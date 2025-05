7 Séries de Ficção Científica que Vão Explodir Sua Mente se Você Amou “O Problema dos Três Corpos”

As séries de ficção científica têm conquistado corações e mentes com narrativas que transcendem o entretenimento, desafiando nossa compreensão do universo e da condição humana.

Um exemplo brilhante é O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin, uma obra que combina ciência avançada, intrigas cósmicas e questionamentos filosóficos profundos.

Essas séries, com tramas que exploram desde viagens no tempo até realidades alternativas e transportam os espectadores para mundos inimagináveis, enquanto abordam questões relevantes para nossa realidade. A adaptação de O Problema dos Três Corpos para a Netflix em 2024 amplificou seu impacto, inspirando uma busca por outras séries de ficção científica com complexidade semelhante.

Para aqueles que se encantaram com a profundidade de O Problema dos Três Corpos, há uma riqueza de séries de ficção científica lançadas desde 2010 que oferecem experiências igualmente instigantes. Essas produções combinam narrativas envolventes com reflexões sobre ciência, tecnologia e o futuro da humanidade, mantendo os espectadores presos do início ao fim.

Neste artigo, você conhecerá sete séries de ficção científica que rivalizam com O Problema dos Três Corpos em termos de complexidade e impacto.

Cada uma foi selecionada por sua capacidade de entrelaçar rigor científico com narrativas cativantes, muitas delas adaptações de obras literárias aclamadas ou premiadas por sua excelência.

Para você que ama séries de ficção científica no estilo O Problema dos Três Corpos segue a lista abaixo:

1. The Expanse (2015-2022)

Resumo : Baseada na série de livros de James S. A. Corey, The Expanse se passa em um futuro onde a humanidade colonizou o Sistema Solar. A trama segue personagens como James Holden e Chrisjen Avasarala enquanto desvendam uma conspiração envolvendo uma tecnologia alienígena que ameaça a paz interplanetária. A série combina política, ciência realista e dilemas éticos.

Resumo : Baseada na série de livros de James S. A. Corey, The Expanse se passa em um futuro onde a humanidade colonizou o Sistema Solar. A trama segue personagens como James Holden e Chrisjen Avasarala enquanto desvendam uma conspiração envolvendo uma tecnologia alienígena que ameaça a paz interplanetária. A série combina política, ciência realista e dilemas éticos.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : Assim como a obra de Liu Cixin, The Expanse apresenta ficção científica dura, com foco em ciência realista (como física orbital) e ameaças existenciais de origem alienígena. A complexidade política e as implicações de tecnologias avançadas ressoam com os temas de primeiro contato e sobrevivência em O Problema dos Três Corpos.

Prêmios e Adaptações : Adaptação da série de livros de mesmo nome, venceu o Prêmio Hugo de Melhor Apresentação Dramática em 2017 (Leviathan Wakes), 2022 (Nemesis Games) e 2023 (Babylon's Ashes). Também recebeu o Dragon Award de Melhor Série de Ficção Científica ou Fantasia em 2021 e o Space Rocks Inspiration Award em 2024. (The Expanse – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível na Netflix.

2. Westworld (2016-2022)

Resumo : Inspirada no filme de 1973 de Michael Crichton, Westworld se passa em um parque temático futurista onde androides (chamados “anfitriões”) interagem com humanos. À medida que os anfitriões ganham senciência, a série explora questões de consciência, livre-arbítrio e a natureza da realidade, expandindo-se para o mundo real e o controle por IA.

Resumo : Inspirada no filme de 1973 de Michael Crichton, Westworld se passa em um parque temático futurista onde androides (chamados "anfitriões") interagem com humanos. À medida que os anfitriões ganham senciência, a série explora questões de consciência, livre-arbítrio e a natureza da realidade, expandindo-se para o mundo real e o controle por IA.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : A série aborda questões filosóficas profundas sobre inteligência artificial e a existência humana, semelhantes às reflexões sobre ciência e destino em O Problema dos Três Corpos. Sua narrativa complexa e camadas de mistério atraem quem aprecia tramas desafiadoras.

Prêmios e Adaptações : Adaptação do filme Westworld (1973), venceu 9 Prêmios Primetime Emmy, incluindo Melhor Atriz Coadjuvante para Thandiwe Newton em 2018. Recebeu 54 indicações ao Emmy, destacando sua qualidade técnica e narrativa. (Westworld – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível em HBO Max.

