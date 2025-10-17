Dia D da Multivacinação: Governo de SP mobiliza UBSs abrem neste sábado (18)

Neste sábado (18), o Governo de SP realiza o Dia D da Multivacinação. UBS abertas das 8h às 17h oferecem vacinas para crianças e adolescentes.
Confira locais, vacinas disponíveis e orientações.

Celio Ricardo

17/10/2025

Atualizado: 17/10/2025, às 15:52

O Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde, promove neste sábado, 18 de outubro, o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação.
A ação tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e prevenir doenças imunopreveníveis em crianças e adolescentes de até 15 anos.

Com o lema “De gotinha em gotinha, a gente consegue mudar o mundo”, a campanha mobiliza todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Estado, que estarão abertas das 8h às 17h, para garantir que pais e responsáveis possam atualizar a caderneta de vacinação dos filhos com mais praticidade e segurança.

Um dia para cuidar da saúde das crianças e adolescentes

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), o Dia D tem um papel essencial na retomada das altas coberturas vacinais no Brasil, especialmente após a pandemia, que reduziu os índices de imunização em várias faixas etárias.

“Essa estratégia é importante porque facilita o acesso à vacinação, incentiva a população a manter a caderneta vacinal atualizada e reduz a transmissão de doenças. O Dia D é uma oportunidade para que pais e responsáveis atualizem as vacinas das crianças e adolescentes”, afirmou Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da SES-SP.

A campanha segue até o dia 31 de outubro em todo o Estado, com todas as vacinas disponíveis gratuitamente nas unidades de saúde.

Vacinas disponíveis no Dia D da Multivacinação

O Calendário Nacional de Vacinação estará completo neste Dia D.
Ao todo, mais de 15 tipos de vacinas estarão disponíveis, incluindo imunizantes contra doenças que voltaram a representar risco no país e na América do Sul.

Para crianças e adolescentes:

  • BCG (tuberculose)
  • Hepatite B
  • Penta (DTP/Hib/HB) – protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e meningite por Haemophilus influenzae tipo b
  • Poliomielite inativada
  • Rotavírus
  • Pneumocócica 10-valente (conjugada)
  • Meningocócica C e ACWY (conjugadas)
  • Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
  • Varicela (catapora)
  • DTP (tríplice bacteriana)
  • Hepatite A
  • HPV quadrivalente (meninas e meninos de 9 a 14 anos)

Para adolescentes e adultos:

  • Influenza (gripe)
  • Covid-19 (atualizada com novas variantes)
  • Febre amarela

Entre as prioridades de 2025, estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre amarela e sarampo, principalmente devido ao risco de reintrodução dessas doenças em território nacional.

Acompanhe sua caderneta no aplicativo “Meu SUS Digital”

Uma das novidades que facilitam o controle vacinal é o aplicativo “Meu SUS Digital”, disponível gratuitamente para Android e iOS.

Por meio da plataforma, pais e responsáveis podem:

  • Consultar as vacinas já aplicadas;
  • Receber alertas de próximas doses;
  • Verificar pendências da caderneta;
  • E acompanhar o histórico de vacinação de toda a família.

Os dados são atualizados em tempo real pela Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), garantindo segurança e precisão nas informações.

A importância da vacinação

Nos últimos anos, o Brasil enfrentou queda na cobertura vacinal de doenças que estavam controladas há décadas.
Segundo o Ministério da Saúde, a meta ideal é vacinar 95% das crianças com todos os imunizantes do calendário básico, índice que, em 2024, não chegou a 80% em diversas regiões.

Doenças como sarampo, poliomielite e coqueluche voltaram a registrar casos isolados, reforçando a urgência das campanhas.

A secretária Tatiana Lang destacou que a vacinação é um direito e um dever de todos:

“Quando uma criança deixa de ser vacinada, toda a comunidade fica vulnerável. A imunização coletiva é a nossa maior defesa.”

Horários e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde

Em todo o Estado de São Paulo, as UBSs estarão abertas das 8h às 17h neste sábado (18).
Em alguns municípios, o horário poderá ser estendido conforme demanda local.

📌 Importante:

  • Leve o Cartão de Vacinação, se disponível.
  • A ausência do cartão não impede a vacinação, as equipes verificam o histórico pelo sistema do SUS.
  • Leve também um documento com foto e o Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Um esforço nacional pela saúde pública

Desde 2023, o Ministério da Saúde vem retomando grandes campanhas de mobilização nacional, com foco na reconstrução da confiança da população nas vacinas.

Mais de R$ 150 milhões já foram destinados aos estados e municípios para reforçar a imunização e ampliar o acesso às vacinas.

A Campanha Nacional de Multivacinação 2025 reforça uma mensagem simples e poderosa:

Vacinar é cuidar de quem você ama.

Por que o Dia D é tão importante?

  • Facilita o acesso de quem não pode comparecer às UBS durante a semana.
  • Aumenta a conscientização sobre o valor da vacinação.
  • Reduz o risco de surtos e doenças evitáveis.
  • Reforça a proteção coletiva, essencial para impedir o retorno de epidemias.

Em outras palavras, o Dia D é um grande mutirão de cidadania e cuidado, reunindo milhares de profissionais de saúde em todo o país.

Neste sábado (18), procure a UBS mais próxima e leve sua família para vacinar.
Cada gotinha aplicada é uma dose de esperança e de amor pelo próximo.

“Vacinar é um gesto simples que salva vidas.
É o elo entre o cuidado de hoje e a saúde do amanhã.”

