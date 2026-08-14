SP registra 23 casos de sarampo; veja quem deve se vacinar e onde procurar atendimento

O Estado de São Paulo chegou a 23 casos confirmados de sarampo em 2026, segundo atualização divulgada pelo Governo paulista. Com o avanço dos registros, as autoridades de saúde reforçaram a vacinação e adotaram uma estratégia ampliada em três municípios da Grande São Paulo.

Moradores da cidade de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, com idade entre 6 meses e 59 anos, estão incluídos na mobilização. Nesses municípios, a orientação é procurar os serviços de saúde para receber a vacina mesmo que a pessoa já tenha completado anteriormente o esquema previsto no calendário, respeitando as contraindicações médicas.

Na capital, a vacinação ocorre nas 483 Unidades Básicas de Saúde durante a Campanha de Multivacinação, que segue até 1º de setembro.

Quem deve procurar a vacinação contra o sarampo

A estratégia atual tem uma diferença importante em relação ao calendário de rotina.

Em São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, pessoas entre 6 meses e 59 anos fazem parte da intensificação contra o sarampo. A recomendação estadual é de vacinação indiscriminada para esse público durante a mobilização.

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Na cidade de São Paulo, a campanha estabelece as seguintes faixas:

6 a 11 meses: uma dose durante a estratégia de intensificação;

uma dose durante a estratégia de intensificação; 12 meses a 29 anos: esquema habitual de duas doses;

esquema habitual de duas doses; 30 a 59 anos: uma dose no calendário de rotina;

uma dose no calendário de rotina; trabalhadores da saúde: duas doses, independentemente da idade.

A vacinação ampliada adotada neste momento não deve ser confundida com o calendário rotineiro. Durante a mobilização nos três municípios, a Secretaria de Estado da Saúde orienta que pessoas de 6 meses a 59 anos recebam a dose mesmo quando já possuem registro de vacinação anterior.

Bebês de 6 a 11 meses recebem uma dose extra

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Os bebês entre 6 e 11 meses estão incluídos na intensificação porque ainda não chegaram à idade da primeira aplicação prevista no calendário infantil de rotina.

Essa vacinação antecipada é conhecida como dose zero.

Ela aumenta a proteção durante um período de maior circulação da doença, mas não substitui as doses que a criança deverá receber posteriormente conforme o calendário nacional.

Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação sempre que possível. O registro ajuda a equipe de saúde a avaliar o histórico da criança e orientar as próximas aplicações.

Quais são os sintomas do sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa de alta transmissibilidade.

Os primeiros sinais podem ser confundidos com outras infecções respiratórias. Entre os sintomas descritos pelo Ministério da Saúde estão:

febre;

tosse;

coriza;

irritação nos olhos;

manchas vermelhas pelo corpo.

As manchas costumam aparecer após o início da febre e geralmente começam na região da cabeça antes de se espalharem.

Pessoas com sintomas compatíveis devem evitar circular desnecessariamente e buscar orientação de um serviço de saúde. A avaliação é importante tanto para o atendimento do paciente quanto para reduzir a possibilidade de transmissão para outras pessoas.

Por que o sarampo exige atenção

O vírus é transmitido principalmente por secreções respiratórias liberadas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, fala ou respira próximo de outras pessoas.

A facilidade de transmissão torna a vacinação especialmente importante em locais com grande circulação de pessoas, como escolas, transporte público, terminais, ambientes de trabalho e unidades de atendimento.

A vacina utilizada na prevenção é a tríplice viral, que também oferece proteção contra caxumba e rubéola. O Ministério da Saúde classifica o imunizante como seguro e informa que as reações mais comuns costumam ser leves e temporárias.

Campanha já chegou às estações da Linha 7-Rubi

A intensificação também ganhou pontos temporários fora das unidades tradicionais de saúde.

Nesta semana, passageiros tiveram acesso à vacinação contra o sarampo nas estações Perus e Pirituba da Linha 7-Rubi, em uma ação realizada em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde.

A iniciativa ofereceu vacinação até esta sexta-feira, 14 de agosto, facilitando o atendimento de quem utiliza as estações durante os deslocamentos diários.

A estratégia de levar doses a terminais e estações também foi adotada em outros pontos da capital durante agosto. A Prefeitura informou que a vacinação foi ampliada para terminais de ônibus, estações ferroviárias e outros locais de grande circulação.

Onde se vacinar na cidade de São Paulo

Quem não conseguiu utilizar os pontos temporários pode procurar a rede municipal.

As UBSs da capital funcionam de segunda a sexta-feira, geralmente das 7h às 19h. As AMA/UBS Integradas também oferecem vacinação das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

A campanha de multivacinação segue até 1º de setembro.

O município também programou um Dia D em 22 de agosto, quando a rede terá mobilização especial para ampliar a atualização das cadernetas. O documento técnico da Secretaria Municipal da Saúde confirma a data.

Quem mora em Guarulhos ou São Bernardo do Campo deve consultar os canais municipais de saúde para localizar as unidades participantes e os horários de atendimento.

Quem não deve receber a vacina sem avaliação

Pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças para conferir se as doses contra o sarampo estão atualizadas.

A tríplice viral utiliza vírus vivos atenuados e possui contraindicações para alguns grupos.

Gestantes e pessoas com determinadas condições de imunossupressão, por exemplo, precisam de orientação profissional antes de receber o imunizante. Crianças com menos de seis meses também não fazem parte da estratégia de vacinação.

Quem tem dúvida sobre histórico vacinal, uso de medicamentos ou alguma condição de saúde deve informar a equipe da unidade antes da aplicação.

A principal orientação para quem está dentro da faixa atualmente contemplada nos três municípios é não esperar o aparecimento de sintomas para verificar a situação da vacinação.