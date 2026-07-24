Temporal deixa um morto, afeta hospitais e leva Ribeirão Preto a decretar emergência

A Prefeitura decretou situação de emergência e instalou um gabinete de crise para coordenar a liberação das vias, a avaliação de imóveis danificados e o restabelecimento dos serviços essenciais.

A vítima dormia em uma casa na Rua Santo Barban, no Jardim Salgado Filho, quando parte de uma estrutura ao lado da residência desabou sobre o imóvel.

Outro desabamento foi registrado na região da Avenida Antônio e Helena Zerrener. Uma pessoa ficou ferida, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. O estado de saúde não havia sido informado no primeiro balanço divulgado pelas autoridades.

Chuva forte durou cerca de 30 minutos

Segundo a Prefeitura, a fase mais intensa do temporal durou aproximadamente 30 minutos. Em apenas 20 minutos, o município registrou 24 milímetros de chuva, volume classificado como muito forte.

As rajadas de vento em Ribeirão Preto foram estimadas em cerca de 70 km/h. Em Pradópolis, cidade da mesma região, a Defesa Civil registrou ventos de até 121 km/h.

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Árvores caíram sobre avenidas, praças, imóveis e veículos. Também houve destelhamentos, alagamentos e danos em estabelecimentos comerciais.

Uma árvore atingiu um carro na Avenida Francisco Junqueira. Outros registros ocorreram nas avenidas Nove de Julho, Fábio Barreto e Caramuru, além da Praça Alto do São Bento.

Hospitais restringem atendimentos

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A rede hospitalar foi uma das áreas mais afetadas pelo temporal.

A Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas suspendeu temporariamente a entrada de novos pacientes após sofrer danos durante a chuva, segundo o balanço divulgado pela administração municipal.

No Hospital Santa Lydia, uma árvore bloqueou a rua de acesso à unidade. O prédio também registrou entrada de água e passou a funcionar com gerador.

A Santa Casa e outras unidades enfrentaram falta de energia, lotação ou indisponibilidade de determinados exames.

Durante entrevista coletiva realizada pela manhã, o prefeito Ricardo Silva afirmou que apenas 13 leitos de emergência estavam disponíveis na rede hospitalar da cidade naquele momento.

Em situações graves, o Samu deve ser acionado pelo telefone 192. Para casos sem risco imediato, a orientação é verificar previamente quais unidades estão funcionando.

Temporal danifica rede elétrica

Segundo a Prefeitura, 14 linhas de transmissão foram danificadas e três subestações tiveram o funcionamento comprometido.

A CPFL Paulista mobilizou equipes de outras cidades para auxiliar na recuperação da rede. Em alguns locais, o serviço depende da retirada de árvores e da liberação das áreas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros.

A falta de energia também afetou unidades do sistema municipal de água e esgoto. Moradores de alguns bairros podem enfrentar baixa pressão ou interrupções temporárias no abastecimento.

Também houve relatos de instabilidade nos serviços de internet, telefonia e transmissão de rádio.

Semáforos apagados e vias bloqueadas

Grande parte dos semáforos ficou desligada durante a manhã, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Árvores, galhos, postes e estruturas danificadas bloquearam trechos de avenidas e acessos da cidade. A Rodovia SPA-325/322, conhecida como Avenida Bandeirantes, teve um ponto interditado entre Ribeirão Preto e Sertãozinho.

Motoristas devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização existente e redobrar os cuidados nos cruzamentos com semáforos desligados.

Equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, Corpo de Bombeiros e serviços municipais foram mobilizadas para remover árvores, liberar vias e avaliar estruturas com risco de queda.

Escolas suspendem aulas

A relação das escolas afetadas deve ser consultada nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Educação.

A coleta de resíduos domiciliares e recicláveis também pode sofrer atrasos pontuais. Caminhões e trabalhadores encontraram dificuldades para circular em ruas bloqueadas.

No Aeroporto Leite Lopes, geradores foram acionados e mantiveram a operação. Houve atrasos nos procedimentos de embarque, mas nenhum voo havia sido cancelado no primeiro balanço divulgado pela administradora do terminal.

Cidades da região também foram afetadas

O temporal provocou ocorrências em Pradópolis, Dumont, Barrinha, Guariba, Sertãozinho, Santa Ernestina e Taquaritinga.

Em Dumont, o fornecimento de energia foi interrompido em toda a cidade. Parte da estrutura de uma empresa desabou na zona rural, sem registro de vítimas.

A Defesa Civil havia emitido alerta para chuva forte, raios e rajadas de vento em diferentes regiões do estado de São Paulo.

Cuidados após o temporal

A população deve manter distância de árvores inclinadas, postes danificados, telhados comprometidos e estruturas que apresentem risco de queda.

Fios no chão não devem ser tocados, mesmo quando aparentarem estar desligados. Também é necessário evitar ruas alagadas e a retirada de galhos próximos à rede elétrica.

Ocorrências com risco imediato podem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Emergências médicas devem ser encaminhadas ao Samu pelo 192.

Como os atendimentos e bloqueios podem mudar ao longo do dia, moradores devem acompanhar os comunicados da Prefeitura, da Defesa Civil e das concessionárias antes de se deslocar pela cidade.