Massoterapia grátis chega à Estação Perus e atende passageiros da Linha 7-Rubi

Passageiros que passarem pela Estação Perus, da Linha 7-Rubi, poderão participar de sessões gratuitas de massoterapia no dia 22 de junho, das 10h às 16h. A ação será promovida pela TIC Trens em parceria com a clínica Serenidade do Toque e terá atendimento próximo à linha de bloqueio.

A iniciativa mira quem usa o transporte público na rotina e muitas vezes enfrenta longos deslocamentos, espera em plataformas, cansaço físico e pressão do dia a dia. Cada sessão terá duração aproximada de 15 minutos, com foco no alívio de tensões, relaxamento e sensação de conforto.

O atendimento será conduzido por massoterapeutas com deficiência visual, o que também dá à ação um caráter de inclusão profissional. A proposta combina cuidado com o passageiro e valorização de trabalhadores especializados em técnicas de toque terapêutico.

Como será o atendimento na estação

A atividade será realizada em um espaço preparado para receber os passageiros. Segundo a divulgação da ação, o local contará com cadeiras próprias para massoterapia, materiais descartáveis, itens de higienização e ambientação sensorial.

O atendimento gratuito será feito durante seis horas, entre 10h e 16h. Como a ação acontece dentro da estação, a procura pode variar conforme o movimento de passageiros ao longo do dia.

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Para quem trabalha em pé, carrega bolsa pesada, faz baldeação ou passa muito tempo no trem, uma sessão rápida pode ajudar a reduzir desconfortos comuns na região dos ombros, costas e pescoço.

Por que a ação interessa ao passageiro

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A rotina de quem depende da Linha 7-Rubi costuma envolver horários apertados, deslocamentos longos e espera em estações. Pequenas ações de cuidado dentro do sistema podem melhorar a experiência do passageiro, especialmente em pontos de grande circulação como Perus.

A massoterapia não substitui atendimento médico, fisioterapia ou acompanhamento especializado. Ainda assim, pode contribuir para relaxamento, melhora momentânea da disposição e redução da tensão muscular causada por estresse e esforço repetido.

Para o passageiro, o principal atrativo é o acesso gratuito. Em clínicas particulares, sessões de massagem ou terapias corporais têm custo variável, o que nem sempre cabe no orçamento. Quando uma ação desse tipo chega ao transporte público, o serviço se torna mais acessível.

Estações também recebem ações de saúde e serviço

A presença de ações gratuitas nas estações da Linha 7-Rubi não é novidade para quem acompanha a rotina do transporte regional. Em janeiro, as estações Perus e Vila Aurora também receberam vacinação contra o sarampo em ação gratuita voltada aos passageiros, em parceria com a Prefeitura de São Paulo.

Esse tipo de iniciativa transforma a estação em ponto de acesso a serviços rápidos, especialmente para quem tem pouco tempo para procurar atendimento em outro local. Quando saúde, prevenção e bem-estar se aproximam do trajeto diário, o passageiro ganha praticidade.

Serviço

Ação de Massoterapia

Local: Estação Perus, próximo à linha de bloqueio

Data: 22 de junho

Horário: das 10h às 16h

Duração das sessões: cerca de 15 minutos

Realização: TIC Trens e clínica Serenidade do Toque

A orientação é chegar com tempo livre, observar a organização no local e seguir as instruções da equipe responsável. Como se trata de uma ação gratuita e por tempo limitado, o atendimento pode depender da ordem de chegada e da disponibilidade dos profissionais durante o período