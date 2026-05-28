Teatro J. Safra recebe Paulinho Gogó

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Final de semana chegando e rir sempre será o melhor remédio. Então, bora. O humorista carioca Maurício Manfrini se apresenta neste sábado (30) e domingo (31) no Teatro J. Safra, em São Paulo, com o show “Só e Bem Acompanhado”. Para isto, o também ator, dublador, roteirista e músico encarna seu personagem mais conhecido, Paulinho Gogó, aquele do bordão “quem não tem dinheiro, conta história”.

Sendo assim, Manfrini, após encerrar longa temporada de “No Gogó do Paulinho”, que rodou o Brasil por oito anos, preparou novo espetáculo. “Só e Bem Acompanhado” é uma adaptação do roteiro do filme homônimo e, ainda inédito, no qual Paulinho Gogó se vê sozinho e inconsolável, após tomar um pé nos glúteos da Nega Juju.

Tanto no longa-metragem, quanto no teatro, Gogó estará só, mas nada de drama. Afinal, a vida é uma comédia, com toques de tragédia, e cercado dos muitos amigos do público, Gogó cria situações hilárias. “Adaptei a ideia do teatro para o cinema e não foi fácil. Ali, estou sozinho também. Mas muito bem acompanhado da plateia, de amigos, da equipe técnica. E já que “amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir”, diz o humorista.

Com quarenta anos de carreira, Manfrini é figura carimbada em vários programas e séries de humor, entre eles, “Vai Que Cola” e a “Praça é Nossa”, no qual atuou por dezessete anos. No cinema, ao lado da parcerira Cacau Protásio, protagonizou “Os Farofeiros”, de 2018, e o mais recente “Os Farofeiros 2”.

Ainda sobre o novo stand up/humorístico o carioca diz abordar coisas relacionadas às amizades de Paulinho Gogó e como lidar com situações dos dias atuais. Mesmo que algumas esbarrem no absurdo, a leveza e suavidade fazem o riso fluir com facilidade, sem precisar machucar, nem ofender ninguém. “Vou tocar em assuntos que não se pode falar hoje em dia. Meu desafio é levar isso ao público de uma maneira divertida. Gogó vai descobrir que tem lugar de fala em diversos temas sensíveis. Ele é pobre, impotente, feio”, conclui Maurício Manfrini.

SERVIÇO

Paulinho Gogó

Show: Só e Bem Acompanhado

Dias: 30 e 31 de maio

Sessões: Sábado – 20 horas e domingo – 19 horas

Teatro J. Safra

Rua Josef Kryss, 318 – Barra Funda – São Paulo – SP

Duração: 80 minutos

Classificação: 14 anos

Ingressos a partir de R$ 50,00

Inf: https://www.teatrojsafra.com.br/espetaculo.html?id=601