Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros: uma jogada ousada que abala a indústria global

Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros, uma política anunciada em maio de 2025 para impulsionar Hollywood e proteger a soberania cultural dos EUA. Direcionada a filmes produzidos fora dos EUA, incluindo projetos de estúdios americanos filmados no exterior, a tarifa causou turbulência no mercado, com ações de mídia despencando e temores de retaliação comercial crescendo.

Embora vise revitalizar a produção doméstica, a medida levanta preocupações sobre streaming, coproduções internacionais e incertezas legais. Este artigo explora as origens da política, impactos, reações da indústria e implicações futuras.

A tarifa de 100% para filmes estrangeiros remete a uma mudança política dramática que reverberou na indústria global de entretenimento. Anunciada em 4 de maio de 2025, via Truth Social, a plataforma preferida do presidente dos EUA, Donald Trump, a medida atinge todos os filmes produzidos fora dos Estados Unidos, incluindo aqueles de estúdios americanos filmados no exterior

A tarifa, fixada, busca reaquecer Hollywood, salvaguardar a identidade cultural e combater a terceirização da produção cinematográfica, mas sua implementação permanece envolta em incertezas.

A política surge em um momento em que Hollywood enfrenta um declínio na produção doméstica, com Los Angeles registrando uma queda de 40% nas filmagens na última década, segundo a FilmLA. Países como Canadá, Reino Unido e Austrália atraíram estúdios com incentivos fiscais generosos, levando Trump a agir e é uma resposta nacionalista, argumentando que produções no exterior enfraquecem a economia e diluem a narrativa cultural dos EUA.

Contudo, a tarifa gerou uma reação imediata. Gigantes da mídia como Netflix, Disney e Warner Bros. viram suas ações despencarem, e analistas alertam para possíveis guerras comerciais se outras nações retaliassem. Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros, mas questões permanecem: plataformas de streaming serão afetadas? Como as coproduções se sairão? Este artigo explora as raízes da política, seus impactos econômicos e culturais, as respostas da indústria e o que está por vir para o cinema global.

Contexto da política de tarifas

Agenda nacionalista de Trump

Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros como parte de uma agenda protecionista mais ampla que marca sua presidência. Desde que assumiu o cargo, Trump priorizou políticas para fortalecer indústrias domésticas, frequentemente citando ameaças da globalização. Em sua postagem no Truth Social, ele afirmou que filmes estrangeiros minam a soberania cultural dos EUA, argumentando que histórias americanas devem ser contadas em solo americano. Essa retórica alinha-se com sua filosofia “America First”, que moldou políticas comerciais em vários setores.

A decisão de mirar o cinema reflete a visão de Trump de que a mídia molda a identidade nacional. Essa tarifa de 100% para filmes estrangeiros vai limitar a influência de conteúdos globalizados, uma medida que ressoa com sua base, mas alarma líderes da indústria. A política ecoa tarifas anteriores sobre bens como aço, mostrando um padrão consistente de nacionalismo econômico.

Declínio da produção em Hollywood

Os desafios de Hollywood fornecem contexto para a tarifa. Dados da FilmLA mostram uma queda de 40% nas filmagens em Los Angeles de 2015 a 2024, impulsionada por custos de produção mais baixos no exterior. Países como o Canadá oferecem reembolsos fiscais de até 30%, enquanto o Reino Unido e a Austrália fornecem incentivos semelhantes à tarifa de 100% para filmes estrangeiros no sentido de reverter essa tendência, buscando trazer empregos e investimentos de volta à Califórnia.

A terceirização da produção cinematográfica impactou duramente as economias locais, com menos empregos para equipes e aluguéis de estúdios. No caso, a tarifa de 100% para filmes estrangeiros quer incentivar filmagens domésticas, mas críticos argumentam que pode perturbar cadeias globais de fornecimento no entretenimento.

Detalhes da tarifa

Escopo e aplicação

Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros, mirando qualquer filme produzido fora do solo americano que busque distribuição no mercado dos EUA. Isso inclui filmes totalmente estrangeiros (ex.: produções europeias ou asiáticas) e projetos de Hollywood filmados no exterior, como filmes da Marvel rodados no Reino Unido. A tarifa aplica-se a custos de produção, receita de bilheteria ou lucros estimados, embora o mecanismo exato permaneça incerto, conforme reportado pela Variety.