3. Dark (2017-2020)

Resumo : Uma série original alemã ambientada na cidade fictícia de Winden, onde o desaparecimento de uma criança revela uma conspiração envolvendo viagem no tempo que conecta quatro gerações. A série explora o impacto do tempo na natureza humana e no destino, com um elenco liderado por Louis Hofmann.

Resumo : Uma série original alemã ambientada na cidade fictícia de Winden, onde o desaparecimento de uma criança revela uma conspiração envolvendo viagem no tempo que conecta quatro gerações. A série explora o impacto do tempo na natureza humana e no destino, com um elenco liderado por Louis Hofmann.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : Dark oferece uma narrativa intrincada com paradoxos temporais e questões existenciais, semelhante à complexidade científica e filosófica de O Problema dos Três Corpos. Sua trama exige atenção aos detalhes, atraindo fãs de histórias densas.

Prêmios e Adaptações : Série original da Netflix, venceu o Grimme-Preis em 2018 na categoria Ficção. Louis Hofmann ganhou o prêmio de Melhor Novo Talento no Goldene Kamera 2018. A série tem pontuações altas no Rotten Tomatoes (90% a 100% por temporada). (Dark – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível na Netflix.

4. Devs (2020)

Resumo : Uma minissérie original criada por Alex Garland, segue Lily Chan, uma engenheira de software que investiga a morte de seu namorado em uma empresa de computação quântica chamada Amaya. A trama explora temas de livre-arbítrio, determinismo e os limites da tecnologia.

Resumo : Uma minissérie original criada por Alex Garland, segue Lily Chan, uma engenheira de software que investiga a morte de seu namorado em uma empresa de computação quântica chamada Amaya. A trama explora temas de livre-arbítrio, determinismo e os limites da tecnologia.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : Devs mergulha em conceitos de computação quântica e suas implicações filosóficas, ecoando o rigor científico e as questões existenciais de O Problema dos Três Corpos. Sua abordagem cerebral é ideal para fãs de ficção científica especulativa.

Prêmios e Adaptações : Minissérie original, foi indicada para quatro Prêmios Primetime Emmy em 2020, incluindo Melhor Cinematografia e Melhor Edição de Som. Também recebeu indicações ao BAFTA Television Craft Awards e Critics' Choice Super Awards. (Devs – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível em Hulu (ou Disney+ em algumas regiões).

5. Foundation (2021-presente)

Resumo : Adaptação dos romances de Isaac Asimov, Foundation segue um grupo de exilados liderados por Hari Seldon, que usa a psico-história, uma ciência fictícia, para prever e moldar o futuro da civilização galáctica, enfrentando o colapso do Império Galáctico.

Resumo : Adaptação dos romances de Isaac Asimov, Foundation segue um grupo de exilados liderados por Hari Seldon, que usa a psico-história, uma ciência fictícia, para prever e moldar o futuro da civilização galáctica, enfrentando o colapso do Império Galáctico.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : A série aborda temas grandiosos de história, ciência e sociedade, com um escopo épico semelhante ao de O Problema dos Três Corpos. A psico-história reflete a complexidade científica da obra de Liu Cixin.

Prêmios e Adaptações : Baseada na série de livros de Asimov, venceu dois Visual Effects Society Awards em 2022 por efeitos visuais em episódios específicos. Indicada ao Primetime Creative Arts Emmy Awards por Design de Título Principal. (Foundation – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível em Apple TV+.

6. Black Mirror (2011-presente)

Resumo : Uma série antológica original que explora as consequências imprevistas de tecnologias emergentes na sociedade, com episódios independentes que variam de tons satíricos a profundamente filosóficos, abordando temas como realidade virtual, IA e vigilância.

Resumo : Uma série antológica original que explora as consequências imprevistas de tecnologias emergentes na sociedade, com episódios independentes que variam de tons satíricos a profundamente filosóficos, abordando temas como realidade virtual, IA e vigilância.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : Episódios como San Junipero e USS Callister apresentam especulações tecnológicas e dilemas éticos que ressoam com as questões científicas e sociais de O Problema dos Três Corpos, atraindo fãs de narrativas provocativas.

Prêmios e Adaptações : Série original, venceu o International Emmy Award de Melhor Filme/Minissérie para TV em 2012 e três Prêmios Primetime Emmy consecutivos para episódios como San Junipero (2017), USS Callister (2018) e Bandersnatch (2019). (Black Mirror – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível na Netflix.

