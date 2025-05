MasterChef Brasil 2025 Tem Maior Prêmio da História do Reality Culinário

Prêmio : R$500.000 (R$350.000 do programa, R$50.000 iFood, R$100.000 Asaas, R$30.000 Havan), curso Le Cordon Bleu.

: R$500.000 (R$350.000 do programa, R$50.000 iFood, R$100.000 Asaas, R$30.000 Havan), curso Le Cordon Bleu. Estreia : 27 de maio de 2025, 22h30, Band.

: 27 de maio de 2025, 22h30, Band. Temporada: 12ª

12ª Episódios : 15, com 18 participantes.

: 15, com 18 participantes. Formato : Jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça também apresentam.

: Jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça também apresentam. Convidada: Paola Carosella retorna como convidada especial.

O MasterChef Brasil 2025 tem o maior prêmio da história do reality culinário, consolidando sua posição como um dos programas mais queridos do Brasil.

Com estreia marcada para 27 de maio de 2025, às 22h30, na Band, a 12ª temporada promete emocionar com 15 episódios repletos de desafios, 18 participantes talentosos e novidades no formato. A ausência de um apresentador fixo e o retorno de Paola Carosella como convidada especial são destaques que aumentam a expectativa para esta edição.

O Prêmio Recorde do MasterChef Brasil 2025

Nesta temposrada os finalistas se enfrentam para conquistar o tão sonhado prêmio onde o desafio é servir uma comida perfeita, para surpreender os jurados.

O grande destaque desta temporada é o prêmio recorde de R$500.000, o maior já oferecido na história do MasterChef Brasil.

Esse montante é composto por:

R$350.000 diretamente do programa.

R$50.000 do iFood.

R$100.000 da Asaas, empresa de gestão financeira.

R$30.000 em vale-presente da Havan.

Além do valor em dinheiro, o vencedor receberá um curso completo na prestigiada escola de gastronomia Le Cordon Bleu, em Paris, e uma consultoria especializada para abrir seu próprio restaurante. Para o segundo colocado, há um curso de pâtisserie com profissionais renomados, também oferecido pela Le Cordon Bleu. Esse pacote de prêmios eleva a competição a um novo patamar, tornando o MasterChef Brasil 2025 o mais competitivo até agora.

Comparado a temporadas anteriores, o prêmio é significativamente maior.

Em 2023, o vencedor levou R$300.000, e em 2024, R$350.000, este aumento para R$500.000 reflete o sucesso contínuo do programa e sua capacidade de atrair patrocinadores de peso.

Participantes: Diversidade e Talento

A 12ª temporada apresenta 18 cozinheiros amadores de diferentes regiões do Brasil e até do exterior, com idades entre 19 e 66 anos. A diversidade cultural e profissional é um dos pontos fortes do programa, garantindo pratos variados e abordagens criativas.

Lista Completa de Participantes

Nota: para Vitória, a ocupação não foi especificada e não conseguimos informação em nenhuma fonte, sendo deixada em branco.

Participante Idade Origem Ocupação Daniela 49 Petrópolis (RJ) Advogada Ricard 32 Campina Grande (PB) Psicólogo Fernanda 34 Criciúma (SC) Árbitra Teresa 29 Foz do Iguaçu (PR) Engenheira Flávia 26 Teófilo Otoni (MG) Técnica em enfermagem Vitória 22 Cianorte (PR) – Rodrigo 35 Volta Redonda (RJ) Comerciante André 31 Santo Antônio da Alegria (SP) Pecuarista Sofia 26 São Paulo (SP) Relações públicas Guilherme 19 São Paulo (SP) Estudante Leonela 29 Santa Bárbara (BA) Advogada Taynan 33 Rio de Janeiro (RJ) Dentista Felipe B. 33 Rio de Janeiro (RJ) Barista Felipe M. 33 Ribeirão Preto (SP) Publicitário Gloria 66 Hong Kong (China) Professora de idiomas Lucas 31 Brasília (DF) Engenheiro ambiental Naiara 28 Indaial (SC) Designer náutico Salomar 47 Brasília (DF) Empresário

Como você pode observar na tabela as ocupações incluem profissões variadas, como advogada, estudante, dentista, e pecuarista, refletindo a amplitude de backgrounds dos competidores.

