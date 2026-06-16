Mairiporã espera há décadas e agora vê água tratada e esgoto chegarem aos bairros

Depois de décadas de espera, moradores de Mairiporã começam a ver uma mudança que mexe diretamente com a saúde, a dignidade e a rotina dentro de casa. Bairros como Terra Preta e Santa Inês passaram a receber obras de saneamento que levam água tratada e rede de esgoto a famílias que conviveram por anos com soluções improvisadas.

As intervenções fazem parte do IntegraTietê, programa do Governo do Estado executado pela Sabesp para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, recuperar áreas ambientais e melhorar a qualidade das águas na bacia do Rio Tietê.

Em Mairiporã, o avanço tem dois pontos centrais. Em Terra Preta, bairro com mais de 100 anos de história, começaram as primeiras ligações de esgoto. Em Santa Inês, famílias passaram a receber água tratada pela rede pública pela primeira vez.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, as obras devem beneficiar diretamente mais de 36 mil moradores da região.

Terra Preta começa a receber rede de esgoto

Rede de esgoto avança em bairros de Mairiporã com instalação de tubulações e novas estruturas de saneamento.

O Sistema de Esgotamento Sanitário de Terra Preta é uma das principais obras em andamento no município. O investimento previsto é de cerca de R$ 300 milhões, com implantação de 36,8 quilômetros de tubulações, nove estações elevatórias de esgoto e uma nova estação de tratamento.

A nova Estação de Tratamento de Esgoto Terra Preta foi projetada para acompanhar o crescimento da demanda local. A unidade terá capacidade para tratar até 60 litros de esgoto por segundo, volume seis vezes maior que o da estrutura atualmente em operação.

Acompanhe mais de Mairiporã Veja reportagens, análises e atualizações desta editoria. Ver tudo de Mairiporã →

A obra também incorpora parte da atual ETE Canaã, que hoje trata 10 litros por segundo. Com a ampliação, a estrutura passa a ter mais capacidade para atender bairros que cresceram sem o mesmo ritmo de infraestrutura pública.

As obras lineares, que incluem redes coletoras, linhas de recalque e coletores-tronco, têm conclusão prevista para dezembro de 2026. Já a nova estação de tratamento deve ser finalizada em outubro de 2026.

Bairros que serão atendidos pelas obras

📲 Receba notícias da região no WhatsApp Entre no canal oficial do RNews e acompanhe alertas, serviços públicos, trânsito, segurança, eventos e notícias de Caieiras, Franco da Rocha, Perus e toda a região. Seguir o RNews no WhatsApp

As intervenções em Terra Preta devem alcançar moradores de diferentes regiões de Mairiporã. A lista divulgada pelo Estado inclui bairros que dependem da ampliação da coleta e do tratamento de esgoto para melhorar as condições sanitárias.

Entre os bairros beneficiados estão:

Terra Preta

Jardim Vanessa

Jardim Nippon

Jardim Olimpo

Jardim Sol Nascente

Jardim Lúcia

Jardim São Francisco

Jardim Bela Vista

Jardim Lagoa

Jardim América

Jardim Jacarandás

Jardim Jundiaizinho

Para famílias dessas áreas, a chegada da rede pública representa mais do que uma obra subterrânea. Ela reduz a dependência de fossas, melhora o controle do esgoto doméstico e ajuda a diminuir riscos associados ao descarte irregular.

Santa Inês recebe água tratada pela primeira vez

Outro ponto importante das obras está no loteamento Santa Inês. Segundo a Semil, a Sabesp está ampliando a rede de distribuição para atender moradores que ainda não contavam com acesso regular ao serviço.

O investimento no bairro é de aproximadamente R$ 1 milhão. O projeto prevê infraestrutura para viabilizar 184 ligações domiciliares de água.

Até agora, foram implantados 1,5 quilômetro de rede de distribuição e executadas 22 ligações domiciliares. Outras oito ligações estão em fase de regularização administrativa.

A próxima etapa prevê mais 1,5 quilômetro de rede e 154 novas ligações.

Para quem vive na região, a chegada da água encanada muda tarefas básicas. Tomar banho, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa e manter um comércio funcionando passam a depender menos de improvisos.

O que já foi feito e o que ainda falta

As obras em Mairiporã avançam em etapas. Parte da população já sente os primeiros efeitos, enquanto outros moradores ainda aguardam a conclusão dos próximos trechos.

Pontos principais do cronograma informado:

36,8 quilômetros de tubulações previstos em Terra Preta

Nove estações elevatórias de esgoto no sistema

Nova estação de tratamento com capacidade de 60 litros por segundo

Conclusão da ETE Terra Preta prevista para outubro de 2026

Conclusão das obras lineares prevista para dezembro de 2026

184 ligações domiciliares de água previstas em Santa Inês

22 ligações de água já executadas no loteamento

154 novas ligações previstas na próxima etapa

A diferença para o morador aparece quando a obra sai do papel e entra na rua. As valas, tubulações e estações fazem parte de uma mudança que só se completa quando a ligação chega à casa e o serviço começa a funcionar de forma regular.

Saneamento muda saúde, ambiente e valorização dos bairros

Água tratada e coleta de esgoto são serviços básicos, mas ainda chegaram tarde para muitos moradores de Mairiporã. A ausência dessa estrutura afeta a saúde das famílias, dificulta o crescimento ordenado dos bairros e pressiona córregos, rios e áreas de manancial.

Com a implantação da rede, o esgoto doméstico passa a ter destino adequado. Isso reduz o risco de contaminação do solo e da água, melhora as condições de higiene e contribui para a recuperação ambiental.

Mairiporã tem uma relação direta com áreas verdes, mananciais e recursos hídricos. Por isso, o saneamento também entra como medida de proteção ambiental, não apenas como melhoria urbana.

A ampliação do saneamento também tem avançado em outras cidades atendidas pelo RNews. Em abril, mostramos que a Sabesp entregou novas ETEs em Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, com investimento de R$ 168 milhões, reforço na capacidade de tratamento e melhora nos índices de esgoto tratado em municípios que também conviviam com defasagem histórica na infraestrutura.

A secretária Natália Resende afirmou que levar água tratada a quem ainda não tinha acesso e ampliar a coleta e o tratamento de esgoto significa promover saúde, qualidade de vida, proteção dos recursos hídricos e desenvolvimento para o município.

IntegraTietê mira novas ligações até 2029

As obras em Mairiporã fazem parte de um esforço mais amplo do IntegraTietê. Segundo o Estado, desde 2023, a Sabesp já conectou mais de 1,1 milhão de domicílios à rede de esgoto.

A meta do programa é conectar 1,5 milhão de novos domicílios à rede de coleta e tratamento de esgoto até 2026. Até 2029, a previsão é superar 2,2 milhões de conexões, principalmente em municípios da Região Metropolitana de São Paulo e do Alto Tietê.

Em Mairiporã, a expectativa é que as etapas em andamento reduzam uma espera antiga em bairros que cresceram antes da chegada da infraestrutura completa.

Para quem mora em Terra Preta, Santa Inês e nos bairros próximos, a obra tem impacto direto no cotidiano. Água tratada na torneira e esgoto coletado pela rede pública deixam de ser promessa distante e passam a fazer parte de uma mudança concreta na vida das famílias.