A falta de clareza causou confusão, mas o Departamento de Comércio ainda não especificou como exclusivos de streaming ou coproduções serão tratados. Essa ambiguidade alimenta incerteza para estúdios que planejam filmagens globais.

Isenções e incertezas

Especula-se que filmes com significativa contribuição criativa dos EUA (ex.: diretores ou roteiristas americanos) possam receber isenções, mas não há orientação oficial. Quando Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros, deixando plataformas como Netflix e Amazon Prime em suspense, já que muitos de seus originais são filmados no exterior. O amplo escopo da política pode afetar milhares de projetos anualmente.

Juristas alertam para desafios legais, citando possíveis violações de acordos da OMC ou isenções culturais da UNESCO. A tarifa de 100% para filmes estrangeiros sinaliza que a aplicação pode enfrentar obstáculos em tribunais comerciais internacionais, complicando sua implementação.

Impactos econômicos

Reações do mercado

O anúncio fez as ações de mídia despencarem. A Netflix caiu 8%, Disney 6%, Warner Bros. 7% e Lionsgate 10% em dias, segundo a Bloomberg. A tarifa de 100% para filmes estrangeiros, gera temores de aumento nos custos de produção e redução da lucratividade. Estúdios que dependem de filmagens internacionais, como os filmes da Marvel da Disney, enfrentam tensões financeiras significativas.

Investidores preocupam-se com um efeito dominó no caso da cobrança da tarifa de 100% para filmes estrangeiros, podendo elevar preços de ingressos e limitar o acesso ao mercado dos EUA para o cinema estrangeiro, reduzindo fluxos de receita para distribuidores.

Riscos comerciais globais

A retaliação é uma grande preocupação. A UE, China e Canadá podem impor tarifas contra filmes dos EUA, que geraram US$ 9 bilhões em bilheteria global em 2024, segundo o The Hollywood Reporter arriscando uma guerra comercial que pode limitar o alcance internacional de Hollywood, especialmente em mercados como a China, onde filmes dos EUA enfrentam cotas rigorosas.

Estúdios menores, já em dificuldade pós-COVID, podem sofrer mais. Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros, potencialmente favorecendo grandes estúdios com infraestrutura nos EUA, enquanto marginaliza cineastas independentes que dependem de parcerias globais.

Implicações culturais e da indústria

Impacto em Hollywood

A questão da tarifa de 100% para filmes estrangeiros vai revitalizar Hollywood, mas a política pode sair pela culatra. Embora possa incentivar a produção local, os custos mais altos podem dissuadir estúdios de filmar nos EUA, onde mão de obra e instalações são mais caros. Os altos impostos da Califórnia e os salários sindicais já afastam filmagens para o exterior, e a tarifa pode não compensar esses fatores, segundo a Variety.

Sindicatos de equipes locais apoiam a tarifa, esperando mais empregos e, por conta da tarifa de 100% para filmes estrangeiros, os estúdios podem cortar orçamentos ou reduzir projetos para absorver custos, potencialmente diminuindo a produção geral.

Streaming e conteúdo global

Plataformas de streaming, que dependem fortemente de produções internacionais, enfrentam incertezas. A Netflix, com 40% de seus originais filmados no exterior, pode ver os custos dispararem, contudo não está claro se exclusivos de streaming serão taxados, já que contornam lançamentos teatrais tradicionais. Amazon e Disney+ também filmam globalmente, complicando a conformidade.

Coproduções, que misturam financiamento dos EUA e estrangeiro, estão em risco, podendo desencorajar colaborações internacionais que enriquecem o cinema global, como Parasita ou Roma.

Respostas da indústria e internacionais

Reação de Hollywood

A Motion Picture Association (MPA) realizou reuniões emergenciais com equipes jurídicas e de lobby, segundo o The Hollywood Reporter. Quando Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros, ele provoca os estúdios a explorar brechas, como reclassificar filmes como produzidos nos EUA com base no controle criativo. A MPA pode contestar a tarifa judicialmente, citando violações comerciais.

Diretores e produtores, incluindo independentes, temem redução da liberdade criativa, limitando o acesso a locações e talentos diversos, sufocando a inovação na narrativa.

