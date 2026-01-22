Estações Perus e Vila Aurora da Linha 7-Rubi terão vacinação contra o sarampo nesta semana

Ação gratuita ocorre entre 20 e 23 de janeiro em estações operadas pela TIC Trens, em parceria com a Prefeitura de São Paulo nas estações Perus e Vila Aurora da Linha 7-Rubi.

Passageiros que utilizam as estações Perus e Vila Aurora, da Linha 7-Rubi, poderão se vacinar gratuitamente contra o sarampo entre os dias 20 e 23 de janeiro, das 8h às 17h, em ação realizada em parceria entre a TIC Trens e a Prefeitura de São Paulo para ampliar o acesso à imunização em locais de grande circulação.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população à imunização em locais de grande circulação, facilitando que pessoas que utilizam o transporte público mantenham a carteira de vacinação atualizada sem a necessidade de se deslocar até unidades de saúde.

Na Estação Perus, a vacinação será realizada entre os dias 20 e 22 de janeiro. Já na Estação Vila Aurora, o atendimento ocorre de 20 a 23 de janeiro. Em ambas, o funcionamento será contínuo ao longo do dia, sempre das 8h às 17h.

Os pontos de atendimento foram organizados em áreas de fácil acesso dentro das estações. Em Perus, os profissionais de saúde estarão posicionados próximo à linha de bloqueio, enquanto em Vila Aurora o atendimento acontecerá no mezanino, na área livre da estação, sem interferir no fluxo de embarque e desembarque dos passageiros.

Para receber a vacina, não é necessário agendamento prévio. Basta apresentar um documento original com foto para identificação. A aplicação seguirá os critérios definidos pela Secretaria Municipal da Saúde, contemplando pessoas que ainda não receberam a dose ou que estejam com o esquema vacinal incompleto.

A vacinação contra o sarampo é considerada essencial para evitar a circulação do vírus, que possui alto poder de transmissão. A estratégia de levar o serviço para estações ferroviárias busca alcançar um número maior de pessoas, especialmente trabalhadores e estudantes que utilizam o transporte público diariamente.

A Linha 7-Rubi é um dos principais corredores ferroviários da Região Metropolitana de São Paulo, ligando a capital a cidades da região noroeste e atendendo milhares de passageiros todos os dias. A escolha das estações Perus e Vila Aurora leva em conta o volume de usuários e a importância dessas paradas para os bairros atendidos.

A Prefeitura de São Paulo reforça que ações descentralizadas como essa complementam o atendimento realizado nas Unidades Básicas de Saúde e fazem parte das estratégias permanentes de prevenção em saúde pública.

SERVIÇO

Vacinação contra o sarampo – Linha 7-Rubi

Estação Perus

Data: 20 a 22 de janeiro

Horário: das 8h às 17h

Estação Vila Aurora

Data: 20 a 23 de janeiro

Horário: das 8h às 17h

Documentação necessária: documento original com foto