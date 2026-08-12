Jundiaí abre R$ 2,8 milhões para cultura e vai selecionar mais de 100 projetos

Artistas, produtores, coletivos e responsáveis por espaços culturais de Jundiaí têm até 18 de setembro para disputar uma parcela dos R$ 2,8 milhões disponibilizados por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

As inscrições começaram em 10 de agosto e estão divididas em seis editais, com oportunidades para realização de projetos, manutenção de espaços culturais, reconhecimento de trajetórias, ações comunitárias e transmissão de saberes tradicionais.

Para quem pretende participar, o principal cuidado é não olhar apenas para o valor total disponível. Cada edital atende um perfil diferente, e identificar a modalidade correta pode evitar perda de tempo na preparação da proposta.

Qual edital pode servir para você?

Antes de preencher qualquer formulário, vale identificar em qual situação o interessado se encaixa:

Tem um projeto cultural para realizar: Edital nº 14/2026;

Edital nº 14/2026; Possui trajetória reconhecida na área cultural: Edital nº 15/2026;

Edital nº 15/2026; Administra um espaço ou iniciativa artístico-cultural: Edital nº 16/2026;

Edital nº 16/2026; Integra entidade certificada como Ponto ou Pontão de Cultura: Edital nº 17/2026;

Edital nº 17/2026; Faz parte de coletivo cultural, inclusive sem CNPJ: Edital nº 18/2026;

Edital nº 18/2026; É Mestra ou Mestre das Culturas Tradicionais e Populares: Edital nº 19/2026.

Essa divisão permite localizar rapidamente a chamada mais próxima do perfil do candidato antes de reunir documentos, preencher formulários ou estruturar uma proposta completa.

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Um edital sozinho vai selecionar 109 projetos

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A maior quantidade de oportunidades está no Edital nº 14/2026, destinado à realização de projetos culturais.

Ele contempla áreas como artes visuais, dança, literatura, música e teatro e prevê a seleção de 109 projetos. Os escolhidos terão até 12 meses, após a assinatura do termo, para executar as propostas.

Para quem tem uma ideia de espetáculo, exposição, atividade literária, apresentação musical ou outra iniciativa cultural, este é um dos editais que merece atenção especial.

Na página oficial da PNAB estão disponíveis o regulamento e os anexos específicos com modalidades, formulários, critérios de avaliação, declarações e modelo para eventual pedido de recurso.

Quem já tem trajetória cultural também pode participar

Nem todos os editais exigem que o interessado apresente uma atividade futura.

O Edital nº 15/2026 é voltado à premiação de agentes culturais que tenham contribuído para o desenvolvimento artístico e cultural de Jundiaí.

Por se tratar de uma premiação por trajetória, a Prefeitura informa que não haverá exigência de contrapartida nem prestação de contas referente ao prêmio.

A diferença é importante. Quem pretende executar uma nova proposta deve observar os editais de fomento. Já quem busca reconhecimento pelo trabalho cultural realizado ao longo do tempo pode encontrar uma oportunidade específica nesta modalidade.

Espaços culturais podem receber subsídio

Quem administra um espaço, ambiente ou iniciativa artístico-cultural encontra outra modalidade no Edital nº 16/2026.

A seleção prevê subsídio para dez espaços culturais.

Os contemplados terão uma obrigação específica: oferecer atividades gratuitas para estudantes da rede pública ou realizar ações em espaços públicos da comunidade.

Por isso, antes da inscrição, é importante avaliar não apenas o recurso disponível, mas também a contrapartida que deverá ser cumprida caso o espaço seja selecionado.

Coletivos sem CNPJ também têm oportunidade

Os três editais restantes fazem parte do Cultura Viva.

O Edital nº 17/2026 selecionará quatro projetos de base comunitária destinados a ampliar o acesso à cultura nos próprios territórios. A participação é exclusiva para entidades com CNPJ já certificadas como Pontos ou Pontões de Cultura.

Já o Edital nº 18/2026 amplia o alcance da seleção. A modalidade premia atividades culturais já realizadas e permite a participação de coletivos sem CNPJ, além de entidades que ainda não possuem certificação como Ponto de Cultura e poderão obtê-la pelo processo.

O Edital nº 19/2026 cria bolsas para Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares, com atividades destinadas à transmissão desses conhecimentos às novas gerações, inclusive em escolas.

Para quem acompanha oportunidades culturais na cidade, o RNews também reúne outras notícias sobre editais, eventos e atividades culturais em Jundiaí, que podem ajudar a acompanhar novos prazos e iniciativas locais.

Como fazer a inscrição

Os seis editais, anexos e o formulário de inscrição estão reunidos na página oficial da PNAB mantida pela Cultura de Jundiaí.

O período de participação vai de 10 de agosto a 18 de setembro de 2026.

Antes de enviar a inscrição, vale conferir pelo menos quatro pontos:

qual edital corresponde à proposta ou trajetória;

quem está autorizado a participar;

quais documentos e anexos são obrigatórios;

quais contrapartidas ou compromissos serão exigidos dos selecionados.

A página oficial também reúne formulários, critérios de avaliação, declarações e modelos de recurso de cada chamada.

Quem pretende participar deve acessar a página oficial da PNAB de Jundiaí, abrir o edital correspondente ao próprio perfil e verificar todos os anexos antes de iniciar o preenchimento da inscrição.

Os R$ 2,8 milhões utilizados em Jundiaí vêm de recursos federais repassados pelo Ministério da Cultura por meio da PNAB, política criada pela Lei nº 14.399/2022 para estabelecer financiamento continuado ao setor cultural.

Com inscrições abertas até 18 de setembro, ainda há tempo para organizar documentos e estruturar a proposta. Para quem pretende disputar os recursos, o passo decisivo vem antes do envio do formulário: identificar o edital correto e conferir se o projeto, espaço, coletivo ou trajetória atende às exigências da modalidade escolhida.