7. Altered Carbon (2018-2020)

Resumo : Baseada no romance de Richard K. Morgan, a série se passa em um futuro onde a consciência pode ser transferida entre corpos, seguindo Takeshi Kovacs, um ex-soldado que investiga um assassinato. Explora temas de imortalidade, identidade e desigualdade social.

Resumo : Baseada no romance de Richard K. Morgan, a série se passa em um futuro onde a consciência pode ser transferida entre corpos, seguindo Takeshi Kovacs, um ex-soldado que investiga um assassinato. Explora temas de imortalidade, identidade e desigualdade social.

Por que agrada aos fãs de O Problema dos Três Corpos : Oferece um cenário cyberpunk rico com reflexões sobre tecnologia e humanidade, semelhante às especulações sobre o impacto da ciência em O Problema dos Três Corpos.

Prêmios e Adaptações : Adaptação do livro de Morgan, foi indicada para dois Prêmios Primetime Emmy em 2018 (Design de Título e Efeitos Visuais) e venceu um Visual Effects Society Award por Simulações de Efeitos. Um filme animado, Altered Carbon: Resleeved, foi lançado em 2020. (Altered Carbon – Wikipedia)

Disponibilidade: Disponível na Netflix.

Tabela Comparativa

Série Ano de Início Baseada em Livro/Filme Temas Principais Prêmios Principais The Expanse 2015 Livros (James S. A. Corey) Ciência realista, política, tecnologia alienígena Hugo Awards (2017, 2022, 2023) Westworld 2016 Filme (1973) IA, consciência, livre-arbítrio 9 Emmys, incluindo Atriz Coadjuvante Dark 2017 Original Viagem no tempo, destino, existencialismo Grimme-Preis (2018) Devs 2020 Original Computação quântica, determinismo Indicada a 4 Emmys Foundation 2021 Livros (Isaac Asimov) Psico-história, futuro da civilização Visual Effects Society Awards (2022) Black Mirror 2011 Original Tecnologia, sociedade, ética 3 Emmys (San Junipero, USS Callister) Altered Carbon 2018 Livro (Richard K. Morgan) Imortalidade, identidade, desigualdade Visual Effects Society Award (2019)

Por que essas séries foram escolhidas?

Essas séries foram selecionadas por sua capacidade de combinar narrativas complexas com temas científicos e filosóficos, como os encontrados em O Problema dos Três Corpos. Elas abordam questões como o paradoxo de Fermi, contato alienígena, viagem no tempo e os limites da tecnologia, oferecendo uma experiência intelectualmente estimulante. Muitas são adaptações de obras literárias renomadas, o que adiciona profundidade às suas histórias, e seu reconhecimento por prêmios como Emmy e Hugo reforça sua qualidade.

Como essas séries se conectam a O Problema dos Três Corpos?

Ciência Avançada : The Expanse e Devs exploram conceitos científicos rigorosos, como física orbital e computação quântica, semelhantes ao enfoque científico de O Problema dos Três Corpos.

: The Expanse e Devs exploram conceitos científicos rigorosos, como física orbital e computação quântica, semelhantes ao enfoque científico de O Problema dos Três Corpos. Filosofia e Existencialismo : Westworld e Dark levantam questões sobre consciência e destino, ecoando os dilemas filosóficos da obra de Liu Cixin.

: Westworld e Dark levantam questões sobre consciência e destino, ecoando os dilemas filosóficos da obra de Liu Cixin. Escopo Épico : Foundation e The Expanse apresentam narrativas galácticas que abordam o futuro da humanidade, assim como O Problema dos Três Corpos.

: Foundation e The Expanse apresentam narrativas galácticas que abordam o futuro da humanidade, assim como O Problema dos Três Corpos. Impacto Tecnológico: Black Mirror e Altered Carbon examinam as consequências de tecnologias avançadas, ressoando com as especulações tecnológicas da série de Liu.

Onde assistir e considerações finais

A disponibilidade dessas séries pode variar por região, mas elas estão amplamente acessíveis em plataformas como Netflix, HBO Max, Apple TV+ e Amazon Prime Video. Recomenda-se verificar a disponibilidade local. Para fãs de O Problema dos Três Corpos, essas séries oferecem uma combinação de entretenimento e reflexão, perfeitas para quem busca explorar os limites da ciência e da imaginação humana.