Yoga gratuita em Franco da Rocha abre 30 vagas no Parque Municipal

Moradoras a partir de 16 anos podem disputar uma das 30 vagas abertas no Circo Escola Edgard Cabide, com aulas às segundas-feiras em dois horários

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Publicado por: Valentina de Lucca

Publicado: 09/06/2026, às 23:28

Atualizado: 10/06/2026, s 00:40

Grupo de mulheres praticando yoga em área verde do Parque Municipal de Franco da Rocha, com o Circo Escola Edgard Cabide ao fundo durante a luz do fim de tarde.

Franco da Rocha abriu inscrições para novas turmas gratuitas de yoga no Parque Municipal. A atividade será realizada no Circo Escola Edgard Cabide e oferece 30 vagas para mulheres a partir de 16 anos.

A procura pode ser alta porque as turmas têm limite de participantes. Cada grupo contará com 15 vagas, em dois horários diferentes às segundas-feiras.

Para moradoras de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Perus, Cajamar, Mairiporã e cidades do Cimbaju, a oficina aparece como uma opção gratuita de bem-estar em espaço público, sem custo mensal e com acesso facilitado.

Aulas terão turmas pela manhã e à noite

A programação foi dividida em dois períodos para atender mulheres com rotinas diferentes. Quem tem disponibilidade pela manhã poderá participar da primeira turma. Já quem trabalha ou estuda durante o dia terá a opção do horário noturno.

As aulas serão conduzidas pela professora Stefanie Bertholini, no Circo Escola Edgard Cabide, dentro do Parque Municipal.

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Confira os horários:

  • Turma 1: segunda-feira, das 8h30 às 10h30
  • Turma 2: segunda-feira, das 19h às 21h
  • Local: Circo Escola Edgard Cabide, no Parque Municipal
  • Vagas: 15 participantes por turma
  • Idade mínima: 16 anos
  • Participação: gratuita

Oficina busca unir movimento e acolhimento

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A proposta da yoga vai além da prática física. A oficina foi apresentada como um espaço seguro para mulheres, com estímulo ao movimento corporal, à respiração, ao diálogo e à convivência.

Em vídeo divulgado pela organização, a professora Stefanie Bertholini explica que os encontros foram pensados para criar momentos de expressão, escuta e troca de experiências entre as participantes.

A prática da yoga costuma ser associada à melhora da concentração, do equilíbrio, da flexibilidade e da percepção corporal. Também pode ajudar quem busca uma pausa semanal para reduzir o ritmo da rotina e cuidar da saúde emocional.

Por que a atividade pode atrair moradoras da região

A abertura de vagas gratuitas em um parque público amplia o acesso a práticas de bem-estar que, em muitos espaços privados, costumam ter mensalidade, custo de deslocamento e horários mais restritos.

Na região do Cimbaju, onde muitas famílias dependem de serviços públicos para lazer, cultura e qualidade de vida, oficinas desse tipo ajudam a aproximar a população de atividades regulares e orientadas.

A oficina pode interessar principalmente quem busca:

  • Atividade gratuita perto de casa
  • Horário fixo durante a semana
  • Espaço de convivência entre mulheres
  • Prática corporal com orientação
  • Momento de relaxamento e autocuidado
  • Alternativa de bem-estar sem custo mensal

Inscrições seguem até o fim das vagas

As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Como cada turma terá apenas 15 participantes, a recomendação é procurar a equipe responsável pelas oficinas culturais o quanto antes.

As interessadas devem buscar informações diretamente no Circo Escola Edgard Cabide ou nos canais oficiais da Prefeitura de Franco da Rocha.

Valentina De Lucca
Valentina de Lucca

Sou uma jornalista guiada pela sensibilidade, pela curiosidade e pelo desejo profundo de compreender o mundo em todas as suas camadas. Busco construir uma trajetória que marcada pela precisão da informação, pelo olhar humano e pela capacidade de transformar histórias reais em narrativas que inspiram, acolhem e despertam reflexão. Apaixonada por comportamento, ciência, natureza e pelas relações que conectam pessoas, animais e ambientes, encontro sentido tanto nos avanços da tecnologia quanto na simplicidade da vida cotidiana.

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