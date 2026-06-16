Mairiporã espera há décadas e agora vê água tratada e esgoto chegarem aos bairros

Depois de décadas de espera, moradores de Mairiporã começam a ver uma mudança que mexe diretamente com a saúde, a dignidade e a rotina dentro de casa. Bairros como Terra Preta e Santa Inês passaram a receber obras de saneamento que levam água tratada e rede de esgoto a famílias que conviveram por anos com soluções improvisadas.
As intervenções fazem parte do IntegraTietê, programa do Governo do Estado executado pela Sabesp para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto, recuperar áreas ambientais e melhorar a qualidade das águas na bacia do Rio Tietê.
Em Mairiporã, o avanço tem dois pontos centrais. Em Terra Preta, bairro com mais de 100 anos de história, começaram as primeiras ligações de esgoto. Em Santa Inês, famílias passaram a receber água tratada pela rede pública pela primeira vez.
Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, as obras devem beneficiar diretamente mais de 36 mil moradores da região.
Terra Preta começa a receber rede de esgoto
O Sistema de Esgotamento Sanitário de Terra Preta é uma das principais obras em andamento no município. O investimento previsto é de cerca de R$ 300 milhões, com implantação de 36,8 quilômetros de tubulações, nove estações elevatórias de esgoto e uma nova estação de tratamento.
A nova Estação de Tratamento de Esgoto Terra Preta foi projetada para acompanhar o crescimento da demanda local. A unidade terá capacidade para tratar até 60 litros de esgoto por segundo, volume seis vezes maior que o da estrutura atualmente em operação.
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A obra também incorpora parte da atual ETE Canaã, que hoje trata 10 litros por segundo. Com a ampliação, a estrutura passa a ter mais capacidade para atender bairros que cresceram sem o mesmo ritmo de infraestrutura pública.
As obras lineares, que incluem redes coletoras, linhas de recalque e coletores-tronco, têm conclusão prevista para dezembro de 2026. Já a nova estação de tratamento deve ser finalizada em outubro de 2026.
Bairros que serão atendidos pelas obras
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As intervenções em Terra Preta devem alcançar moradores de diferentes regiões de Mairiporã. A lista divulgada pelo Estado inclui bairros que dependem da ampliação da coleta e do tratamento de esgoto para melhorar as condições sanitárias.
Entre os bairros beneficiados estão:
- Terra Preta
- Jardim Vanessa
- Jardim Nippon
- Jardim Olimpo
- Jardim Sol Nascente
- Jardim Lúcia
- Jardim São Francisco
- Jardim Bela Vista
- Jardim Lagoa
- Jardim América
- Jardim Jacarandás
- Jardim Jundiaizinho
Para famílias dessas áreas, a chegada da rede pública representa mais do que uma obra subterrânea. Ela reduz a dependência de fossas, melhora o controle do esgoto doméstico e ajuda a diminuir riscos associados ao descarte irregular.
Santa Inês recebe água tratada pela primeira vez
Outro ponto importante das obras está no loteamento Santa Inês. Segundo a Semil, a Sabesp está ampliando a rede de distribuição para atender moradores que ainda não contavam com acesso regular ao serviço.
O investimento no bairro é de aproximadamente R$ 1 milhão. O projeto prevê infraestrutura para viabilizar 184 ligações domiciliares de água.
Até agora, foram implantados 1,5 quilômetro de rede de distribuição e executadas 22 ligações domiciliares. Outras oito ligações estão em fase de regularização administrativa.
A próxima etapa prevê mais 1,5 quilômetro de rede e 154 novas ligações.
Para quem vive na região, a chegada da água encanada muda tarefas básicas. Tomar banho, lavar roupa, cozinhar, limpar a casa e manter um comércio funcionando passam a depender menos de improvisos.
O que já foi feito e o que ainda falta
As obras em Mairiporã avançam em etapas. Parte da população já sente os primeiros efeitos, enquanto outros moradores ainda aguardam a conclusão dos próximos trechos.
Pontos principais do cronograma informado:
- 36,8 quilômetros de tubulações previstos em Terra Preta
- Nove estações elevatórias de esgoto no sistema
- Nova estação de tratamento com capacidade de 60 litros por segundo
- Conclusão da ETE Terra Preta prevista para outubro de 2026
- Conclusão das obras lineares prevista para dezembro de 2026
- 184 ligações domiciliares de água previstas em Santa Inês
- 22 ligações de água já executadas no loteamento
- 154 novas ligações previstas na próxima etapa
A diferença para o morador aparece quando a obra sai do papel e entra na rua. As valas, tubulações e estações fazem parte de uma mudança que só se completa quando a ligação chega à casa e o serviço começa a funcionar de forma regular.
Saneamento muda saúde, ambiente e valorização dos bairros
Água tratada e coleta de esgoto são serviços básicos, mas ainda chegaram tarde para muitos moradores de Mairiporã. A ausência dessa estrutura afeta a saúde das famílias, dificulta o crescimento ordenado dos bairros e pressiona córregos, rios e áreas de manancial.
Com a implantação da rede, o esgoto doméstico passa a ter destino adequado. Isso reduz o risco de contaminação do solo e da água, melhora as condições de higiene e contribui para a recuperação ambiental.
Mairiporã tem uma relação direta com áreas verdes, mananciais e recursos hídricos. Por isso, o saneamento também entra como medida de proteção ambiental, não apenas como melhoria urbana.
A ampliação do saneamento também tem avançado em outras cidades atendidas pelo RNews. Em abril, mostramos que a Sabesp entregou novas ETEs em Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato, com investimento de R$ 168 milhões, reforço na capacidade de tratamento e melhora nos índices de esgoto tratado em municípios que também conviviam com defasagem histórica na infraestrutura.
A secretária Natália Resende afirmou que levar água tratada a quem ainda não tinha acesso e ampliar a coleta e o tratamento de esgoto significa promover saúde, qualidade de vida, proteção dos recursos hídricos e desenvolvimento para o município.
IntegraTietê mira novas ligações até 2029
As obras em Mairiporã fazem parte de um esforço mais amplo do IntegraTietê. Segundo o Estado, desde 2023, a Sabesp já conectou mais de 1,1 milhão de domicílios à rede de esgoto.
A meta do programa é conectar 1,5 milhão de novos domicílios à rede de coleta e tratamento de esgoto até 2026. Até 2029, a previsão é superar 2,2 milhões de conexões, principalmente em municípios da Região Metropolitana de São Paulo e do Alto Tietê.
Em Mairiporã, a expectativa é que as etapas em andamento reduzam uma espera antiga em bairros que cresceram antes da chegada da infraestrutura completa.
Para quem mora em Terra Preta, Santa Inês e nos bairros próximos, a obra tem impacto direto no cotidiano. Água tratada na torneira e esgoto coletado pela rede pública deixam de ser promessa distante e passam a fazer parte de uma mudança concreta na vida das famílias.