As idades dos participantes variam de 19 a 66 anos, com Gloria, de Hong Kong, sendo a mais velha.

Com uma diversidade incluindo origens de várias regiões brasileiras e até internacionais, como Hong Kong no caso de Gloria.

A maioria é de cidades brasileiras, com estados especificados, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), e Brasília (DF). Para cidades sem estado explícito, como São Paulo e Rio de Janeiro, foi assumido (SP) e (RJ) com base em contexto.

Destaques incluem Gloria, de 66 anos, que traz uma perspectiva internacional de Hong Kong, e Guilherme, de 19 anos, o mais jovem da competição, representando a nova geração de cozinheiros. Cada participante foi selecionado após um rigoroso processo de audição, garantindo que apenas os melhores talentos estejam na disputa pelo título e pelo maior prêmio da história.

Novo Formato: Jurados no Comando

Uma mudança significativa no MasterChef Brasil 2025 é a ausência de um apresentador fixo, após a saída de Ana Paula Padrão, que comandou o programa por dez anos. Seguindo o formato internacional, os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça assumem também o papel de apresentadores. Essa alteração promete uma interação mais direta com os competidores, intensificando as emoções e os momentos de tensão.

Henrique Fogaça comentou sobre a novidade: “A Ana teve um papel muito importante, mas a gente consegue assumir esse palco. Está bem gostoso apresentar as provas” . Jacquin, conhecido por seu rigor, Rizzo, por sua sensibilidade, e Fogaça, por seu estilo único, trarão uma dinâmica envolvente à temporada.

Retorno de Paola Carosella

Leia aqui: Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil

Um dos momentos mais aguardados é o retorno de Paola Carosella como convidada especial. Após deixar o programa em 2021, a chef argentina, que foi jurada por sete anos, volta para uma participação que promete emocionar os fãs. “Voltar é como celebrar! Reencontro amigos e retorno a um lugar que marcou minha vida. É uma chave de ouro para fechar um ciclo importante”, disse Carosella .

Sua presença adiciona um toque de nostalgia e reforça o apelo emocional da temporada.

Desafios Inéditos e Provas Criativas

O MasterChef Brasil 2025 tem o maior prêmio da história, mas também traz desafios que testarão os limites dos competidores. As provas incluem o tradicional Leilão MasterChef, Caixas Misteriosas mais complexas e desafios focados em culinárias nacional e global. Os jurados prometem ser mais exigentes, garantindo que apenas o melhor cozinheiro amador conquiste o título.

Entre as novidades, espera-se uma ênfase em ingredientes regionais brasileiros, celebrando a diversidade gastronômica do país, além de técnicas internacionais que desafiarão a criatividade dos participantes.

Impacto Cultural do MasterChef Brasil

Desde sua estreia em 2014, o MasterChef Brasil se consolidou como um fenômeno cultural, popularizando termos técnicos da gastronomia e inspirando uma nova geração de cozinheiros. O programa revelou talentos que hoje comandam restaurantes ou se tornaram influenciadores, como Elisa Fernandes, vencedora da primeira edição, que hoje lidera o Clos Wine Bar & Bistrô em São Paulo.

O aumento do prêmio ao longo dos anos — de R$150.000 em 2014 para R$500.000 em 2025 — reflete o crescimento do programa e sua relevância na televisão brasileira.

A temporada de 2025, com o maior prêmio da história, reforça o compromisso da Band em manter o reality inovador e atrativo.

Como Acompanhar a Temporada

Os episódios serão exibidos às terças-feiras, às 22h30, na Band, com reprises às sextas-feiras, às 19h, no Discovery Home & Health, e aos sábados na HBO Max.

O programa também estará disponível no Bandplay e no site da Band (Band – MasterChef 2025). Além disso, conteúdos exclusivos e bastidores podem ser acompanhados nas redes sociais do MasterChef Brasil.

Com o maior prêmio da história, o MasterChef Brasil 2025 promete ser uma temporada inesquecível.

Com um prêmio incrível de R$500.000, participantes diversos, um novo formato com jurados apresentadores e a participação especial de Paola Carosella, a estreia em 27 de maio de 2025 está imperdível.

Nós somos apaixondados por comida e não perdemos um episódio, e você está preparado para uma jornada culinária repleta de sabores, emoções e surpresas?

Fonte: Band