Reação global

As indústrias cinematográficas internacionais estão indignadas. Reino Unido, Canadá e Coreia do Sul, centros importantes para filmagens de estúdios dos EUA, condenaram a tarifa como protecionista, levando a pedidos de medidas retaliatórias, como impostos sobre filmes ou serviços de streaming dos EUA, que poderiam prejudicar o mercado global de Hollywood, avaliado em US$ 36 bilhões em 2024.

Festivais como Cannes e Berlim podem ver menos participações dos EUA. No caso, a tarifa de 100% para filmes estrangeiros, arrisca isolamento cultural e influência reduzida para o cinema americano.

Benefícios potenciais da tarifa

Impulso para empregos domésticos

Apoiadores argumentam que Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros para criar empregos em Hollywood. Um aumento na produção doméstica poderia empregar milhares de membros de equipes, de cinegrafistas a cenógrafos, revitalizando a economia de Los Angeles. A FilmLA estima que um aumento de 20% nas filmagens locais poderia gerar US$ 1 bilhão anualmente.

Estúdios locais e empresas de aluguel de equipamentos podem se beneficiar potencialmente incentivando investimentos em infraestrutura dos EUA, como estúdios de som e instalações de pós-produção.

Preservação cultural

A narrativa de Trump enfatiza a soberania cultural para garantir que histórias americanas reflitam valores nacionais, ressoando com públicos cautelosos com a mídia globalizada. Apoiadores veem isso como uma forma de fortalecer a identidade dos EUA em um cenário narrativo competitivo.

A tarifa poderia inspirar narrativas mais autênticas, incentivando cineastas a focarem em temas locais, potencialmente revitalizando o cinema independente.

Desafios e críticas

Desvantagens econômicas

Críticos argumentam que a tarifa aumentará custos sem benefícios garantidos. Estúdios podem repassar despesas aos consumidores, elevando preços de ingressos ou assinaturas, podendo reduzir a produção de filmes se os orçamentos encolherem, como alertam analistas da Bloomberg.

Mercados menores, como cinemas independentes, podem lutar para acessar filmes estrangeiros, limitando a diversidade cultural e as escolhas dos consumidores nos EUA.

Riscos legais e diplomáticos

A tarifa pode violar as regras da OMC, que desencorajam o protecionismo cultural, arriscando processos de parceiros comerciais ou sanções via estrutura de diversidade cultural da UNESCO. Os EUA podem enfrentar consequências diplomáticas, especialmente com aliados como Canadá e UE.

Incertezas legais persistem, mas regulamentações pouco claras podem levar a uma aplicação inconsistente, criando caos para estúdios que navegam pela conformidade.

Futuro da tarifa e do cinema global

Perspectiva de curto prazo

Em 2025, a implementação da tarifa dependerá das diretrizes do Departamento de Comércio. A tarifa de 100% para filmes estrangeiros, indica que estúdios já estão mudando orçamentos para locações nos EUA, com Geórgia e Nova York emergindo como alternativas a Los Angeles. Plataformas de streaming podem pressionar por isenções, citando suas contribuições econômicas.

Negociações comerciais podem suavizar a tarifa de 100% para filmes estrangeiros, mas a pressão de aliados pode levar a compromissos, como taxas reduzidas para coproduções.

Implicações de longo prazo

A tarifa pode reformular o cinema global, potencialmente fragmentando a indústria em centros regionais, com Europa e Ásia fortalecendo seus mercados. Hollywood pode inovar para cortar custos, adotando produção virtual ou efeitos gerados por IA.

O intercâmbio cultural pode sofrer e arriscar um cenário cinematográfico menos diverso, mas também pode desencadear uma renascença na narrativa focada nos EUA, equilibrando influências locais e globais.

Conclusão: uma política divisiva

Pesando prós e contras

Trump impõe tarifa de 100% para filmes estrangeiros com o objetivo de revitalizar Hollywood e proteger a cultura dos EUA, mas o sucesso da política é incerto. Embora possa criar empregos e fortalecer a produção local, os custos econômicos e diplomáticos podem superar os benefícios, perturbando uma indústria globalizada que prospera na colaboração.

Líderes da indústria, formuladores de políticas e públicos aguardam clareza, uma jogada ousada que moldará o futuro do cinema, para o bem ou para o mal, enquanto o mundo observa Hollywood navegar por essa nova realidade.

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/trump-impoe-tarifa-de-100-sobre-filmes-estrangeiros-nos-eua/