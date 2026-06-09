Yoga gratuita em Franco da Rocha abre 30 vagas no Parque Municipal

Franco da Rocha abriu inscrições para novas turmas gratuitas de yoga no Parque Municipal. A atividade será realizada no Circo Escola Edgard Cabide e oferece 30 vagas para mulheres a partir de 16 anos.
A procura pode ser alta porque as turmas têm limite de participantes. Cada grupo contará com 15 vagas, em dois horários diferentes às segundas-feiras.
Para moradoras de Franco da Rocha, Caieiras, Francisco Morato, Perus, Cajamar, Mairiporã e cidades do Cimbaju, a oficina aparece como uma opção gratuita de bem-estar em espaço público, sem custo mensal e com acesso facilitado.
Aulas terão turmas pela manhã e à noite
A programação foi dividida em dois períodos para atender mulheres com rotinas diferentes. Quem tem disponibilidade pela manhã poderá participar da primeira turma. Já quem trabalha ou estuda durante o dia terá a opção do horário noturno.
As aulas serão conduzidas pela professora Stefanie Bertholini, no Circo Escola Edgard Cabide, dentro do Parque Municipal.
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Confira os horários:
- Turma 1: segunda-feira, das 8h30 às 10h30
- Turma 2: segunda-feira, das 19h às 21h
- Local: Circo Escola Edgard Cabide, no Parque Municipal
- Vagas: 15 participantes por turma
- Idade mínima: 16 anos
- Participação: gratuita
Oficina busca unir movimento e acolhimento
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A proposta da yoga vai além da prática física. A oficina foi apresentada como um espaço seguro para mulheres, com estímulo ao movimento corporal, à respiração, ao diálogo e à convivência.
Em vídeo divulgado pela organização, a professora Stefanie Bertholini explica que os encontros foram pensados para criar momentos de expressão, escuta e troca de experiências entre as participantes.
A prática da yoga costuma ser associada à melhora da concentração, do equilíbrio, da flexibilidade e da percepção corporal. Também pode ajudar quem busca uma pausa semanal para reduzir o ritmo da rotina e cuidar da saúde emocional.
Por que a atividade pode atrair moradoras da região
A abertura de vagas gratuitas em um parque público amplia o acesso a práticas de bem-estar que, em muitos espaços privados, costumam ter mensalidade, custo de deslocamento e horários mais restritos.
Na região do Cimbaju, onde muitas famílias dependem de serviços públicos para lazer, cultura e qualidade de vida, oficinas desse tipo ajudam a aproximar a população de atividades regulares e orientadas.
A oficina pode interessar principalmente quem busca:
- Atividade gratuita perto de casa
- Horário fixo durante a semana
- Espaço de convivência entre mulheres
- Prática corporal com orientação
- Momento de relaxamento e autocuidado
- Alternativa de bem-estar sem custo mensal
Inscrições seguem até o fim das vagas
As inscrições permanecem abertas enquanto houver vagas disponíveis. Como cada turma terá apenas 15 participantes, a recomendação é procurar a equipe responsável pelas oficinas culturais o quanto antes.
As interessadas devem buscar informações diretamente no Circo Escola Edgard Cabide ou nos canais oficiais da Prefeitura de Franco da Rocha.