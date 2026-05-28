Vem aí a Brasil Game Show 2026

Foto: Divulgação

Desde o anúncio da abertura de vendas do primeiro lote de ingressos em abril, a Brasil Game Show 2026 (BGS) tá mexendo com a comunidade geek deixando gamers e nerds enlouquecidos. A edição deste ano rola de 9 a 12 de outubro, e assim como no ano passado, será realizada no Distrito Anhembi, zona norte da cidade de São Paulo. Para surpresa de ninguém, a expectativa é do público participante dos quatro dias de evento superar o ano anterior.

Em 2025, quase 307 mil pessoas foram à BGS travando contato com grandes marcas e personalidades destacadas no mundo dos games, entre eles, Hideo Kojima, Naoki Hamaguchi e Yoko Shimomura. Neste ano a maior feira de games da América Latina, repete a parceria com a SEGA, gigante japonesa desenvolvedora de jogos eletrônicos, que participa pelo quarto ano, com um estande duas vezes maior em relação a 2025.

Segundo Marcelo Tavares, CEO da BGS, em 2026 o evento será ainda mais robusto em conteúdo e atrações a serem divulgadas em breve. “Nosso foco para esta edição é ampliar a presença de empresas de games e aumentar o número de estações de jogo, oferecendo ao público ainda mais contato com as novidades da indústria”, afirma o CEO.

Um dos mais tradicionais eventos geek da capital paulista, a BGS está próxima das duas décadas, que desde a primeira edição em 2009, recebeu público aproximado de 3,4 milhões de participantes. Voltada inteiramente ao mercado de games é também uma grande oportunidade de negócios, atraindo investidores, empresários e profissionais desenvolvedores de jogos eletrônicos.

Além disso, a feira tem uma grande preocupação com causas sociais, arrecadando cerca de 578 toneladas de alimentos ao longo das dezesseis edições. Isso é possível graças à meia-entrada solidária com 50 por cento de desconto sobre o valor do ingresso mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. Geekers e nerds mal podem esperar pela BGS 2026. Confira abaixo

SERVIÇO

Brasil Game Show 2026

De 9 a 12 de outubro

Distrito Anhembi

Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana, São Paulo – SP

Livre

Horário: Das 13h às 21h

Inf e vendas: https://www.brasilgameshow.com.br/