exames gratuitos de diagnóstico por imagem. A estrutura foi instalada no Paço Municipal e permanecerá na cidade durante 30 dias.

A unidade poderá fazer até 1.344 tomografias e 1.344 ultrassonografias e atenderá pacientes de sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Há uma informação importante para quem pretende utilizar o serviço: não haverá atendimento por livre demanda. Os exames serão realizados em pacientes que já aguardavam pelos procedimentos e passaram pela regulação da rede pública de saúde.

Quais cidades serão atendidas pela carreta

A unidade não será exclusiva para moradores de Jundiaí.

Pacientes de todos os sete municípios da Região Metropolitana de Jundiaí poderão ser encaminhados:

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Jundiaí;

Cabreúva;

Campo Limpo Paulista;

Itupeva;

Jarinu;

Louveira;

Várzea Paulista.

A proposta é ampliar temporariamente a capacidade regional de exames de imagem, permitindo que pessoas já inseridas na rede avancem para a etapa de diagnóstico.

Quem pode fazer os exames

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O atendimento é destinado a pacientes do SUS que já possuem indicação para o procedimento e passaram pelo processo de regulação.

Isso significa que o morador não deve comparecer diretamente ao Paço Municipal esperando conseguir uma tomografia ou ultrassonografia na hora.

A convocação seguirá o fluxo organizado pelas redes municipais de saúde.

No caso das tomografias disponibilizadas pela carreta, a Prefeitura informa que serão realizados procedimentos sem contraste.

Carreta funcionará durante 30 dias

A estrutura oferece tomografias e ultrassonografias para pacientes já regulados pela rede pública de saúde da Região Metropolitana de Jundiaí.

A unidade permanecerá instalada no Paço Municipal de Jundiaí durante aproximadamente um mês.

O atendimento ocorrerá:

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: das 8h às 17h

Local: Paço Municipal de Jundiaí

Capacidade: até 2.688 exames

Tomografias: até 1.344

Ultrassonografias: até 1.344

A Prefeitura afirma que Jundiaí não apresenta atualmente uma fila elevada para esses procedimentos. A capacidade adicional, porém, também atenderá os demais municípios da região e poderá antecipar exames de pacientes que já possuem indicação.

Unidade faz parte do Agora Tem Especialistas

A carreta integra o programa federal Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde.

O programa prevê o uso de unidades móveis para levar atendimentos especializados a diferentes localidades e complementar a estrutura existente no SUS. Entre as ações previstas estão consultas, exames, cirurgias eletivas, mutirões, Telessaúde e unidades itinerantes.

Jundiaí já havia anunciado em julho que receberia uma unidade do programa durante agosto para acelerar exames de pacientes da região. Na ocasião, a previsão inicial destacava cerca de 1,3 mil tomografias. A programação divulgada agora inclui também as ultrassonografias e eleva a capacidade total para 2.688 procedimentos.

A ampliação conversa com outras medidas adotadas para aumentar a oferta de atendimento especializado pelo SUS. Em julho, uma mudança no financiamento paulista também ampliou recursos destinados a exames, cirurgias e atendimentos especializados, incluindo serviços utilizados por pacientes do eixo entre Jundiaí e a Região Metropolitana de São Paulo.

Paciente deve aguardar contato da rede de saúde

Para quem já espera uma tomografia ou ultrassonografia pelo SUS em uma das sete cidades atendidas, a orientação principal é acompanhar o encaminhamento realizado pela própria rede municipal.

Não é necessário formar fila no Paço Municipal nem procurar diretamente a unidade móvel para solicitar inclusão.

A carreta funcionará como reforço temporário da estrutura existente, utilizando a lista e os encaminhamentos organizados pelos serviços públicos de saúde.