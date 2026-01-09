Janeiro é mês de aumentos. As tarifas de transporte público em São Paulo também mudaram

Desde 6 de janeiro, os usuários de transporte público em São Paulo enfrentam aumento nas tarifas de ônibus, metrô e trem. Confira os novos valores e como a mudança impacta os passageiros

A cidade de São Paulo iniciou o ano com o reajuste nas tarifas de transporte público. Com o aumento, as tarifas de trem, metrô e ônibus terão novos valores, afetando diretamente os passageiros da capital e da região metropolitana

Desde de terça-feira, 6 de janeiro, as tarifas de transporte público na cidade de São Paulo sofreram reajustes, afetando os usuários de ônibus, metrô e trem. O aumento foi anunciado no final de 2022, em 29 de dezembro, tanto pela Prefeitura, responsável pelos ônibus municipais, quanto pelo Governo do Estado, que administra o sistema de trens e metrôs que atende a região metropolitana.

O novo valor para o transporte metroferroviário, que engloba tanto o metrô quanto os trens, passará de R$ 5,20 para R$ 5,40. O reajuste é de 3,85%, e os direitos de gratuidade já existentes, como para idosos e pessoas com deficiência, serão mantidos integralmente.

O aumento afeta diretamente a rede de transportes sobre trilhos que conecta São Paulo com municípios vizinhos, afetando milhares de passageiros diariamente.

Já o transporte por ônibus municipal também teve seu valor ajustado. A tarifa do ônibus municipal passa de R$ 5,00 para R$ 5,30, impactando os passageiros da capital paulista. Uma novidade importante é que, com o Bilhete Único, será possível realizar a integração gratuita em até quatro ônibus dentro de um período de três horas, oferecendo mais flexibilidade para os usuários que precisam se deslocar por diversas partes da cidade.

No entanto, quem já havia feito créditos no Bilhete Único até as 23h59 de 5 de janeiro pode utilizar o saldo de R$ 5,00 durante os próximos 180 dias. Após esse período, será descontado o novo valor, de R$ 5,30.

Com esse aumento, a legislação atual do transporte público determina que o limite de recarga seja de até 200 tarifas no Vale-Transporte e 100 tarifas no Bilhete Único Comum. Isso significa que, em qualquer situação, os passageiros que fazem uso de recargas devem estar atentos a esses limites para garantir que seus créditos sejam suficientes para as viagens.

Este ajuste no preço do transporte público é uma medida importante, que afeta diretamente o bolso dos paulistanos. Para muitos, o impacto é significativo, principalmente para aqueles que dependem do transporte coletivo para se locomover diariamente, seja para trabalhar, estudar ou acessar outros serviços essenciais.

A mudança no valor das tarifas é uma tentativa de ajustar o sistema às novas necessidades de manutenção e operação, mas também levanta discussões sobre a acessibilidade e a qualidade do transporte público na maior cidade do país.