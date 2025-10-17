Dia D da Multivacinação: Governo de SP mobiliza UBSs abrem neste sábado (18)

O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, promove neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação.
A ação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e prevenir doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes de até 15 anos.
Com o lema “De gotinha em gotinha, a gente consegue mudar o mundo”, a campanha mobiliza todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado, que estarão abertas das 8h às 17h, para garantir que pais e responsáveis possam atualizar a caderneta de vacinação dos filhos com mais praticidade e segurança.
Um dia para cuidar da saúde das crianças e adolescentes
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), o Dia D tem um papel essencial na retomada das altas coberturas vacinais no Brasil, especialmente após a pandemia, que reduziu os índices de imunização em várias faixas etárias.
“Essa estratégia é importante porque facilita o acesso à vacinação, incentiva a população a manter a caderneta vacinal atualizada e reduz a transmissão de doenças. O Dia D é uma oportunidade para que pais e responsáveis atualizem as vacinas das crianças e adolescentes”, afirmou Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES-SP.
A campanha segue até o dia 31 de outubro em todo o Estado, com todas as vacinas disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde.
Vacinas disponíveis no Dia D da Multivacinação
O Calendário Nacional de Vacinação estará completo neste Dia D.
Ao todo, mais de 15 tipos de vacinas estarão disponíveis, incluindo imunizantes contra doenças que voltaram a representar risco no país e na América do Sul.
Para crianças e adolescentes:
- BCG (tuberculose)
- Hepatite B
- Penta (DTP/Hib/HB) – protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo b
- Poliomielite inativada
- Rotavírus
- Pneumocócica 10-valente (conjugada)
- Meningocócica C e ACWY (conjugadas)
- Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
- Varicela (catapora)
- DTP (tríplice bacteriana)
- Hepatite A
- HPV quadrivalente (meninas e meninos de 9 a 14 anos)
Para adolescentes e adultos:
- Influenza (gripe)
- Covid-19 (atualizada com novas variantes)
- Febre amarela
Entre as prioridades de 2025, estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo, principalmente devido ao risco de reintrodução dessas doenças em território nacional.
Acompanhe sua caderneta no aplicativo “Meu SUS Digital”
Uma das novidades que facilitam o controle vacinal é o aplicativo “Meu SUS Digital”, disponível gratuitamente para Android e iOS.
Por meio da plataforma, pais e responsáveis podem:
- Consultar as vacinas já aplicadas;
- Receber alertas de próximas doses;
- Verificar pendências da caderneta;
- E acompanhar o histórico de vacinação de toda a família.
Os dados são atualizados em tempo real pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), garantindo segurança e precisão nas informações.
A importância da vacinação
Nos últimos anos, o Brasil enfrentou queda na cobertura vacinal de doenças que estavam controladas há décadas.
Segundo o Ministério da Saúde, a meta ideal é vacinar 95% das crianças com todos os imunizantes do calendário básico, índice que, em 2024, não chegou a 80% em diversas regiões.
Doenças como sarampo, poliomielite e coqueluche voltaram a registrar casos isolados, reforçando a urgência das campanhas.
A secretária Tatiana Lang destacou que a vacinação é um direito e um dever de todos:
“Quando uma criança deixa de ser vacinada, toda a comunidade fica vulnerável. A imunização coletiva é a nossa maior defesa.”
Horários e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde
Em todo o Estado de São Paulo, as UBSs estarão abertas das 8h às 17h neste sábado (18).
Em alguns municípios, o horário poderá ser estendido conforme demanda local.
📌 Importante:
- Leve o Cartão de Vacinação, se disponível.
- A ausência do cartão não impede a vacinação, as equipes verificam o histórico pelo sistema do SUS.
- Leve também um documento com foto e o Cartão Nacional de Saúde (CNS).
Um esforço nacional pela saúde pública
Desde 2023, o Ministério da Saúde vem retomando grandes campanhas de mobilização nacional, com foco na reconstrução da confiança da população nas vacinas.
Mais de R$ 150 milhões já foram destinados aos estados e municípios para reforçar a imunização e ampliar o acesso às vacinas.
A Campanha Nacional de Multivacinação 2025 reforça uma mensagem simples e poderosa:
“Vacinar é cuidar de quem você ama.”
Por que o Dia D é tão importante?
- Facilita o acesso de quem não pode comparecer às UBS durante a semana.
- Aumenta a conscientização sobre o valor da vacinação.
- Reduz o risco de surtos e doenças evitáveis.
- Reforça a proteção coletiva, essencial para impedir o retorno de epidemias.
Em outras palavras, o Dia D é um grande mutirão de cidadania e cuidado, reunindo milhares de profissionais de saúde em todo o país.
Neste sábado (18), procure a UBS mais próxima e leve sua família para vacinar.
Cada gotinha aplicada é uma dose de esperança e de amor pelo próximo.
“Vacinar é um gesto simples que salva vidas.
É o elo entre o cuidado de hoje e a saúde do amanhã.”
Fonte: Agenciagov