Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil 2025: Detalhes do Retorno

Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil 2025, trazendo emoção à 12ª temporada do reality culinário mais querido do Brasil. Após quatro anos afastada, a chef argentina retorna como convidada especial, com estreia marcada para 27 de maio de 2025, às 22h30, na Band.

Sua volta reacende a paixão dos fãs, que aguardam momentos marcantes prometendo ser um dos pontos altos do reality.

Trajetória de Paola no MasterChef Brasil

Paola Carosella foi jurada do MasterChef Brasil por sete temporadas, de 2014 a 2020. Ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça, ela conquistou o público com seu carisma, críticas construtivas e paixão pela gastronomia.

Sua saída em 2021 surpreendeu muitos, quando decidiu deixar o programa por sentir que não tinha mais novidades a oferecer. “Eu acho que não tinha mais nada de novo para dar. Seria ruim se eu ficasse só por ficar”, afirmou em uma entrevista ao [UOL]

Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil como convidada especial, não como jurada fixa, conforme anunciado pela Band em 21 de maio de 2025. Sua participação, gravada em São Paulo, promete ser um destaque da temporada, que conta com 18 cozinheiros amadores e um prêmio recorde de R$500.000 o maior da história do reality culinário.

Leia aqui: MasterChef Brasil 2025 Tem Maior Prêmio da História

Anúncio do Retorno de Paola Carosella ao MasterChef Brasil 2025

A notícia de que Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil foi revelada em 21 de maio de 2025, durante as gravações da 12ª temporada. Fotos divulgadas pela Band mostram Carosella ao lado de Henrique Fogaça e Helena Rizzo, atual jurada que a substituiu em 2021.

A chef expressou sua alegria: “Voltar é uma festa! Reencontro amigos e um lugar que me transformou. É uma chave de ouro para fechar um ciclo importante” (Band).

Detalhes da Participação Especial

Embora não retorne como jurada fixa, a presença de Carosella na 12ª temporada será especial. Ela participou das gravações em 21 de maio de 2025, provavelmente em um desafio específico, trazendo sua expertise e carisma. “É bom estar no programa curtindo, não como jurada, mas como cozinheira convidada”, disse ela a (Band).

A 12ª temporada do MasterChef Brasil 2025, com 15 episódios, promete desafios inovadores e pratos criativos.

Reações dos Fãs e Jurados

O retorno de Paola Carosella gerou entusiasmo nas redes sociais. Um fã postou no X: “Paola Carosella no MasterChef de novo, a temporada já ganhou um brilho” (X Post).



Helena Rizzo celebrou: “Paola, incrível, maravilhosa, minha amiga” (F5 – Folha), negando rumores de rivalidade. Carosella reforçou: “Muitos anos de aprendizado e admiração mútua.”

Impacto de Paola Carosella na Gastronomia Brasileira

Paola Carosella deixou uma marca profunda na culinária brasileira. Seus restaurantes, como Arturito e La Guapa, combinam tradição e inovação, promovendo ingredientes locais e sustentabilidade. No MasterChef, ela educou o público sobre técnica e paixão, inspirando cozinheiros amadores e profissionais.

Momentos Memoráveis de Carosella no Programa

Durante suas sete temporadas, Carosella protagonizou momentos inesquecíveis. Suas críticas equilibravam rigor e empatia, como quando elogiou a criatividade de um participante, mas destacou falhas técnicas. Em um episódio marcante, preparou um prato ao vivo, demonstrando sua habilidade e conquistando os telespectadores.

O Que Paola Fez Após o MasterChef

Desde 2021, Paola Carosella tem se dedicado a projetos variados. No YouTube, compartilha receitas e dicas culinárias. No GNT, apresenta “Alma de Cozinheira”, explorando a cultura alimentar. Seus restaurantes em São Paulo continuam atraindo admiradores de sua cozinha autêntica.

Expectativas para a 12ª Temporada MasterChef Brasil 2025

Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil em um momento de grandes novidades. A temporada apresenta um prêmio de R$500.000, o maior da história, e um formato sem apresentador fixo, com Jacquin, Rizzo e Fogaça assumindo a apresentação.

Lista Completa de Participantes

Abaixo está a tabela com todos os 18 participantes, incluindo idade, origem e ocupação.

Nota: para Vitória, a ocupação não foi especificada em nenhuma fonte, sendo deixada em branco.

Participante Idade Origem Ocupação Daniela 49 Petrópolis (RJ) Advogada Ricard 32 Campina Grande (PB) Psicólogo Fernanda 34 Criciúma (SC) Árbitra Teresa 29 Foz do Iguaçu (PR) Engenheira Flávia 26 Teófilo Otoni (MG) Técnica em enfermagem Vitória 22 Cianorte (PR) – Rodrigo 35 Volta Redonda (RJ) Comerciante André 31 Santo Antônio da Alegria (SP) Pecuarista Sofia 26 São Paulo (SP) Relações públicas Guilherme 19 São Paulo (SP) Estudante Leonela 29 Santa Bárbara (BA) Advogada Taynan 33 Rio de Janeiro (RJ) Dentista Felipe B. 33 Rio de Janeiro (RJ) Barista Felipe M. 33 Ribeirão Preto (SP) Publicitário Gloria 66 Hong Kong (China) Professora de idiomas Lucas 31 Brasília (DF) Engenheiro ambiental Naiara 28 Indaial (SC) Designer náutico Salomar 47 Brasília (DF) Empresário

Como você pode observar na tabela as ocupações incluem profissões variadas, como advogada, estudante, dentista, e pecuarista, refletindo a amplitude de backgrounds dos competidores. A ocupação de Vitória não conseguimos informação.

As idades dos participantes variam de 19 a 66 anos, com Gloria, de Hong Kong, sendo a mais velha.

Com uma diversidade incluindo origens de várias regiões brasileiras e até internacionais, como Hong Kong no caso de Gloria.

A maioria é de cidades brasileiras, com estados especificados, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), e Brasília (DF). Para cidades sem estado explícito, como São Paulo e Rio de Janeiro, foi assumido (SP) e (RJ) com base em contexto.

Como Acompanhar

A temporada estreia em 27 de maio de 2025, às 22h30, na Band, com reprises no Discovery Home & Health e HBO Max. Conteúdos exclusivos estarão disponíveis no Bandplay e nas redes sociais do programa.

Paola Carosella está de volta ao MasterChef Brasil o que você achou dessa decisão?